LA BEATA IMELDA LAMBERTINI Y LA DESVERGÜENZA DE FRANCISCO

Cuando eres niño hay sucesos y experiencias que te marcan de por vida. Nací en una familia profundamente católica y en casa se fomentaba mucho la lectura. Mi padre era un gran lector, además de piadoso, como lo era su hermana Nieves. Ambos siempre procuraron hubiera buenos libros para las tres niñas de la casa (mis dos hermanas mayores y yo), ya fueran cuentos, ya fueran historias ejemplares, ya vidas de santos. Recuerdo un libro en nuestra casa que se titulaba “Unas santas a tu edad”. En este volumen se podían encontrar vidas de niños que habían logrado alcanzar la santidad. Nunca se borraron de mi mente dos historias de dos niñas santas que me impresionaron de ese libro, las dos italianas: Santa María Goretti, mártir de la pureza, y la beata Imelda Lambertini, la niña de la cual quiero hablarles hoy.

Tomo algunos pasajes de su vida de otro libro que me regalaron de jovencita, como premio que recibí al quedar finalista en concurso literario. El libro se titula “Flores Eucarísticas” del P. Zacarías de Lloréns, O.F.M.Cap., libro que desde aquí recomiendo a todos para aprender a amar más y más el sacramento de la Eucaristía.

Dice el P. Zacarías de Llorens:

“Esta niña angelical nació en la ciudad de Bolonia en 1322. Era hija de los Condes de Lambertini, ilustres en nobleza y en virtud. La condesa, desconsolada porque no tenía hijos, había rogado fervorosamente para que le fuese concedida una hijita, y, según se dice, obtuvo tal merced del Cielo por medio del Santísimo Rosario, del cual era devotísima.

La pequeña Imelda pronto llamó la atención por sus celestiales inclinaciones. Cuando lloraba, se sentía consolada al oír los nombres de Jesús y de María; cuando comenzó a hablar, fueron estos nombres dulcísimos los que pronunció con más frecuencia. A veces, la encontraban con las manos levantadas al cielo, en oración, y con los ojos anegados en lágrimas de ternura .

Permanecía largos ratos sobre las rodillas de su madre, aprendiendo las primeras oraciones. Era muy devota de la Madre de Dios, y, sobre todo, de la Sagrada Eucaristía. Pasaba muchas ho­ras delante del Sagrario, como extasiada, y, con mu­cha frecuencia, se alejaba de las fiestas de familia, y se iba al oratorio del palacio, prefiriendo a todo bullicio el encanto de aquel altarcito, que ella misma arreglaba y adornaba con flores. Más de cuatro veces se habían preguntado sus parientes: “¿Qué llegará a ser, con el tiempo, esta niña?.”

Sus deseos de recibir a Jesús aumentaban día a día, pero en aquella época a los niños menores de 14 años no se les permitía el acceso a la Santa Comunión. Ella se lo pedía con insistencia a sus padres, y queriendo llevar una vida santa, pidió la dejaran ingresar en un convento, cosa que se permitía en casos excepcionales, como en el de esta niña tan especial. Así fue como ingresó en el monasterio dominico de Val di Pietra.

Estando ya en dicho lugar, pidió insistentemente al sacerdote le dejara recibir a Jesús-Eucaristía, cosa que le fue reiteradamente negada, por no cumplir el requisito de la edad. Pero Dios, a veces, se salta las normas humanas, cuando hay gran amor. Este era, sin duda, el caso de Imelda.

Prosigue con el relato el padre Llorens, explicando lo que aconteció un día:

“El 12 de mayo de 1333, cuando ya habían comulgado todas las monjas y cuando ya había sido cerrada la puerta del Sagrario y estaban apagados los cirios del altar, mientras las religiosas se dirigían a sus ocupaciones, Imelda se quedó postrada en tierra, en el coro, con gran desconsuelo. De repente, el coro se iluminó con una luz milagrosa y se llenó de un aroma suavísimo, que, esparciéndose por todo el convento, atrajo otra vez hacia la iglesia a todas las monjas. Una Hostia se movía sola, en el aire, y parecía que quería ir hacia la monja-niña, que se derretía de amor, temblorosa y con las manos juntas, bajo la influencia del Sol de las almas. Al ver tal milagro, el sacerdote entendió claramente la voluntad de Dios, se revistió de nuevo, y tomando la Hostia que flotaba en el espacio, administró a Imelda la Sagrada comunión.

Entonces Imelda cerró los ojos a toda cosa exterior, juntó las manos, inclinó la cabeza… y pareció quedar dormida. Pero pronto su color rosado se transformó en un color ligeramente blanquecino, y pasaron varias horas sin que se desvaneciera el encanto. Entonces las monjas presintieron lo que sucedía; se acercaron a ella, la llamaron, pero no respondió; estaba muerta, muerta de amor a Jesús, tal como se había imaginado…”

¿Puede haber cosa más hermosa que morir de amor abrazada al Amado? ¿Podemos imaginar por un momento el rostro de esta angelical criatura, dejando este mundo en un éxtasis de amor? Su cuerpo incorrupto se conserva en la iglesia de san Segismundo de Bologna. (Foto de portada)

Recuerdo haber explicado a mis hijos esta maravillosa historia cuando los preparaba para recibir la primera comunión, porque la beata Imelda, además de llevar una vida ejemplar desde pequeñita, es la patrona de los niños que reciben por vez primera a Jesús sacramentado. ¿No sería una gracia grande recibir una sola vez a Jesús y volar al Cielo? Hay niños que reciben una sola vez a Jesús y ya no lo reciben más, pero no por su culpa, sino más bien por el descuido de sus padres quienes debieran custodiar que esa criatura no dejara de recibir, por lo menos, todos los domingos al Señor. Ese Señor que dice que “…mis delicias son estar con los hijos de los hombres.”(Prov 8; 31)

Queridos hermanos, tristemente comparto con ustedes la pena que sentí al conocer la ligereza con la cual Francisco habló de la beata Imelda, a quien tanto estimo, en el pre sínodo a los jóvenes, y a los cuales respondió a las preguntas que le formulaban. Pueden leer la noticia aquí.

Entresaco el párrafo que hace referencia a nuestra beata Imelda:

“…«una de las enfermedades más feas de la Iglesia»: una comunidad «busca a un sacerdote y no encuentra a un padre y a un hermano, sino a un doctor, a un profesor o a un príncipe». El Papa se dijo «preocupado» porque a menudo «se confunde el rol paternal del sacerdote y se reduce a un papel de dirigente: el “boss” de la empresa». Así como es también preocupante «el espiritualismo exagerado»: «Cuando encuentras a estos curas un poco así, con las manos juntas, que siempre piensan que están en el cielo… Yo digo: curas con cara de beata Imelda. No, no funciona… son incapaces de comprender. Cuando tú has cometido una de esas caídas que se cometen en la vida, ¿cómo vas a contársela a él?». De la misma manera, se preguntó Francisco, ¿quién iría a confiarse con un sacerdote «que es un rígido» o, peor, «un mundano» y «apegado al dinero»? «Recen por ellos, para que el Señor los convierta».”

Un comentario a estas desafortunadas palabras, pues creo que es de rigor y justicia dejar en claro que en ellas se encierran bastantes cosas hirientes para los católicos que amamos la Eucaristía y a los santos de la Iglesia.

En primer lugar, Francisco habla en contra de los ministros de Dios, los sacerdotes. ¿Por qué desvirtúa la tarea de los sacerdotes al tratar con tanta superficialidad a quienes sirven a Dios y a su Iglesia? ¿Acaso se puede generalizar en algo tan serio como es un sacerdote? ¿No está tirando piedras a su propio tejado al hablar así de quienes están al servicio de Dios y de los fieles católicos en la Iglesia, aún sabiendo que los sacerdotes tienen sus defectos y limitaciones, como cualquer persona? Cuanto menos me parece una falta de tacto y de reconocimiento hacia estos hombres que han sacrificado su vida y sus espectativas humanas más nobles, haciendo lo que dijo Cristo en su Evangelio:

“Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.” (Mt. 19; 29)



Estos siervos que dedican íntegramente todo su tiempo y sus esfuerzos para ser testigos del Evangelio con total radicalidad. Creo que tratar este tema de forma pública y generalizando es absolutamente desacertado. Y no lo es menos, a mi entender, el decir que algunos sacerdotes parecen estar más en el cielo que en la tierra y que tienen cara como de “beata Imelda”. ¿Qué pretende darnos a entender con esta expresión tan fuera de lugar? ¿No podrá usar otra comparación que no hiera a lo más noble que tenemos, a la Eucaristía y a los santos? Es una burla hacia la beata Imelda. Es también una burla hacia quienes tratamos de profundizar y aprender de su amor y devoción al recibir a Jesús, abrazándolo en nuestro corazón. ¿Quién pudiera vivir y morir como la beata Imelda? Muchas veces, al comulgar le digo a Jesús que yo no sé comulgar bien, que me enseñe a hacerlo con ese mismo espíritu de los santos que desfallecían por Él y que no veían el momento de acercarse a recibirlo. ¿Acaso no se usa aquí de manera peyorativa la expresión “tener cara de beata Imelda”? Desde que se inició este pontificado no he cesado de escuchar expresiones de este estilo, a veces atacando la santidad de la Virgen ( “no es la jefa de correos” o “no es una santita que concede deseos”), otras atacando a la fidelidad de las madres a quienes osó llamar “conejas” por ser fieles a su maternidad, o osando atacar varios dogmas de nuestra fe al decir que “por las venas de Jesús corre sangre pagana”. Estas e infinidad de frases que darían para estar escribiendo horas y horas. Pareciera que disfruta ridiculizando las cosas más hermosas y nobles que tiene nuestra fe.

Que la beata Imelda nos ayude a amar tanto a Jesús que cada comunión sea un éxtasis de amor que culmine al final de nuestras vidas con una santa muerte en Cristo.

Montse Sanmartí

Me gusta: Me gusta Cargando...