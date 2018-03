LA MEDIA NOTICIA FALSA SOBRE BENEDICTO Y FRANCISCO. ALGUIEN EN EL VATICANO HA DICHO: BASTA…

Por MARCO TOSATTI en STILUM CURIAE

14 de marzo de 2018

Todo hace pensar que alguno ayer en el Vaticano se haya indignado y haya dicho “basta” a la vergonzosa operación, una verdadera y propia ‘fakenews’ (noticia falsa), con la que el Prefecto de la Secretaría para la Comunicación, mons. Dario Edoardo Viganò, ha querido acreditar un respaldo de 360 grados por parte de Benedicto XVI en relación al pontificado entero del papa reinante. Alguien en posesión de una copia de la carta que ha escrito Benedicto – el 7 de febrero pasado – en respuesta a una petición del mismo mons. Viganò. Este alguien hizo que el colega Sandro Magister la recibiera y desmontara – al menos en parte, porque los titulares en los diarios estaban desde ayer por la mañana, y que ciertamente no fueron corregidos por los colegas hasta haber mostrado muy felices que Ratzinger forma parte del fanclub de Bergoglio – el truco.

Los hechos. El 12 de enero mons. Viganò escribió a Benedicto, pidiéndole que escribiera alguna cosa sobre los once volúmenes, pequeños, en el que diversos teólogos hablan de la teología del papa Bergolgio. Sin embargo no tenemos la carta de Viganò; hay esperanza de que tal vez también salga ésta, aún si esto es difícil. Porque de este modo, como hace notar Riccardo Cascioli, entenderemos mejor ciertos términos y ciertas frases de la carta de respuesta; que parece intuitivamente, lo decimos, motivada por aquella de invitación.

Para recapitular los datos a disposición, publicamos la carta de Benedicto:

Benedictus XVI

Papa Emeritus

Reverendísimo

Mons. Dario Edoardo Viganò

Prefecto de la Secretaría para la Comunicación

Ciudad del Vaticano

7 de febrero de 2018

Reverendísimo Monseñor,

Le agradezco su cortés carta del 12 de enero y por regalo adjunto de los once opúsculos editados por Roberto Repole.

Aplaudo esta iniciativa que quiere oponerse y reaccionar contra el tonto prejuicio, según el cual el papa Francisco sería solamente un hombre práctico privado de particular formación teológica o filosófica, mientras que yo habría sido únicamente un teórico de la teología que habría comprendido poco de la vida concreta de un cristiano actual.

Los opúsculos muestran, con razón, que el papa Francisco es un hombre de una profunda formación filosófica y teológica, y por eso ayudan a ver la continuidad interior entre los dos pontificados, aunque con todas las diferencias de estilo y de temperamento.

Sin embargo no puedo escribir sobre ellos una breve y densa página teológica, porque en toda mi vida ha sido siempre claro que he escrito y me he expresado solamente sobre libros que había leído verdaderamente. Lamentablemente, aunque sólo por razones físicas, no estoy en condiciones de leer los once opúsculos en un futuro próximo, por cuanto me esperan otros compromisos que ya he asumido.

Estoy seguro de que me comprenderá y lo saludo cordialmente.

Suyo

Benedicto XVI

(Traducción de Settimo Cielo)

El lunes mons. Dario Edoardo Viganò habló frente a los periodistas con ocasión de la presentación de los once pequeños libros. A continuación el servicio de Vatican News, el portal de información vaticana dirigido por Viganò:

“Benedicto XVI: continuidad con el pontificado del Papa Francisco.

El Papa Benedicto ha querido hacer una contribución, como siempre muy significativa, a esta unidad interior espiritual de dos pontificados. Así se ha expresado mons. Dario Edoardo Viganò sobre la carta que le envió el Papa emérito.

Una carta personal de Benedicto XVI sobre la continuidad con el pontificado del Papa Francisco. Hecha pública por el Prefecto de la Secretaría para la Comunicación, mons. Dario Edoardo Viganò, quien la ha recibido con ocasión de la presentación de la colección ‘La Teología del Papa Francisco’, editada por la Librería Editorial Vaticana (LEV), venida hoy en el curso de una conferencia de prensa en Roma, en la Sala Marconi del Palacio Pío”.

Observen: la carta, fechada el 7 de febrero, se convierte en “recibida con ocasión” de un evento que se desarrolló el 12 de marzo…

El portal publica los primeros dos párrafos del mensaje, y omite el tercero, ese que comienza con “Sin embargo…” y que dice que Benedicto NO HA LEÍDO los once volúmenes, no tiene la intención de leerlos y mucho menos escribir al respecto. Y por consiguiente quedan vacías de sustancia las frases gentiles de los párrafos precedentes, y el tentativo de acreditar el respaldo.

Que sin embargo es tragado, anzuelo, cebo y sedal, por todos: tanto músicos de corte y colegas, que se gastan en columnas y columnas de comentarios, sobre cómo siempre son los mismos horribles y malintencionados en decir que en la práctica, entre el reinado de Benedicto XVI y aquel de Francisco, hay solo una diferencia de nacionalidad, y qué horribles y malintencionados rígidos que apoyan lo contrario y al Papa.

Por caridad cristiana no decimos nombres ni enlace… De hecho en el vídeo mons. Viganò arpegia sobre la voluntad de Benedicto de expresar la continuidad.

La noticia rebota en las redes sociales y provoca reacciones de todo tipo. Y ver esto también sería interesante, pero falta el espacio. Os ofrecemos solo la foto de un comentario, aquel del padre Antonio Spadaro, el consejero mediático de Santa Marta.

Todo esto debe haber provocado una reacción de alguna parte al interior de los Muros Vaticanos, y la carta original, completa, ha salido a la luz providencialmente en un blog que por fortuna es difundido en varios idiomas, no solo en italiano.

Por ahora no queremos hacer juicios profesionales ni éticos sobre el comportamiento de los responsables. Lo mínimo correcto profesionalmente exige que si haces público un documento, lo publicas íntegramente. Y en cambió esto no sucedió en el sitio de la Sala de Prensa de la Santa Sede, ni como hemos visto, en Vatican News.

Pero por el momento aquello que ha sucedido tiene todas las apariencias y contenido de una ‘fakenews’ (noticia falsa) salida del manual, nos parece justo citar esta toma de posición al respecto:

«Las ‘fake news’ son uno de los elementos que envenenan las relaciones. Son noticias de sabor veraz, pero infundadas de hecho, parciales, cuando no además falsas. En las ‘fake news’ el problema no es la falta de veracidad, que es muy evidente, sino la semejanza con la verdad».

Así, monseñor Dario Edoardo Viganò, prefecto de la Secretaria para la Comunicación, en una entrevista al portal Vatican News, comentó el mensaje del Papa para la 52ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales, que se celebrará el próximo 13 de mayo, pero difundido hoy, como es tradición, para la fiesta de san Francisco de Sales patrono de los periodistas.

Era eso lo que decía mons. Dario Edoardo Viganò hace algunas semanas, informado por Avvenire…

Perfecto, ¿no?

Marco Tosatti

Noticia original de Stilum Curiae

Traducción de Como Vara de Almendro

