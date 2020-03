Written by

Queridos hermanos en la fe.

La Virgen Santísima sigue uniendo a sus hijos con un finísimo hilo de oro, preparando en secreto a su ejército victorioso de apóstoles de los últimos tiempos.

Ella ha traído hasta nosotros a alguien que ahora es un buen amigo, Juan Carlos Chamorro Jiménez, que hace pocas semanas ha terminado una monumental obra titulada “El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas”, que ahora ponemos a su disposición de manera permanente y gratuita.

Esta obra se une así a otras que hemos ido colgando en nuestra web sobre el mismo tema, como la excelente de Ángela Sánchez de Aréchaga, cuyo link dejamos también aquí, y que hemos glosado en varias ocasiones:

https://drive.google.com/uc?id=1LDaJ2Lnh7YiaQP7TLABgmBIlYGjWpSRZ&export=download

Y a los artículos que, sobre el fin de los tiempos, ha escrito también nuestro colaborador habitual D. Juan Suárez Falcó.

La obra de Juan Carlos es excepcional porque recoge de manera ordenada las revelaciones privadas (apariciones marianas y videntes) de plena confianza, divididas en siete capítulos. Como sabemos, el siete es el número de Dios, de la perfección. Y esa división obedece a las siete etapas de la Iglesia en la tierra, desde la Ascensión hasta la Parusía, según grandes intérpretes como el venerable padre Bartolomé Holzhäuser o nuestro querido padre Leonardo Castellani, y que están recogidas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis.

El Espíritu Santo ha ido derramando su aliento durante todas las épocas, desde los padres de la Iglesia hasta ahora, para avisar a los hijos de Dios de que Cristo vendría “pronto” (Apoc. 22, 20), sabiendo, eso sí, que mil años son como un día a los ojos del Señor (2 Pedro 3: 8, 9). Pero, sobre todo, es desde hace doscientos años para acá (La Salette, 1846) cuando Nuestra Madre, María Santísima, nos ha ido dando un continuo aviso, un ultimátum amoroso pero grave, por medio de sus apariciones, para que nos convirtamos antes de la Parusía, esto es, de la segunda Venida de su Hijo, en gloria y majestad.

Estos avisos se han ido intensificando aún más desde Fátima (1917) y Garabandal (1961-1965). Aunque se omiten algunas apariciones que nosotros consideramos importantes también por su contenido profético (Unbe, Civitavecchia, etc.) y algunas videntes auténticas como Fanny Moisseieva o más recientemente Olivita de Garagoa, por esta magnífica obra desfilan grandes santos como San Hildegarda, Santa Brígida, San Vicente Ferrer, sor Mariana de Jesús Torres, Isabel Canori Mora, Ana Catalina Emmerick, Ana Maria Taigi, San Juan Bosco, San Pío X, Maria Julia Jahenny, San Maximiliano Kolbe, Teresa Newmann, Santa Faustina Kowalska, padre Pío, padre Gobbi, etc. y se recogen las grandes apariciones marianas más importantes, relacionadas con el fin de los últimos tiempos, como las ya mencionadas, y algunas de tan alto contenido esjatológico como Amsterdam, Akita, El Escorial o Kibeho, junto a otras menos conocidas como las de Heede, Marienfried, Trè Fontane, San Damiano… Y que acaban con las de Medjugorje, Reina de la Paz, que no por casualidad es la última letanía del Santo Rosario.

Damos de nuevo las gracias a Juan Carlos por dejarse usar como instrumento de María. Y a nuestro hermano César para Jesucristo, que nos la ha hecho llegar. En esta Cuaresma y en estos días de confinamiento forzado que todos vivimos, la lectura de este libro nos puede servir para confirmar que estamos ya en los primeros dolores de parto de los acontecimientos finales de la historia. Pronto el Nuevo Orden Mundial, el falso profeta y el Anticristo político dispondrán un Gobierno mundial ateo que traerá comida, medicinas, vacunas, una falsa paz y orden social para todos, al precio de la apostasía.

Hagamos caso de las revelaciones del Cielo recogidas en este libro y unámonos solo a las dos columnas de la Iglesia (la Eucaristía y la Virgen Inmaculada), despojándonos de todo lo mundano. Solo así podremos conservar la fe en estos tiempos de tribulación que se nos echan encima a pasas agigantados. Y con el Santo Rosario como arma todopoderosa.

Alcemos nuestras cabezas y alegrémonos, porque está próxima nuestra liberación.

¡Ven, Señor Jesús!

22 de marzo de 2020, Santa Catalina de Génova.

El Equipo de Comovaradealmendro

El Fin de los Tiempos en las revelaciones privadas católicas Tomos I y II. Descargue aquí en PDF.

