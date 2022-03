Dos años de Tiranía Sanitaria Mundial

Tal vez ya sea hora de hablar del elefante en la habitación[1]

Hoy se cumplen dos años[2] de la declaración de “pandemia” efectuada por la OMS, el 11 de marzo de 2020. “Pandemia” causada por un supuesto nuevo “coronavirus” que nunca ha sido aislado debidamente y cuya existencia no está demostrada[3]. Y cuyo supuesto índice de letalidad, según cifras oficiales, no es mayor que el de cualquier gripe estacional.

Descargar el PDF:

https://drive.google.com/file/d/1ksI5HU4VwgDxekbUsN1NNkBn2Oa2joeJ/view?usp=sharing

Decisión arbitraria, abusiva e injustificada que provocó un brutal e interminable confinamiento mundial, sin precedentes históricos, que destrozó la economía y fragilizó la salud física y mental de la gente. Encierro de la población y restricciones de todo tipo, acompañados por un despliegue de propaganda colectiva jamás visto, a través de la totalidad de los medios de comunicación, unánimes en el adoctrinamiento y el lavado de cerebro masivo, atizando sin solución de continuidad el miedo, la angustia y la incertidumbre en la gente, en una campaña abyecta de manipulación emocional. Censurando, silenciando y desprestigiando sistemáticamente a la pléyade de médicos, científicos, juristas, psicólogos y economistas que, en cada país del orbe, cuestionan radicalmente las medidas “sanitarias” destinadas a “controlar” la supuesta pandemia y a “cuidar” a la gente.

“Pandemia” que en realidad nunca ha existido, dado que las cifras de decesos globales en 2020 han sido equivalentes o inferiores a las de los años anteriores. Sin olvidar la aberrante “recomendación” de la OMS de no efectuar autopsias -lo que supuso su prohibición de hecho-, ni los testeos masivos con una prueba de PCR inapropiada[4] para efectuar diagnósticos médicos ni detectar “infectados”, como claramente había explicado su inventor, el premio Nobel de química Kary Mullis.

Quien, dicho sea de paso, había “fallecido” muy oportunamente[5] unos meses antes de que se impusiera el uso generalizado de su invención para poder detectar los casos “positivos” que servirían para justificar ante la opinión pública las medidas arbitrarias adoptadas para “combatir” el virus, lo que él -científico independiente y hombre de personalidad incontrolable-, habría impugnado de forma inmediata, desenmascarando la impostura.

Siguió luego la imposición extorsiva de una “vacuna” génica experimental -fabricada en tiempo record y sin haber recibido jamás aprobación oficial alguna-, a toda la población mundial, desconociéndose sus componentes, eximiendo a los laboratorios de responsabilidad jurídica por los efectos adversos[6], ignorándose por completo cuáles serían éstos a mediano y a largo plazo, habiéndose comprobado la gravedad y la cantidad inaudita de efectos secundarios a corto plazo[7], prohibiendo el uso de múltiples medicamentos -de bajo costo y de probada eficacia en el terreno[8]-, para justificar así la “necesidad” de la producción, la venta y la inoculación mundial de las “vacunas” experimentales, negocio multimillonario para los laboratorios y sus innumerables portavoces rentados en los diversos organismos sanitarios, las agencias de prensa y los medios de comunicación de masas.

Todo esto decretado por la OMS, a instancias de su principal financiador, el multimillonario “filántropo” Bill Gates, autoproclamado “vacunador universal”, quien, pocos días después de la declaración del estado “pandémico”, afirmó públicamente, en una entrevista con el Financial Times, que solo habría retorno a la “normalidad” cuando toda la población mundial hubiese sido inyectada con el suero experimental por él patrocinado[9], en un acto incalificable de intimidación psicológica y de chantaje emocional, encuadrado en una situación de conflicto de interés tan chocante como manifiesto.

El mismo Gates que había organizado una simulación de pandemia de coronavirus -el Evento 201[10]– dos meses antes de la aparición oficial del “virus” en China, y quien en el pasado había dicho públicamente que abrigaba la meta de reducir la población mundial mediante sus campañas de vacunación[11]. Simulación pandémica organizada junto al Centro Johns Hopkins para la Seguridad y la Salud y al Foro Económico Mundial, presidido por Klaus Schwab.

El mismo Schwab que publicó un libro en junio de 2020 intitulado Covid-19: The Great Reset[12], en el que afirma que no habrá “nunca” un regreso a la normalidad, que la “crisis de coronavirus” presenta dimensiones “bíblicas” y que los cambios que vendrán serán tan “radicales” que podríamos estar ante el inicio de una nueva “era”: habría un BC (“Before Coronavirus”, opuesto a “Before Christ” -antes de Cristo-) y un AC (“After Coronavirus”, opuesto a “After Christ” -después de Cristo-). Y recordemos también que el coorganizador del evento, el Centro Johns Hopkins había realizado en octubre de 2017 otro simulacro de pandemia, llamado “Spars Pandemic 2025-2028”[13], y otro en mayo de 2018, intitulado “Clade X Exercice”[14].

Sin omitir el sugestivo dato que, diez días después del “Evento 201”, el Milken Institute -con la presencia estelar del inefable Anthony Fauci[15]-, había organizado un seminario en el que se evocó la necesidad de desarrollar una “vacuna universal” contra la gripe y se llamó a “invertir en ciencia innovadora y a catalizar una respuesta global a la inevitable próxima pandemia”.

En definitiva, a lo que apunto con esta breve enumeración de hechos -que está lejos de ser exhaustiva-, es que resulta difícilmente comprensible que, ante la presencia de tantos y tan claros indicios convergentes -y que son de público conocimiento-, la inmensa mayoría de la gente no se haya planteado ni tan siquiera la posibilidad de que estemos ante un engaño criminal de proporciones gigantescas, ante una impostura colosal que yo no vacilaría en calificar de atentado bioterrorista y de crimen contra la humanidad [16].

Deseo precisar que estoy sopesando cada una de mis palabras, que no son un exabrupto, ni el fruto de una imaginación desbocada, ni el resultado de una indignación momentánea, ciertamente comprensible, pero, a la postre, excesiva. No, discurrir de este modo sería engañarse: la magnitud y las consecuencias de lo que viene ocurriendo desde hace dos años supera lo imaginable. A decir verdad, cualquier expresión sería insuficiente para reflejar cabalmente la dimensión inaudita del evento.

Lo que describo en esta breve crónica no es sino la punta del iceberg. Lo percibido es, no obstante, razón más que suficiente para emitir este grave diagnóstico, para lanzar una señal de alarma acuciante, para apelar a una saludable e impostergable toma de conciencia -individual y colectiva- y a una clara, inequívoca y audaz toma de posición pública, por todos los medios al alcance de cada uno.

Mirar la realidad de frente, expresarla sin tapujos ni falsas prudencias humanas, y actuar en consecuencia, se ha vuelto un deber urgente y una vocación política y espiritual como posiblemente nunca antes, en estos tiempos aciagos en los que campan a sus anchas la pusilanimidad, la indiferencia y la apatía, y en los que la mentira y el engaño han suprimido no solo la presencia luminosa de la verdad en la vida social, sino, peor aún, el anhelo mismo de su búsqueda, en el corazón de la mayoría de la gente.

Aprovecho la ocasión para señalar, con gran tristeza e inmensa decepción, el silencio ensordecedor y la perturbadora ceguera que padece la mayor parte de los intelectuales católicos respecto a la situación actual[17], algunos de los cuales, incluso, dan la impresión de complacerse en denigrar a todo aquel que ose poner en tela de juicio la pertinencia y la honestidad de la narrativa impulsada por los laboratorios.

Defender la credibilidad de la OMS[18] y de la criminal industria farmacéutica[19] y buscar ridiculizar a quienes dan la señal de alarma ante esta situación anómala por donde se la considere parecería constituir una misión cuasi profética para ciertos intelectuales católicos que rivalizan de celo con los fact-checkers remunerados por Bill Gates y compañía, cuyo común denominador es la caza de “conspiracionistas” y la legitimación a ultranza de la narrativa pandémica oficial ante la opinión pública.

En resumidas cuentas, la lista de hechos inusuales, de extrañas coincidencias y de situaciones sospechosas en esta secuencia orwelliana de acontecimientos es infinita: declaraciones contradictorias, decisiones incoherentes, mentiras desvergonzadas, conflictos de interés omnipresentes, abrumadora propaganda mediática, imposiciones totalitarias, censura sistemática de los disidentes, ausencia total de debate público y de exposición de puntos de vista divergentes, “lavado de cerebro” y manipulación emocional permanentes, odiosas medidas extorsivas para “sumar vacunados”, implementación del “pase sanitario” -verdadera herramienta de control estatal totalitario que discrimina a una categoría de ciudadanos, privándola de libertades fundamentales-, y un larguísimo etcétera.

A la luz de lo sucedido durante este proceso “sanitario” interminable, considero que el hecho de atreverse a cuestionar la veracidad de la narrativa oficial respecto a la “pandemia” y a todas las medidas subsiguientes no solo está plenamente justificado, sino que es una manifestación de sentido común y una actitud moralmente apremiante.

Y estimo también, como contracara necesaria de esto, que el negarse a considerar, cuando menos, la posibilidad de que la versión oficial sobre la “crisis sanitaria” no se ajuste a la verdad y desfigure la realidad de los hechos -y, peor aún, el descalificar por “conspiracionismo” a quien lo hiciera-, es dar muestras de un total desinterés por la verdad y constituye una deshonrosa falta de probidad intelectual.

Miles Christi

