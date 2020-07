LA IGLESIA REMANENTE EN EL DESIERTO DE LA FE. Documento para descargar en Pdf.

Por Ángeles Sánchez Aréchaga



Dada la creciente confusión en que se encuentra toda la Iglesia Fiel (pues a Ella me dirijo, a los verdaderos católicos, apostólicos y romanos), me he visto en la obligación de escribir acerca de la situación en la que nos hallamos inmersos.

Los otros… los que están muy conformes con todo lo que viene de Roma… ya sean estos obispos, sacerdotes, religiosos/as o laicos, no forman parte del Remanente. Al menos que el Señor les conceda la Gracia de la verdadera conversión…

No obstante, el Pequeño Rebaño, o Remanente Fiel, también necesita ser conducido, en medio de esta tremenda oscuridad que ha caído sobre la Iglesia y el Mundo.

Puesto que la jerarquía, al parecer, no está disponible… Y quien lo está, no termina de decir todo lo que implica vivir este tiempo… Ya sea por cobardía, por ¿ignorancia?… por no perder su posición… O por no enfrentarse a sus Superiores… No se animan… No se atreven…

O porque ellos mismos (con las debidas y santas excepciones) han caído en la gran apostasía… En fin… Las razones son muchas y muy variadas…

Sin embargo, hay algunos – muy escasos – sacerdotes que sí se han atrevido… a llamar a las cosas por su nombre, para bien de la Iglesia Remanente. Pero estos han tenido que huir al desierto… con la Madre del Señor (Cap. 12 del Libro del Apoc.). Dejando todo prestigio y comodidad… Y desde allí, apacientan el Rebaño… Perseguidos e incomprendidos, aún por los “mejores”…

Dios los Bendiga y María, Nuestra Madre, los cubra con su manto. Y nosotros, pequeño rebaño: confundido y disperso… recemos por ellos. Pues ellos tienen lo que uno espera de todos… ¡PANTALONES! Dicho con dolor y mucho respeto.

Conclusión: no se trata de hacer un juicio, sino de decir la verdad. Pues se pueden comprender muchas cosas…. ¡Pero no justificarlas!

Así pues, comenzaré con un comentario, que fue lo que dio origen a este escrito. Que llevo prácticamente un mes componiendo…

Días pasados recibí unas fotografías que me enviaron, donde se muestran algunos sacerdotes celebrando Misa a solas, en sus respectivas parroquias, con el siguiente comentario escrito:

“Están celebrando solos, sin fieles, no obstante, dan la espalda al Sagrario, al Santísimo Sacramento…”

Entonces me puse a escribirle a la persona que me hizo partícipe de este envío… Que tiene claro quién es quién… Pero que no termina de acertar del todo…

Y luego de haber concluido, y antes de enviárselo, consulté con una hermana en la Fe, persona de mucha oración y buen criterio, acerca de lo que yo había respondido a vuelta de correo…

Su comentario me alentó a hacer pública mi réplica, diciendo: “Siempre tan oportuno… El Espíritu Santo que Guía a los Pequeños. A los que somos nada…

¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Su Santo Nombre!!! ¿Puedo compartirlo?”…

Le pedí, ENTONCES, que me dejara primero pulirlo un poco, ya que era apenas un borrador… Y sin querer… terminé componiendo un artículo…

Porque creo que son muchos más… los que necesitan orientación. Un poco más de claridad, acerca de los Tiempos que vivimos… Ya previamente anunciados en las Sagradas Escrituras, hace Siglos… En particular, lo que narra San Juan en el último de los Libros Sagrados: EL APOCALIPSIS. En el cual me especialicé durante 33 largos años…

Desde mi consagración personal al Corazón Inmaculado de María – reafirmando lo hecho por mi madre antes de yo nacer – que vengo escribiendo y alertando sobre estas cosas… que se van desarrollando en forma de proceso.

De la mano del Rvdo. Padre Leonardo Castellani, Doctor Sacro por la Gregoriana de Roma. Gran Exégeta (Intérprete Sacro). En particular, sobre las Últimas Profecías. Junto con la más “afamada” Tradición Patrística. Los Padres de la Iglesia de los Primeros Siglos…

Es decir, con las Enseñanzas de la más Pura Tradición apostólica. Y que aún, la mayoría de los que se consideran tradicionalistas – acá me refiero a los Sacerdotes – no aciertan a comprender, acabadamente, estas extraordinarias profecías… Por razones que ya he explicitado en otro escrito.

Y en cuanto a los laicos: para conocer todo lo anunciado por los profetas, y cómo se ha ido cumpliendo en su desarrollo, a lo largo de la Historia de la Salvación, hay que leer y meditar las Sagradas Escrituras… Más de LO QUE LEEMOS EN INTERNET, la mayor parte de NUESTRO tiempo…

No siempre con buen Fruto. Pues, no abunda la buena semilla… en la cantidad de información que circula. Sino PAJA QUE HINCHA pero que NO NUTRE…

Ahora bien, antes de pasar a referir lo que dio origen a este artículo, para quienes no saben, he escrito una colección completa acerca de la Historia de la Salvación, según las Escrituras, con todo su desarrollo a través del tiempo … Con sus constantes movimientos: histórico-religioso, socio- político, económico, cultural, etc. Es decir, todo lo que ataña al hombre terreno en su caminar por este mundo… Sin importar cuál sea su credo o condición. O su a-gnosis. Todos tenemos un mismo destino final. Sin embargo, según cómo recorramos nuestro camino, en el tiempo histórico que nos toca, es como definimos ese final…

Pero ahora, me estoy dirigiendo a aquéllos que creen en Jesucristo, el Unigénito del Padre. El Hijo de María Santísima. Concebido en sus Entrañas Purísimas, por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, el Amor y la Virtud del Padre y del Hijo.

Y por ende, creen en que el Señor está realmente presente en el Santo Sacramento del Altar, con Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Y ahora se encuentran confundidos o perturbados, por la medida impuesta por Roma de cerrar las Iglesias y suspender los sacramentos. Y sobre todo, el Sacramento de los Sacramentos: ¡LA EUCARISTÍA!

Y esto no es más que el culmen de una serie de sucesos y acontecimientos que comenzaron hace mucho tiempo… Pero para no extendernos (dado que ya en la mencionada Obra de Colección está todo debidamente acreditado) nos situaremos a partir de la “renuncia” de Benedicto XVI…

Y todo lo que desde entonces viene aconteciendo: las continuas negaciones del que ahora se sienta en la Silla de Pedro, acerca de la Divinidad de Jesucristo… Y todas sus innovaciones… Transformando lo que fuera la Sede de Cristo, en la Sede del Anticristo, como ya lo anticipara Nuestra Madre en Sus Apariciones en la Salette, Francia, allá por el 1800…

Hasta llegar a la más grande de todas las profanaciones que hasta ahora se hayan visto públicamente, porque hubo otra… tiempo atrás… en la Historia dela Iglesia. Nada menos que en el recinto sagrado de San Pedro: LA REALIZACIÓN DEL RITUAL DEL CULTO PAGANO A LA PACHA MAMA… CUYA IMAGEN: LA DIOSA DE LA FERTILIDAD, FUE INTRODUCIDA… PENETRÓ… LLEVADA EN PROCESIÓN… DENTRO DE LOS MUROS DEL VATICANO…

PORTADA EN ANDAS POR LOS MISMOS MINISTROS DEL ALTAR. ¡APÓSTATAS!!!

Desde la PENETRACIÓN oculta… La ceremonia de Entronización del Príncipe de este Mundo… En Junio de 1963… Aquella, la primera, esta, la última…

Para completar el cumplimiento de la Profecía de Daniel: ¡LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN EN EL TEMPLO SANTO DE DIOS! Que quedará completa, definitivamente, cuando asuma el Presidente del Nuevo Orden Mundial. El último Líder Político que asumirá el Rol del Anticristo…

Así pues, acá va mi artículo:

Más que preocuparse porque los Sacerdotes siguen celebrando de cara al Pueblo – y no de cara a Dios – a pesar de no tener feligreses presentes, más que ver el contexto de las formas… habría que considerar el fondo de la cuestión. Es decir: lo esencial y definitivo, dentro de este Abismo de confusión… Que arrastra a todos los que no están bien plantados en su Fe. En el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, con todos sus anuncios proféticos…

Para poder comprender, sin lugar a dudas ni vacilaciones, en qué momento de la Historia de la Salvación nos encontramos y qué es, por ende, lo que se está cumpliendo ahora…

Pues el Señor ya lo había previsto y anunciado a través del Profeta: “Cuando veías la Abominación de la Desolación… Penetrar en la Ciudad Santa de Dios…

ABANDÓNALA, PUEBLO MIO. PARA QUE NO OS CONTAMINEÍS CON SUS INMUNDICIAS…”

Y esto hace muchos siglos….

Pero situémonos en la realidad presente: LOS TEMPLOS CERRADOS… Y el cumplimiento de todas las Profecías Escatológicas (Hechos Últimos). Y escuchemos esa misma Palabra pronunciada entonces por el Profeta del A-T, ahora hecha carne:

“Hija Mía, cuando permita que las Iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las Misas disminuidas, significará que los sacrificios me son ofensas, las oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto; por lo tanto, no encontrando más Mi Gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome más, los quito; pero este arrancar los ministros de Mi Santuario significa QUE LAS COSAS HAN LLEGADO AL PUNTO MÁS MALO… Y QUE LA DIVERSIDAD DE LOS CASTIGOS SE MULTIPLICARÁ…”

Entonces… “CUANDO LAS IGLESIAS QUEDEN DESIERTAS… SABED QUE HA LLEGADO LA HORA…”

Jesús a la Sierva de Dios Luisa Piccarreta. Libro del Cielo. Vol. 12 –02/12/1918.

Y para los que tienen dificultad para ver y entender, toda la realidad en su conjunto… Y por ende no pueden apreciar correctamente, todo lo que implica esta profecía… Porque están esperando un signo material específico… una fórmula que sustituya claramente la Misa… vale aquello que suele decirse popularmente: “Cualquier semejanza con la realidad – de lo que le fue anunciado por el Señor a Luisa Piccarreta – es pura coincidencia…”-

Precisamente por todas las faltas de respeto y todas las profanaciones que lo desconocen como Dios y Señor… (Sin hablar ahora del cambio de Su Doctrina y la sustitución por enseñanzas humanistas y Profanas) que hallaron su culmen con la entronización de la imagen – ritual satánico – de la Pacha Mama en el Recinto de San Pedro, como hemos señalado claramente, es que el Señor, como ya estaba previsto en las Escrituras Sagradas, abandona –para refugiarse con sus fieles en el Desierto…- lo que un día fue la estructura orgánica de Su Iglesia.

Hoy entregada al Verdugo… para Su Crucifixión Final…

“CUANDO VEÁIS LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN EN EL TEMPLO SANTO DE DIOS…”

Lo que muchos todavía no ven del todo, porque lo toman en un sentido literal más estricto… Sin advertir, por desconocimiento o por demasiado aferrarse a la letra… a las fórmulas, que toda Profecía se va desarrollando en el Tiempo… ES UN PROCESO.

Además de tener Tipo y Antytipo. Según el principio exegético de San Agustín. Y por ende, una misma Profecía, cumplirse una o más veces en el tiempo…

Así pues, ese Ritual Pan amazónico… sería la puerta del todo abierta… para la consumación definitiva del Proceso: la subida al trono del Último Anticristo, personal y final. El Ánomos. El Sin Ley. El Líder político Mundial… (O Bestia del Mar). El Emperador Plebeyo, como le llamara el Rvdo. Padre, Doctor Don Leonardo Castellani. Traído de la mano del Falso Profeta o Falso Papa… (O Bestia de la Tierra). Ambos según el Cap, 13 del Libro del Libro Magno. El Apocalipsis.

Quien, culminando dicho Proceso, abolirá definitivamente la Misa… Por decreto.

Esto se relaciona con el Tratado de la Nueva Religión Mundial Ecuménica, que Francisco debía firmar el 14 de mayo, según el Pacto o Declaración de Abu Dhabi, en connubio con la mayoría de los líderes religiosos y políticos del mundo. Y que ahora, por causa de la “pandemia”, se suspendió hasta octubre…

Pero que de todos modos, ya está en ejecución… Porque en febrero de 2019, Francisco firmó dicha Declaración, conjuntamente con el Gran Imán de Al- Azhar. Cuyo tratado debía completarse el pasado 14 de Mayo… Y así dar inicio oficial a la Nueva Religión del Nuevo Orden Mundial…

Postergado ahora… Pues la Providencia se vale de todos los recursos que sirven a Sus Planes… Para que el Pequeño Rebaño, o “Resto” Fiel, o, Remanente, pueda terminar de organizarse, espiritual y materialmente; para enfrentar los 1260 días (tres años y medio, como dice la Escritura) del Reinado o Gobierno Universal del Sin Ley…

LA NUEVA RELIGIÓN ONUISTA LIDERADA POR FRANCISCO. PERO CREADA POR LA ONU. ES DECIR, POR LA SEDE DEL GOBIERNO MUNDIAL…

En mis Tres Libros de la Colección: “INSTRUMENTOS DEL DIOS ALTÍSIMO. LOS PROFETAS DE MARÍA”, “El Fin de los Tiempos…” “Apocalipsis Canto de Esperanza” y “Los Signos de los Tiempos en la Historia de la Salvación”, hay todo un Tratado sobre el A-C. Su Gobierno y Religión Universal. Y estos se hallan editados en la Página Española: COMO VARA DE ALMENDRO, en un solo PDF. Pegado en el muro o mural de la Página. Aquí tienen el link: https://drive.google.com/file/d/1LDaJ2Lnh7YiaQP7TLABgmBIlYGjWpSRZ/view

Pero ahora veamos, brevemente, lo que, desde LA SEDE DEL SIN LEY, se comenta al respecto:

“Es necesario borrar la conciencia religiosa sobre el cristianismo con nueva ideología, para trabajar en plena libertad con derechos humanos y no espirituales, para una nueva religión humanista, como lo propone el líder, el papa Francisco”…

En el proyecto ID2020 –“pandemia” incluida…- declararemos que la iglesia es un duro desafío que venceremos, porque ya le dimos un duro golpe en su ignorancia, al colocar al papa Francisco en el puesto más importante en el mundo…”

¿Está claro? -a los dubitativos- ¿O todavía no?…

“Tenemos a los líderes principales de las religiones en el mundo, para obedecer nuestro decreto y pasarlo a sus subordinados, líderes de poderes religiosos… Y también políticos…”

“Trazaremos una ley para que no se pueda invocar la libertad religiosa… De manera que nuestros enemigos, la Iglesia, tengan que callar ante la ideología de género, adulterio, aborto y libertad de los derechos humanos… Y en casos difíciles, aplicaremos leyes constitucionales de sometimiento. Bajo estas leyes no se pueden oponer ni objetar…”

“Nuestro plan está neutralizando el poder cristiano, porque estamos dividiendo sus conceptos; LOS ESTAMOS CALLANDO, ANESTESIANDO, SILENCIANDO, lo que nos da la oportunidad para trabajar con los más vulnerables y comprometidos con el NUEVO ORDEN MUNDIAL.

LA ONU –reitera- que a la iglesia cristiana católica, no le queda más que aceptar nuestra posición, porque este será el sistema mundial que impondremos…”

Luego describen – en el documento, que no transcribo en su totalidad, por ser muy extenso – toda una larga lista de imposiciones… Que acaba con toda auténtica Moral cristiana. Incluso, humana, en el mejor y más estricto sentido.

Dios sabe escribir derecho, en renglones torcidos… La misma “pandemia –por ellos- prefabricada” para acelerar el proceso del Nuevo Orden Mundial anticristiano… Pagano, Etc., sirvió para que estuviésemos más alerta. Y nos preparemos, ya, ¡definitivamente! Pues, “a la Iglesia Católica no le queda más que aceptar nuestra posición…”

¡NO señores! ¡Se equivocan! ¡Nos queda la RESISTENCIA!

Porque todo verdadero creyente, fiel Católico, debe Resistir. Y para poder rendir verdadero Culto a Dios y conservar la Pureza de Su Doctrina, en este momento, dadas las circunstancias…

Cuando se produzca el cisma final tantas veces anunciado, el cual está en pleno proceso de desarrollo…, el católico debe salir… Abandonar a la Prostituta. La Gran Ramera.

En una palabra: ROMA.

LA QUE FORNICA CON TODOS LOS PODERES DE LA TIERRA… Dicho en términos bíblicos.

Pues, ¿cómo se puede estar –o pretender estar- en comunión con el Falso Pastor, que no apacienta el Rebaño, sino que lo desparrama con sus falsas doctrinas… para entregarlo finalmente a los poderes del infierno… y pretender seguir siendo fiel a la Verdad?

¿Qué parte, realmente, no se entiende de todo este Proceso Histórico?

¡De que hay que abandonar la normalidad -o la formalidad- en el modo de practicar el Culto y recibir los Sacramentos! ¡Que vivimos tiempos de Excepción, como estaba previsto y anunciado en las Sagradas Escrituras! Y de que hay que tomar posición: ¡O CON CRISTO O CONTRA CRISTO!

Dicho de otro modo: O nos refugiamos en el Desierto de la Fe (para conservarla…) donde seremos sustentados y fortalecidos por el Espíritu de Dios, bajo el Amparo de Su Santísima Esposa, la Siempre Virgen María, tal como se nos ha prometido, formando parte del Remanente Fiel… Junto a los verdaderos y fieles Pastores que sepan reunir y apacentar el Rebaño –en vez de desparramarlo- o nos quedamos en la FALSA IGLESIA CATÓLICA. Actualmente, en poder del A-C… que Bergoglio está terminando de entregarle… y ¡APOSTATAMOS DE LA VERDAD!

¡NADA MÁS! ¡ES LO UNO O LO OTRO! ¡CATEGÓRICAMENTE!

Pero entonces… Escuchando ahora a los que, con todo, les cuesta… “¿Dónde está el Señor? ¡Si los Templos están cerrados! ¡Las Misas no se celebran! ¡Y ningún otro Sacramento es administrado!

Y el Señor nos prometió que permanecería con nosotros hasta el fin del mundo…. Y que las puertas del infierno no prevalecerían contra Su Iglesia…

Y a su vez nos anticipa que cuando veamos la Abominación de la Desolación… Huyamos para no contaminarnos con su inmundicia ni quedar atrapados en su apostasía…

Y que cuando los Templos sean cerrados, Etc., significa que Él ya no se encuentra en Ellos…

¿Cómo se entiende pues todo esto?”… ¿Qué cómo se entiende?

Aunque uno lo explique una y otra y otra… vez… ¡Cuánto nos cuesta entender!, ¿verdad?

Explíquelo entonces Ud, Padre Castellani… Tal vez por su autoridad magisterial, se haga comprender mejor… que yo, pobre y poco instruida creatura. Pero fiel a su vocación…

“¿Qué DÓNDE ESTÁ AHORA EL SEÑOR, QUE PROMETIÓ ESTAR CON NOSOTROS HASTA EL FIN…? En el desierto de los corazones fieles, que aguardan Su Venida gloriosa… Con aquellos Sacerdotes que, entendiendo el Tiempo de los Tiempos… dejando a la Prostituta – como dice la Sagrada Escritura- a Roma, La Gran Ramera, se refugien junto con el Pequeño Rebaño….” (Apoc. Cap. 12).

“Ellos son los varones santos que sostendrán al Remanente, administrando los Sacramentos y consolando… En esta etapa. En espera de la consumación definitiva de la Desolación en el Templo Santo de Dios. O el Sacrilegio Máximo… El A-C. El Sin Ley… ¡Y su Gobierno Mundial Tirano!” “PERMANECIENDO ALLÍ, durante todo su período de gobierno –Próxima y última etapa… HASTA EL REGRESO DE JESUCRISTO. QUIEN DERRIBARÁ AL ANTICRISTO CON EL SOPLO DE SU BOCA… O EL REFULGIR DE SU PARUSÍA. Como también está escrito”.-

Reinado este –el del A-C- que ya comenzó, añado yo, humildemente, con su Predecesor:

EL DESTRUCTOR JORGE MARIO BERGOGLIO. Francisco I, quien no ha dejado de la Verdadera Fe, más que una burda simulación…

¿Y cómo es, entonces, Padre Castellani, que las Puertas del Infierno no prevalecerían contra la Iglesia…? Continúe, por favor. Pues es Ud. el más grande Exégeta de las Escrituras relativas a los Tiempos Finales…

“Precisamente, porque mientras subsista un “Resto” Fiel, por muy pequeño que sea, ahí está la verdadera Iglesia de Jesucristo, formada por verdaderos varones, Santos Sacerdotes y fieles Laicos. Hombres y mujeres dispuestos al sacrificio. Aún hasta el derramamiento de sangre…

No menos heroicos que los primeros… De la primera Hora de la Historia del Cristianismo. Las Comunidades eclesiales nacidas al amparo de la clandestinidad…. Debido a las persecuciones de Roma y de los mismos judíos del Sanedrín…

Concluyendo del mismo modo en la Última Hora… O sea, ocultas del Sistema Jurídico Religioso y Político. Celebrando el Culto a Dios y recibiendo los Sacramentos… (En nuestro tiempo histórico, muy distinto al de los primeros cristianos… En la medida de lo posible, o de lo contrario, espiritualmente). Orando y sufriendo…

¡Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad! ¡Mientras aguardan la Segunda Venida del Unigénito del Padre, a dar cumplimiento definitivo a todas las Promesas Mesiánicas!”

Tal como le dijo el Señor a la Samaritana junto al Pozo de Jacob: “Llegará la Hora… Y ya estamos en ella… QUE NI ACÁ NI ALLÁ… SERÁ ADORADO EL SEÑOR (refiriéndose al Templo de Jerusalén, entonces la Capital Religiosa de Su Tiempo… y a los demás lugares de Culto). Sino que los verdaderos adoradores, adoraran al Señor en espíritu y en verdad…”

Con motivo de la réplica de la Samaritana: “A dónde estaría realmente el Dios Vivo y Verdadero…”

“Luego vendrán… LOS NUEVOS CIELOS Y LA NUEVA TIERRA (Apoc. Cap. 20). LA HUMANIDAD TRANSFIGURADA…”

“En fin… Como dijo el Señor: “EL QUE TENGA OÍDOS PARA OÍR QUE OIGA, Y EL QUE PUEDA ENTENDER, QUE ENTIENDA…”

Amén de que para oír y entender… vuelvo a repetir: hay que leer y estudiar las Escrituras… Y querer vivir la Verdad.

Y agrego, con todo respeto: pocos son los que quieren oír… y entender… Padre Castellani. Muchos pensaban que la supresión de la Misa se daría, cuando se declarase, oficialmente, la nueva fórmula… Etc. Y que esa sería la señal: el cambio ritual.

Y ello supone subestimar al Enemigo… Pues si yo hago patente una cosa, no engaño… “Si fuera posible, aún a los mismos elegidos…” Como anticipó el Señor. Porque sería demasiado evidente.

Y es verdad lo que muchos afirman –amén de ser enseñanza de la verdadera Iglesia-, que mientras se den ciertas condiciones, a saber: que el Sacerdote esté válidamente ordenado; que crea en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía; que quiera hacer lo que siempre –en ese sentido- hizo la Iglesia; y que pronuncie las palabras correctas de la Consagración: se produce la Transubstanciación, y por ende, hay Misa.

Pero… Fíjense: Al menos en Sudamérica, como consecuencia del Brote de la Teología de la Liberación Marxista, verdadera Pandemia… rato hace que la fórmula ha sido adulterada… Y había que estar muy atentos… Para distinguir y comprender: si había o no: TRANSUBSTANCIACIÓN.

Ahora las cosas empeoraron, ya en términos generales y en toda la Iglesia Universal… (Explico todo el Proceso en mi último Libro). La Fe se ha volado al Cielo… Y la mayoría de los Sacerdotes –con las debidas excepciones- ya no creen en la Presencia Real de Cristo en el Sacramento por Excelencia… LA EUCARISTÍA. Por tanto: NO HACEN COMO SIEMPRE HA HECHO LA IGLESIA… Repetimos, salvo los que hagan lo que quiere hacer la Iglesia al consagrar, lo que aún se produce, a Dios gracias, con muchos sacerdotes.

Pero hay muchos otros que tienen la misa como un mero recordatorio de la Última Cena… ¡Igual al Rito Protestante!

Y en las Iglesias reabiertas tras la pandemia (fijémonos en Europa, y no sólo en Europa…) lo siguen profanando, pues los sacerdotes consagran con guantes y se echan gel hidroalcohólico para tocar al Señor, como si Cristo pudiera contagiar a alguien.

Así pues, las Profanaciones de toda índole…. ¡YA COLMARON LA MEDIDA!

De manera que los verdaderos Sacerdotes, que creen y permanecen en la Verdad Inmutable, tanto en la Doctrina como en los Sacramentos, deberán salir fuera cuando se produzca el cisma… Que ya ha comenzado… Pero que aún no es definitivo.

Decir a los fieles toda la Verdad… Y luego reunirse con sus respectivos Rebaños en lugares apartados del Sistema.

Al Amparo de la Madre del Verbo encarnado, Guiados por Ella –como lo fue en los Primeros Tiempos del cristianismo. Ayudándose mutuamente.

Ellos, consolando y administrando los Sacramentos. El Rebaño, sustentando a los Sacerdotes materialmente. Incluso, muchos tendrán que refugiarse en casa de sus fieles…

Y todos juntos, aguardando la Venida de Jesucristo, ÚNICO Y AUTÉNTICO MESÍAS. A TERMINAR CON SUS ENEMIGOS… Y RESTAURAR TODAS LAS COSAS EN ÉL… Como afirma la Santa Escritura.

“HE AQUÍ QUE YO VENGO… Y HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS…”

Y pensar que todos claman a viva voz… Que reabran las iglesias… Amén de creer que todo esto pasará… y que todo volverá a la normalidad… ¡Cuanta ingenuidad! ¡Que pobreza de criterio!

Me quedé meditando en esto… Pues escuché a un Sacerdote –en un audio- días pasados, decir:

“Y pensar que los fieles claman porque abran los Templos…”

Luego de ver cuál es la nueva disposición… Recibir la Comunión en la mano… Después de varias desinfecciones con alcohol gel…

¿Para esto quieren que las abran, agrego yo, para que se siga profanando al Señor, con la nueva disposición –total, absoluta y definitiva- de recibir la Comunión en la mano?

Aunque ahora, al parecer, la última disposición… Empezando por algunos lugares… Es prohibir directamente la Comunión…

ENTONCES… SI NO HAY COMUNIÓN, ¡NO HAY MISA! ¿Está claro? ¿O todavía no?…

Porque ahora resulta que el Sacratísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Amadísimo Señor Jesucristo: ¡CONTAMINA? ¡INÚTILES INFELICES! ¿NO SABEN LO QUE HACEN?…

¡HORROR DE LOS HORRORES! ¡JUDAS! ¡APÓSTATAS!

¡TODA LA IRA DEL CIELO CAERÁ SOBRE SUS CABEZAS! ¡CON DIOS NO SE JUEGA!

Esto va para los TRAIDORES DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA. PARA LOS DEMÁS, DE BUENA FE, PERO QUE NO ACIERTAN DEL TODO… Sean Sacerdotes, Religiosos/as o Laicos…

Sigan esperando las Fórmulas… Dicho de otro modo: la Letra, sin el Espíritu…. Y escuchando a los ¿fieles Pastores?… de la más Alta Jerarquía, señalando los errores y herejías… Pero llamando al Usurpador: Santo Padre. En vez de decir las cosas como son… y llamarlo con su verdadero nombre: ¡IMPOSTOR!!!

¡Y DECIR LA VERDAD CON TODAS LAS LETRAS!

PORQUE LAS MEDIAS VERDADES, TERMINAN RESULTANDO: PEORES MENTIRAS…

¿O me van a decir que no conocen las Escrituras? ¿Ni oyeron hablar de “la Bestia que tenía dos cuernos como de Cordero, pero hablaba como Dragón?

¡Blasfemando todo el tiempo!

¿Será porque no se atreven a ponerle el cascabel al gato, que siguen dándole vueltas…? A la razón de la sinrazón. ¿O porque es otra de las estrategias del Gran Hermano… para mantenernos entretenidos?

O sea, avanzar en dos direcciones opuestas al mismo tiempo…

Nuevamente, “quien pueda que entienda…”

Porque el Pastor que de verdad ama las ovejas que le fueron confiadas, hace lo que el Maestro le enseñó. “QUE TU SI SEA SI Y TU NO SEA NO. TODO LO QUE PASA DE AHÍ, VIENE DEL DEMONIO…”

Sin olvidarnos que es la Mona de Dios… El que se disfraza de Ángel de Luz… Para engañar… ¡AÚN A LOS MISMOS ELEGIDOS!

Entonces, QUIEN PUEDA… y quiera toda la Verdad, aunque cruda y desnuda. Tremendamente dolorosa… ENTIENDA. QUIEN NO…

“PUES SÓLO LA VERDAD OS HARÁ LIBRES…”

Entretanto… Muchos se seguirán desgarrando las vestiduras… Los tradicionales o tradicionalistas (ambos son de corte diferente), “apegados” a la letra… pero sin entender el espíritu…

Algunos, a la letra de ciertas profecías, sin considerar que, por tratarse de hechos accidentales, o sea, el modo en que se cumplen los anuncios proféticos, estos pueden variar de forma… Según el Señor lo crea conveniente, conforme a las oraciones de sus fieles…

Otros… a las declaraciones de los cuatro Cardenales, supuestamente rigurosos en Fe y Moral…

Y ya que estamos en el tema, me voy a “subir a un bote”, para adentrarme en aguas más turbulentas… todavía. Fíjense lo que voy a exponerles: si no me equivoco, y si lo hago por desconocimiento -por no haberme enterado de las últimas noticias-, pediré las debidas disculpas: a excepción del Cardenal Burke, quien tímidamente, podríamos decir, ya que no lo esbozó categóricamente, sino a modo sugestivo, dio a entender que la elección de Francisco Bergoglio pudo haber sido ilícita, inválida… El resto…

Y acá nos enfrentamos a dos circunstancias: una Jurídico-canónica y otra teológica… De si es o no es… Papa, legalmente; si es válida o no es válida la elección… Etc. No obstante, sin ser docta en la materia, siempre he sostenido lo mismo que enseñó tan claro el Maestro; no hay por donde errarle: “POR EL FRUTO, SE CONOCE EL ÁRBOL…”

Pero este no es el espacio para su desarrollo. Ya lo hice largamente en la Obra arriba mencionada.

Amén de otros Tratados compuestos con rigurosidad y veracidad. Por ejemplo, del escritor español Juan Suarez Falcó, publicado en la preclara Página: COMO VARA DE ALMENDRO. Titulado: “DOS GRAVES RAZONES DE DERECHO CANÓNICO”. Entre otros de su Autoría. Los que recomiendo ampliamente.

Los otros Cardenales, dicho con el respeto que merece su Investidura, pero dígase, no han acusado recibo al respecto… Han hablado mucho de Doctrina, Herejía… Etc. Pero ninguno citó las Escrituras que hacen referencia a la Bestia de la Tierra… Ni le dijo a su Rebaño categóricamente: NO SIGÁIS AL LOBO… VED DONDE ESTÁ EL VERDADERO PASTOR… (Que permanece oculto…).

Es más, uno de ellos, fue protagonista del Sínodo que culminó con la Apostasía Abominable… El Sínodo de la Amazonía. Y actualmente sigue al frente de uno de los Dicasterios más importantes: el de la Congregación del Culto Divino y los Sacramentos.

Y desde allí, nos sigue aleccionando con sus clases de moral -escritos y entrevistas…

¡Y todos contentos y felices! ¿Puede haber mayor ingenuidad?…

Digo yo (y lo digo con mucho dolor, porque esperábamos otra cosa de él…), ¿acaso no vio lo que sucedió en dicho Sínodo? ¿No estuvo presente durante el satánico y profanador ritual pagano? ¡Si él era uno de los Padre Sinodales!

Por lo mismo, él debería haber sido el primero en “colgar la estola” y marcharse de allí… Irse al Desierto… Y desde allí apacentar el Pequeño Rebaño Fiel, en las catacumbas… Que implica, en primer término, un estado de vida, antes que un sitio determinado.

Es decir: ¡Fuera del sistema orgánico eclesial, ya apóstata con todas las letras!

Conclusión: gallina que cacarea pero que no pone huevos, es como la sal que pierde su salinez y debe ser arrojada fuera…

Lo he dicho y lo reafirmo: ESTA ES LA HORA…. TAN TEMIDA Y ESPERADA… PERO ES SÓLO LA PRIMA FACE… Luego vendrá la etapa –o faz- más difícil…

Cuando el A-C tome el Poder Mundial, en forma ya definitiva. Ahora lo hace a través de intermediarios, ya sea en el ámbito religioso o político. Incluso, el de los grandes Filántropos multimillonarios… Que promueven cuanta aberración se conoce en la actualidad, y la financian…

Y aún falta el último paso… la Vacuna… El Chip… En una palabra: LA MARCA DE LA BESTIA.

Entonces se cumplirá lo que el Señor anticipó a Sus Primeros Apóstoles luego de Su Triunfante Resurrección: “EN VERDAD OS DIGO, QUE LA ÚLTIMA PERSECUCIÓN SERÁ HORRIBLE…”

Porque la Primera fue por los Emperadores Romanos y los miembros del Sanedrín. Esta Última… POR EL MISMO HIJO DE PERDICIÓN, EL A-C. Y TODAS LAS POTENCIAS UNIDAS DEL INFIERNO…

Y habrá que salir… de todo lugar público. Y aún refugiarse en lugares alejados de las grandes Urbes… Para preservar la Vida. Pero no la del cuerpo solamente, SINO, fundamentalmente: LA DEL ALMA. LA ETERNA.

PUES, QUIEN NO SE DEJE COLOCAR LA MARCA DE LA BESTIA, NO PODRÁ SOBREVIVIR, NI MATERIAL NI ESPIRITUALMENTE, EN SUS LUGARES HABITUALES…

Pero Nuestra Madre Santísima Protegerá al Pequeño Rebaño, y junto con los Santos Pastores lo conducirá hacia donde estará Protegido, alimentado, Etc. Durante todo su MALDITO REINADO…

Lo dije y lo repito: AGUARDANDO EL REGRESO DEL AUTÉNTICO MESÍAS HIJO DE DIOS E HIJO DE MARÍA. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. UNICO SALVADOR Y REDENTOR DEL MUNDO.

Voy a concluir este escrito, CON UNOS TEXTOS, pero esta vez no de mi autoría, sino del propio Señor Jesucristo, en circunstancias especiales… Cuando se apareció a los Apóstoles, luego de Su Gloriosa Resurrección…

De la Monumental Obra de la más grande Mística del Siglo XX, MARÍA VALTORTA. Como la llamó Su Santidad JPII. Cuyo Mensaje traspasa las fronteras del Tiempo y del espacio…

“Veo… Miro en los siglos… El tiempo y las multitudes de hombres que serán… Están ante Mí…

Veo… calamidades y guerras, paces mentirosas y hecatombes humanas, odio y robos, sensualidad y orgullo. De vez en vez un oasis: un período en que se vuelve a la Cruz. Como un obelisco que señala una senda entre la seca arena del desierto… Mi Cruz será levantada con amor; después que el veneno del mal haya inyectado a los hombres con su rabia…

Los espíritus cual ciervos y gacelas, como golondrinas y palomos, acudirán a aquel descanso, refrescante y sabroso refugio, para verse libres de sus dolores y esperar nuevamente…

Y el Árbol de la Cruz estrechará sus ramas como una cúpula para protegerlos de tempestades y resolanas. Alejadas mantendrá a las serpientes y a las fieras con la Señal que pone en fuga al adversario… Así será, mientras vivan los hombres sobre la tierra…

Veo a… hombres… mujeres… ancianos, niños, guerreros, estudiosos, doctores, campesinos… Todos vienen y pasan con su fardo de esperanzas y dolores… Veo que muchos vacilan, porque el dolor es demasiado y la esperanza ha sido la primera en caer de la copa y se ha despedazado al dar contra el suelo… Veo que muchos caen sobre los bordes de los caminos, porque otros más fuertes los empujan, más fuertes o más afortunados, porque su fardo no es tan pesado…

Veo que muchos, al sentirse abandonados de quien pasa… y hasta pisoteados, al sentirse morir, llegan a odiar y a maldecir…

¡Pobres hijos! Entre todos estos, heridos por la vida y que pasan… o caen… mi Amor a esparcido intencionalmente samaritanos piadosos, médicos buenos, faros en la noche… Voces en el silencio… Para que los débiles que caen encuentren una ayuda, vuelvan a ver la luz… Vuelvan a oír la Voz que dice: “ESPERA. NO ESTÁS SOLO. SOBRE TI ESTÁ DIOS. CONTIGO ESTÁ JESÚS.”

He puesto en el tiempo… estas caridades activas para que mis pobres hijos no vayan a morir en su alma, al perder la divina mansión, y continúen creyendo en Mí que soy Caridad…

Pero… ¿Qué están viendo mis ojos divinos? ¿No hay acaso Sacerdotes entre las multitudes que pasan…? ¡Oh dolor que hace que vuelva a sangrar la herida de mi corazón como cuando fue abierto en el Gólgota! ¿Por esto sangra Mi Corazón?

¿Están vacíos los Seminarios? ¿Mi divina invitación no resuena más en los corazones? ¿No es capaz el corazón humano de oírla? NO…

En el correr de los siglos habrá seminarios, y en ellos, levitas. De ellos saldrán Sacerdotes, porque en su adolescencia mi invitación se hará oír con una voz celestial en muchos corazones, y ellos la seguirán… Pero con la juventud y la madurez oirán otras voces… y la Mía no se escuchará más…

MI VOZ QUE HABLA EN LOS SIGLOS A SUS MINISTROS, PARA QUE SEAN SIEMPRE LO QUE VOSOTROS SOIS AHORA: LOS PRIMEROS APÓSTOLES EN LA ESCUELA DE JESÚS…

EL VESTIDO LO SIGUEN TENIENDO, PERO EL SACERDOTE HA MUERTO…

Durante el correr de los siglos, a muchos sucederá esto: Sombras inútiles y borrosas, no serán fermento de masas, cuerda que jale, fuente que quite la sed, trigo que quite el hambre, corazón que sepa compadecer… Luz en las tinieblas. Voz que repita lo que el Maestro le ordena.

Sino que serán para la pobre raza humana un peso de escándalo, un peso mortal, parásitos, putrefacción…

¡HORROR! ¡EN EL FUTURO LOS MÁS GRANDES JUDAS LOS TENDRÉ ENTRE MIS SACERDOTES!

¡PENSAD EN LO QUE ES EL SACERDOTE! EN EL BIEN O EL MAL QUE PUEDE HACER…

Tenéis el ejemplo de (Judas) LO QUE HACE UN SACERDOCIO QUE HA DECAÍDO DE SU CARÁCTER SAGRADO… Sabed que TODO PECADO GRAVE TIENE SUS RAÍCES EN EL TIEMPO…

Un Sacerdote indigno, impuro, lujurioso, hereje, infiel, incrédulo, tibio o frío, un sacerdote sin voluntad de serlo, hace más mal que el que pueda hacer un fiel que tenga los mismos defectos… Vosotros sabéis a dónde lleva el sacerdocio sumido en el relajamiento, en la aceptación de doctrinas impuras, egoísmo, avaricia, concupiscencia: al deicidio…

De hoy en adelante el Hijo de Dios no puede ser condenado más a la muerte, pero la fe en Dios, la idea de Dios, SÍ. Por esto se realizará un deicidio mucho mayor porque no conocerá la resurrección… Y que se podrá realizar, lo estoy viendo, debido a los muchos Judas de Keriot que habrá en los siglos… ¡HORROR! ¡MI IGLESIA DESTROZADA POR SUS MISMOS MINISTROS!

En verdad os digo que por las culpas del Templo esta Nación será dispersa. Igualmente os aseguro que será destruida la Tierra cuando lo monstruoso de la desolación entre en el nuevo sacerdocio, arrastrando a los hombres a la apostasía para abrazar doctrinas infernales…

(Como las que estamos observando desde el 13-03-2013. El que pueda que entienda y el que no… Es porque… ¿También es un Apóstata de la Verdad?)

YO LA SOSTENDRÉ CON LA AYUDA DE LAS VÍCTIMAS. SIN EMBARGO, LOS SACERDOTES QUE TENDRÁN SOLAMENTE EL VESTIDO PERO NO EL ALMA DEL SACERDOCIO, SE OCUPARÁN DE MOVER LAS ONDAS INFERNALES DE LA SERPIENTE CONTRA TU BARCA PEDRO…

ENTONCES SE LEVANTARÁ EL HIJO DE SATANÁS Y LOS PUEBLOS GEMIRÁN ATERRORIZADOS. POCOS QUEDARÁN FIELES AL SEÑOR. Y AÚN EN ESE ENTONCES… ENTRE CONVULSIONES DE HORROR, VENDRÁ EL FIN… DESPUÉS DE LA VICTORIA DE DIOS Y DE SUS POCOS ELEGIDOS…

¡AY! TRES VECES, ¡ay! Si por esos pocos no fueren santos todavía los recintos del Templo de Jesús. Ay tres veces ay si no hubiera verdaderos sacerdotes que conforten a los últimos cristianos, como hubo para los primeros…

En verdad os digo, que la última persecución será horrible, pues no será una persecución de los hombres, sino del hijo de Satanás y de sus secuaces…

¿Sacerdotes? Más que sacerdotes deberán ser los de aquellos días, porque las hordas del Anticristo vomitarán ferocidad sin igual. Semejantes al hombre vestido de lino, en la visión de Ezequiel que se ha hecho digno de estar al lado del Señor, así ellos deberán, sin cansarse, hacer perfectamente la Tau en los espíritus de los pocos fieles para que las llamas del infierno no las borren. ¡No serán Sacerdotes sino ángeles!

Ángeles que en su incienso pondrán sus virtudes para purificar el aire de los miasmas de Satanás. Más que ángeles serán otros Yo, para que los fieles de los últimos tiempos puedan perseveran hasta el fin… ¡Deben ser esto!

Amigos: estoy en la Gloria y sin embargo lloro. Tengo compasión de estas multitudes… Greyes sin pastores o con muy pocos… Siento una infinita piedad.

Pues bien: lo juro por mi divinidad que les daré pan, agua, luz, voces, que los elegidos a esta obra no quieren hacer. Repetiré en el correr de los siglos el milagro de los panes y los pescados.

Con pocos, con unos pescadillos y con trozos de pan: almas humildes y laicas, daré de comer a muchos y se saciarán (acá habla en sentido espiritual. Porque solo los Sacerdotes pueden Consagrar el Pan) y habrá para los siguientes, porque tengo compasión de este pueblo y no quiero que perezca… Benditos los que merecerán ser tales. No serán benditos por ser tales, sino porque lo habrán merecido con su amor y sacrificio.

Y TRES VECES BENDITOS LOS SACERDOTES QUE PERMANEZCAN APÓSTOLES: pan, agua, luz, voz, descanso, y medicina de mis pobres hijos. RESPLANDECERÁN EN EL CIELO CON UNA LUZ ESPECIAL. ¡OS LO JURO YO, QUE SOY LA VERDAD!”-

Así pues, hermanos, hemos de aguardar a que LA DIVINA PROVIDENCIA nos reúna en torno a Sacerdotes fieles… En espera del Glorioso Retorno del Señor.

HASTA ENTONCES… ¡HEMOS DE VIVIR DE PURA FE! ¡VIVA Y VERDADERA!

“He aquí hijos predilectos, porque os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refieren a los tiempos que vivís…

En este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica… ha logrado su gran objetivo: CONSTRUIR UN ÍDOLO PARA PONERLO EN LUGAR DE CRISTO Y DE SU IGLESIA.

¡UN FALSO CRISTO Y UNA FALSA IGLESIA! Por lo tanto, la estatua construida (por la Bestia de la Tierra, el Falso Profeta o falso Papa…) en honor de la primera Bestia (la Bestia del Mar, del mundo político), para ser adorada por todos los habitantes de la tierra, y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender… es la del Anticristo.

Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía. Pues la apostasía será generalizada. Porque CASI TODOS SEGUIRÁN AL FALSO CRISTO Y A LA FALSA IGLESIA –ecuménica, del rejunte de todas las creencias…-

¡Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o la persona misma del Anticristo!

Hijos, preparaos Conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celestial y todas las fuerzas del Mal que se han desencadenado.

¡Valor! Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión, en estos años difíciles, de permanecer fieles a Cristo y a Su -Verdadera- Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña grey, que tiene la misión de combatir y de vencer, al fin, a la poderosa fuerza del Anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos”.-

A los Sacerdotes, hijos Predilectos de la Ssma. Virgen María. Al Padre Stefano Gobbi. Movimiento Sacerdotal Mariano. 17 de Junio de 1989-

¡Ven Señor Jesús! ¡No tardes! ¡Tú Pequeño Rebaño te aguarda! ¡Tenemos sed de Ti! ¡Dios Vivo y Verdadero! Nosotros no queremos arrodillarnos ante la Bestia… Como dice la Escritura.

NO NOS ADHERIMOS A NINGÚN PACTO CON RELIGIONES PAGANAS. Pues reconocemos que hay UN SOLO DIOS. UN SOLO BAUTISMO. Y UNA SOLA FE: ¡CATÓLICA, APÓSTÓLICA Y ROMANA!

Que el Espíritu Santo nos Ilumine a todos. Nos conforte y nos conceda la Gracia del Don por excelencia en esta Hora de la Historia… ¡EL DE LA FORTALEZA Y LA PERSEVERANCIA FINAL!

¡Mientras Nuestra MADRE Y CAPITANA, se apresta a aplastar, definitivamente, la cabeza de su Adversario! ¡QUE LA PAZ DEL SEÑOR PERMANEZCA CON NOSOTROS! ¡AMÉN!-

Ángela Sánchez Aréchaga

[email protected]

Junio de 2020. ¡Mes del Sagrado Corazón!

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Artículo que se suma a la Obra de Colección: INSTRUMENTOS DEL DIOS ALTÍSIMO. LOS PROFETAS DE MARÍA. En sus Tres Tomos: “El Fin de Los Tiempos”… “Apocalipsis, Canto de Esperanza” y “Los Signos de los Tiempos en la Historia de la Salvación…”-

Próximamente, en otro Artículo, Dios mediante, ampliaremos detalles…

DERECHOS DE AUTOR

Éste artículo está protegido copyright. Es por ello que solicitamos a aquellos lectores que deseen divulgar éste artículo en sus páginas, deben solicitar a la Sra. Ángeles Sánchez Aréchaga ([email protected]) su autorización y se mencione la fuente original: www.comovaradelamendro.es

