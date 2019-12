Written by

EL HUMO DE SATANÁS HA ENTRADO POR LAS GRIETAS DE LA IGLESIA

(Papa Pablo Vl, 29 de junio de 1972).

La contundencia del Adversario en la Sociedad Global actual.

*Santísima Virgen en La Salette, Francia: “ROMA PERDERÁ LA FE, SE CONVERTIRÁ EN SEDE DEL ANTICRISTO… Y SERÁ DESTRUIDA CON FUEGO DEL CIELO”.

*Santísima Virgen en Fátima, Portugal: “EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO HAY ORDEN, Y SATANÁS REINA EN LOS LUGARES MÁS ALTOS, DETERMINANDO CÓMO HACER LAS COSAS. ÉL, EFECTIVAMENTE, LOGRARÁ INTRODUCIRSE HASTA LA CÚSPIDE DE LA IGLESIA”.

*El tercer secreto de Fátima: “UN FUTURO PAPA IMPOSTOR USURPARÁ LA SEDE ROMANA, ESTANDO TOTALMENTE DOMINADO POR EL DEMONIO. LA IGLESIA PERDERÁ LA FE Y LA APOSTASÍA, SALDRÁ DE LA CÚSPIDE DE LA IGLESIA”.

*Oración a San Miguel Arcángel del Papa León Xlll, tras la visión del ataque de satanás contra la Iglesia: “…DONDE EL ASIENTO DE LA VERDAD HA SIDO COLOCADO COMO LA LUZ DEL MUNDO, LOS DEMONIOS HAN LEVANTADO EL TRONO DE SU ABOMINABLE IMPIEDAD….”.

*La falsa iglesia ecuménica e interreligiosa de las visiones de Beata Catalina Emmerick: “VÍ QUE ESA ENORME Y EXTRAÑA IGLESIA ESTABA SIENDO CONSTRUIDA EN ROMA. NO HABÍA NADA SANTO ALLÍ. TODO EL TRABAJO ESTABA HECHO MECÁNICAMENTE ACORDE A REGLAS ESTABLECIDAS Y FORMULADAS, ACORDE A LA RAZÓN HUMANA. VÍ TODA CLASE DE GENTE, COSAS, DOCTRINAS Y OPINIONES. HABÍA CIERTO ORGULLO, PRESUNCIÓN Y VIOLENCIA, Y PARECÍAN TENER ÉXITO. NO VÍ NI UN SOLO ÁNGEL, NI UN SOLO SANTO AYUDANDO EN ESA LABOR”.

*Karol Wojtyla (San Juán Pablo II), cuando era Cardenal, ante el Congreso Eucarístico de Pennsylvania, en 1977: “ESTAMOS ANTE LA CONTIENDA FINAL ENTRE LA IGLESIA Y LA ANTI-IGLESIA, EL EVANGELIO Y EL ANTI-EVANGELIO. ESTA CONFRONTACIÓN DESCANSA DENTRO DE LOS PLANES DE LA DIVINA PROVIDENCIA Y ES UN RETO QUE LA IGLESIA ENTERA TIENE QUE ACEPTAR”.

*Santísima Virgen al padre Estefano Gobbi: “LA BESTIA QUE TIENE EN LA CABEZA DOS CUERNOS Y ES SEMEJANTE A UN CORDERO, ES LA MASONERÍA ECLESIÁSTICA, CUYO OBJETIVO ES DESTRUIR AL VERDADERO CRISTO Y A SU IGLESIA, OBSCURECER LA PALABRA DIVINA Y VACIARLA DE TODO CONTENIDO SOBRENATURAL, DIFUNDIENDO ERRORES DENTRO DE LA IGLESIA, ACTUANDO DE MANERA ASTUTA Y DIABÓLICA PARA CONDUCIR A TODOS A LA APOSTASÍA, NEGANDO LA REALIDAD HISTÓRICA DE LOS MILAGROS Y DE LA RESURRECCIÓN Y PONIENDO EN TELA DE JUICIO LA MISMA DIVINIDAD DE JESÚS Y MARÍA”.

*SUPRESIÓN DEL SANTO SACRIFICIO profetizado por Daniel (Dn 9, 27). Jesucristo ya no se hará presente en el altar. El pan y vino no se convertirán en Cuerpo y Sangre de Cristo, debido a las reformas que precisarán el cambio de significado de la Sagrada Comunión y/o cambios a la fórmula de Consagración.

*Palabras de Jesucristo (Mt. 24:14-22): “CUANDO VIÉREIS LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, ANUNCIADA POR EL PROFETA DANIEL, EN EL LUGAR SANTO (EL QUE LEA ENTIENDA)… LA TRIBULACIÓN SERÁ TAN GRANDE, CUAL NO LA HUBO DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA AHORA NI LA HABRÁ JAMÁS”.

*Segunda Carta a los Tesalonicenses, 6-8: “REALMENTE EL MISTERIO DE INIQUIDAD ESTÁ YA EN ACCIÓN; SÓLO FALTA QUE EL QUE AHORA LE RETIENE SEA QUITADO DE EN MEDIO” (el verdadero Papa, Benedicto XVI).

*San Francisco de Asís, acerca de la existencia de dos Papas, uno verdadero y otro falso, elegido no canónicamente: «HARÁ REFORMAS QUE CAUSARÁN EL CISMA MÁS GRANDE EN LA IGLESIA, DIVIDIENDO LA MISMA ORDEN FRANCISCANA».

*El falso Papa (como dejó escrito el judío masón Eliph Levi en 1862) llegará a “DECLARAR QUE TODAS LAS EXCOMUNIONES ESTÁN SUPRIMIDAS Y TODOS LOS ANATEMAS RETIRADOS. Asimismo, exonerará los pecados de adulterio y sodomía, continuando con levantar las excomuniones a clérigos y teólogos desviados del depósito de fe católica y excomulgados por anteriores Papas” (tal y como ha manifestado Bergoglio recientemente a pregunta de López Obrador sobre las excomuniones de Juárez e Hidalgo, manteniendo que no son válidas).

*Las reformas antievangélicas serán introducidas de forma sutil. A los católicos ignorantes les será difícil identificar y millones de ellos las acogerán con agrado. Así caerán en “LAS FUERZAS DEL ENGAÑO Y SE CONDENARÁN”, como nos advirtió san Pablo en su segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2.

*Carta a los Romanos 1, 25-27: “CAMBIARON LA VERDAD DE DIOS POR LA MENTIRA…POR ESTO DIOS DEJÓ QUE FUERAN PRESA DE PASIONES VERGONZOSAS: AHORA SUS MUJERES CAMBIAN LAS RELACIONES SEXUALES NORMALES POR RELACIONES CONTRA LA NATURALEZA. LOS HOMBRES, ASIMISMO, DEJAN LA RELACIÓN NATURAL CON LA MUJER Y SE APASIONAN LOS UNOS POR LOS OTROS; PRACTICAN TORPEZAS, VARONES CON VARONES, Y ASÍ RECIBIRÁN EN SU PROPIA PERSONA EL CASTIGO MERECIDO POR SU ABERRACIÓN”.

*Sociedad secreta luciferina Alta Venta, de los Carbonarios: “LO QUE DEBEMOS PEDIR, LO QUE DEBEMOS BUSCAR Y ESPERAR, ASÍ COMO LOS JUDÍOS ESPERAN AL MESÍAS, ES UN PAPA DE ACUERDO A NUESTRAS NECESIDADES. NECESITAMOS UN PAPA PARA NOSOTROS”.

*Isabella Dodd (líder comunista del siglo XX en EEUU): “EN LA DÉCADA DE 1930, PUSIMOS ONCE MIL HOMBRES EN EL SACERDOCIO CON EL FIN DE DESTRUIR A LA IGLESIA DESDE DENTRO. AHORA MISMO, ELLOS ESTÁN EN LOS LUGARES MÁS ALTOS DE LA IGLESIA, TRABAJANDO PARA QUE LA IGLESIA CATÓLICA NO SEA EFICAZ CONTRA EL COMUNISMO. LA IDEA ES DESTRUIR LA FE DE LA GENTE E, INCLUSO, UTILIZAR LA INSTITUCIÓN DE LA IGLESIA PARA DESTRUIR LA FE MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA FALSA RELIGIÓN, ALGO QUE PAREZCA SER EL CATOLICISMO, PERO QUE NO LO SEA REALMENTE”.

*Inmigración sistemática y financiada de musulmanes a Europa, actos terroristas que alienten el odio e induzcan a la III guerra mundial, agendada y descrita desde el siglo XVlll en cartas de los altos grados de la masonería italiana y estadounidense Mazzini y Albert Pike: “SE FOMENTARÁ APROVECHANDO LAS DIFERENCIAS (CAUSADAS POR LOS AGENTES DE LOS ILLIMINATI) ENTRE SIONISTAS POLÍTICOS Y LÍDERES DEL MUNDO ISLÁMICO. LA GUERRA DEBE CONDUCIRSE DE MODO QUE EL ISLAM Y EL SIONISMO POLÍTICO SE DESTRUYAN MUTUAMENTE. MIENTRAS TANTO, LAS OTRAS NACIONES, UNA VEZ MÁS, DIVIDIDAS SOBRE ESTE ASUNTO, SE VERÁN OBLIGADAS A LUCHAR HASTA EL PUNTO DE LA COMPLETA EXTENUACIÓN FÍSICA, MORAL, ESPIRITUAL Y ECONÓMICA”.

*Capítulo 13 del Apocalipsis: “LA SEGUNDA BESTIA, CORDERO CON VOZ DE DRAGÓN (Obispo con poder sobre toda la Tierra, según lo explicado por la Santísima Virgen al padre Gobbi), SE COLOCA Y COLOCA A LA IGLESIA AL SERVICIO DE LA PRIMERA BESTIA DE 7 CABEZAS Y 10 CUERNOS” (Unico Gobierno Mundial, impuesto por la corporatocracia mundial, encabezada por la Dinastia Banquera, creadores de la ONU y sus filiales, auspiciadores de las logias masónicas, con los mass media a su servicio para engañar y saquear a las naciones), SUSTITUYENDO LAS SAGRADAS ESCRITURAS POR LA CARTA DE LA TIERRA, instrumento del Gobierno Mundial, con agenda ecológica sostenida en falsedades, regresión al paganismo e idolatría, imposición de leyes antinatura, agentes de la ONU dando cátedra en el Vaticano, etc…

*Santísima Virgen en Garabandal (Gran Aviso): “TOMARÁ DESPREVENIDOS A MILLONES DE PECADORES, QUE DE LA FUERTE IMPRESIÓN MORIRÁN EN PECADO MORTAL Y SE CONDENARÁN”.

*Con el Gran Aviso, en cualquier momento puede iniciarse el GRAN CASTIGO, así declarado por los demonios en los exorcismos documentados por el padre Arnold Renz, en el libro ADVERTENCIAS DEL MÁS ALLÁ.

*El “Gran Castigo” fue denominado la “Gran Purificación” de este mundo por la Santísima Virgen en Medjugorje y descrito en el libro MIL ENCUENTROS CON LA VIRGEN del padre Janko Bubaloo. Corresponde, exactamente, con la Gran Tribulación de que hablan los Evangelios.

*El sistema corrupto introducido por la Oligarquía Banquera Mundial, nos aboca a gobernantes y políticos mentirosos, soberbios, ávidos de poder y riquezas, degenerando en tremendos males económicos, sociales y morales y contaminando a NUESTRA IGLESIA en todos sus órdenes y estructuras.

*Mateo 25, 30: “Y A ESE SIERVO INÚTIL, ECHADLE A LAS TINIEBLAS FUERA”. Muchos Obispos y clérigos, percatados de falsas doctrinas y herejías perpetradas por otros obispos y clérigos, y enseñadas en los seminarios, instituciones educativas, homilías, comunicados, etc. han perdido el valor de denunciarlas (propiciando que miles de almas caigan en el engaño y se condenen). Serán reos de severísimo juicio particular.

*San Pedro nos transmitió que “ES NECESARIO OBEDECER A DIOS, ANTES QUE A LOS HOMBRES”. En el Gran Cisma, muchos creerán que son fieles a Dios al permanecer fieles al falso Papa Apóstata, creyendo que “el que obedece no se equivoca”. Serán cegados por los demonios y antepondrán el respeto humano a la obediencia a Dios y a Su Palabra cometiendo, además, el pecado que señala santo Tomas de Aquino: “el vicio de sujeción”, donde la obediencia a dictados bastardos pierde todo atisbo de virtud.

*El homicidio y las legiones de demonios del crimen no se retiran del mundo por falta de que Obispos, Sacerdotes y Pueblo hagamos lo debido para evitar la legalización del aborto, ni los suficientes actos de reparación por los niños hasta hoy abortados, según revelaron los demonios al padre Gabriele Amorth en el exorcismo que practicó a Ángel Villanueva.

*”LA MUJER VESTIDA DE SOL CON LA LUNA A SUS PIES Y UNA CORONA DE DOCE ESTRELLAS” es la Santísima Virgen de Guadalupe. Méjico, dominado, adormecido y subyugado a la secular masonería que rige TODAS sus instituciones políticas, civiles y, actualmente, muy introducida en las Iglesia Católica, aún no se ha dado cuenta de SER LA NACIÓN DONDE MARÍA SANTÍSIMA APLASTARÁ LA CABEZA DE LA SERPIENTE, PARA LLEVAR, LUZ, VERDAD Y JUSTICIA AL RESTO DE LAS NACIONES. Será la batalla más épica vista en la Historia.

*Descrito en Apoc. 19, 20-21, puntualmente profetizado en la Sagrada Biblia y advertido por la Santísima Virgen en todas sus manifestaciones, se nos advierte de la perdición de las almas opacadas por el pecado e impedidas de discernimiento, para cumplir con la misión de evitar que el mundo sea gobernado por las dos Bestias Apocalípticas a través de sus agentes masónicos y, de este modo nos hagamos reos de su mismo destino.

*La distracción satánica nos irrita e invita a arremeter contra quien nos pretende ayudar a ver la Verdad y encontrar la Luz en estos caóticos tiempos, convirtiéndonos automáticamente en perseguidores y rechazadores de la Verdad, cometiendo con ello el único pecado que no tiene perdón, el rechazo al Sacratísimo Espíritu Santo.

Tengan todos ustedes, en esta Santa Natividad del Salvador, PAZ y BIEN.

Ricardo Manuel Muñoz

