BERGOGLIO VUELVE A HACERLO: NUEVO AGRAVIO A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Por Montse Sanmartí

Apocalipsis 13:5-7 Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante cuarenta y dos meses.

Abrió, pues, su boca para insultar a Dios, insultar su Nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo.

Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación.

Estimados hermanos:

Con indignación, vergüenza ajena y, sobre todo, con inmenso dolor hemos sido testigos nuevamente de una injuriosa “homilía” de Bergoglio en el día de ayer, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se despachó a sus anchas al hablar de la Madre del Señor.

Hacía días que no escribía sobre las andanzas de Francisco, porque cuando lo escucho me provoca hastío, disgusto, cansancio y otra serie de cosas que deterioran e inquietan mi espíritu. Después de casi siete años de ver y escuchar tanta locura, a veces prefiero no saber nada de lo que hace o dice y de esta forma vivir en paz. ¡Han sido tantas barbaridades!

Pero ya el punto llegó a tocar cosas que siento que no puedo y no quiero obviar. Me refiero, como dije más arriba, a lo sucedido ayer en el Vaticano durante la penosa homilía pronunciada por Bergoglio y no quiero dejarlo pasar porque amo a la Virgen y me siento hija suya, aunque indigna y pequeña, pero si alguien trata de ser buen hijo no deja que se rían de su madre. Tanto más si esa madre es María Santísima.

Las palabras de Francisco se centraron en la figura de María, pero sutilmente, como acostumbra, volvió a denigrarla y a dejarla a la altura de cualquier mujer.

Comentó que “la Virgen de Guadalupe es Mujer, Madre y Mestiza. Ella no buscó nada para sí misma. Fue discípula fiel a su Maestro, su Hijo, el Único Redentor, Jesucristo. Jamás quiso tomar nada de su Hijo. Jamás se presentó como Corredentora”. Bien, ya ven ustedes cómo, de un plumazo, se ha cargado el quinto dogma de la Corredención de María y su Mediación Maternal de todas las gracias, que aunque no ha sido definido excátedra, sí ha sido doctrina tradicional de la Iglesia, que se inició con el papa san Pío X y prosiguió después con los siguientes papas. Además, y por si fuera poco, así quedó de manifiesto en las apariciones de Nuestra Señora de Todos los Pueblos en Amsterdam, apariciones aprobadas por la Iglesia, donde Ella misma atestigua ser la Medianera de todas las gracias y la Corredentora del género humano con Cristo, al pie de la cruz.

No podía faltar en su discurso manido la perorata tan aborrecida de la “feminidad de la Iglesia”, algo que se está manifestando ya en él claramente como un tema de máxima importancia. ¡Como si eso fuera primordial para la salvación eterna! Soy mujer y me cansa este asunto que no lleva a nada. Las mujeres siempre nos hemos sentido consideradas en la Iglesia con una gran dignidad. Pareciera que solamente Francisco se ha “preocupado” por la mujer dentro de la Iglesia, cuando eso es solamente una envoltura. La mujer siempre fue dignificada por el papel que ha desempeñado a lo largo de los siglos en la Iglesia y no quiere ni necesita de estas estupideces. Nosotras tenemos en María el máximo exponente de santidad y a ello estamos llamadas al tratar de imitar sus virtudes. ¿Necesitamos algo más? Yo, personalmente no. No quiero ser diaconisa, ni quiero servir en el altar, ni quiero predicar desde el púlpito, ni quiero “perdonarles los pecados” a los indígenas, en fin, ya saben…

Al referirse a la Santísima Virgen de Guadalupe dijo que “Ella se mestizó y mestizó a su Hijo”. Hermanos, es cierto que María en Guadalupe se aparece a san Juan Diego como una mujer mestiza, ya que Ella vino a mostrar a aquellas gentes la importancia de la fusión de las razas y de esa forma atrajo a los pobladores de América a que se convirtieran a la verdadera fe. Pero esta frase podemos interpretarla de otro modo, nuevamente incluido dentro del ya conocido y sutil lenguaje bergogliano del que ya tendríamos que tener un diccionario aparte. “María mestizó a Jesucristo”, ¿acaso estará refiriéndose con esta expresión tan extraña a que Cristo no era de una raza noble y pura? ¿Esta es otra nueva blasfemia encubierta? Leemos en el Wikcionario de Internet que la palabra “mestizo” es usada también en ocasiones como palabra despectiva. Me viene a la cabeza la expresión con que era tratado un santo mestizo muy amado en la Iglesia, san Martín de Porres, a quien una vez llamaron “perro mulato”. ¿Recuerdan aquella expresión suya en Villavicencio, Colombia, de que “por las venas de Jesús corre sangre pagana”? ¿No irá esta nueva frase de que María mestizó a Jesús en esta misma dirección?

Alguien pensará que todo esto es pura imaginación. Pero miren, hermanos, son tantas las ofensas a María Santísima, y tantas al Señor y a su Preciosísima Sangre y ya las hemos enumeado tantas veces, que no creo sea casual lo que en el día de ayer pronunció Bergoglio.

Termino ya y comparto con ustedes dos interesantes vídeos de sendos hermanos en la fe que tocan el tema también: Henry Gómez Casas y Arturo Picatoste.

Por nuestra parte ya sabemos qué debemos hacer. Reparar y reparar mucho al Corazón Inmaculado de María por esta nueva ofensa propinada en el rostro del Señor y de la Virgen en el día señalado de Santa María de Guadalupe.

Dios os bendiga.

