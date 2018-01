CARTA A FRANCISCO. LA GRAN IRONÍA

Una amiga de Argentina hos hace llegar una carta aparecida en los principales periódicos de Argentina a finales de 2016, con motivo del viaje de Francisco a Chile. Quien la escribe, una mujer argentina, Alicia Giavedoni, expresa en pocas palabras lo que muchos hermanos y amigos de Argentina nos comparten al hablar sobre Bergoglio. La reproducimos tal y como ella la escribe, sin ninguna corrección gramatical, pues denota lo que una argentina escribe a un argentino, con sus propios giros y manera de hablar. Sin más preámbulos, aquí la misiva de Alicia Giavedoni:

La gran ironía de tu vida, Francisco…

El único y exclusivo culpable de que no puedas volver a tu patria… Sos vos!!

El día que te eligieron lloré de felicidad, como tantos otros argentinos, y, recuerdo, con tu viaje a Brasil, no podíamos parar de llorar de emoción, tanto amor despertaba tu actitud de santo redentor que había venido a salvar el mundo, el elegido!!! Eras nuestro máximo y único orgullo nacional. El jefe espiritual del planeta…

Pero… poco después, comenzaste a rodearte de korruptos, no pudiste disimular el placer que sentías al recibir a la máxima responsable de la destrucción del país; condenás la corrupción, estableciéndola como otro pecado más, y sin embargo, a la gran ladrona, la protegiste todo el tiempo de… ¿de quién?… ¿de nosotros?… Porque, según sus propias palabras, si le llegaba a pasar algo, teníamos que mirar al norte (aludiendo a los EE.UU.).

¿Por eso nos pedías que “la cuidásemos”?… Ella nos humillaba, y con los secuaces de su banda nos estaban robando el país, pero, según vos, había que protegerla.

¿Por qué nunca le pediste a ella que nos protegiera?… ¿Que no siguiera destruyendo la república?…

¿Por qué no pedís ahora que protejamos a María Eugenia Vidal, una frágil mujer, enfrentándose sola a las bandas de narcotraficantes internacionales más peligrosas?. Ella está terminando con la mafia de la policía corrupta, o por lo menos lo está intentando con todas sus fuerzas, policía encubridora de trata de blancas, juego y narcotráfico. Está enfrentándose en soledad con lo peor de todo tipo de delincuencia… Pero vos… No lo sabes ¿cierto?…

Por eso no nos pedís que la protejamos. Pero no te preocupes, nosotros vamos a protegerla por lo que significa en sí, no necesitamos tu pedido.

Y a Macri, tampoco tenemos que protegerlo ¿cierto? ¿No lo merece acaso? El está tratando de reconstruir un país devastado por tus protegidos, querido Pancho. ¿Tanto te cuesta reconocerlo?…

A los delincuentes les dedicaste todo tu afecto. Mientras veíamos que las hijas de Nisman no merecieron ni una sola de tus palabras.

Como, tampoco, los presos políticos de Cuba. Ni hablar de los pobres venezolanos, molidos a palos por Maduro, tu amigo populista, cada vez que intentan alzar la voz por sus derechos.

¡Recibiste con tanta ternura a la diabólica Hebe!!… A Milagro Sala, la asesina delincuente, le enviaste tu cálido abrazo en aquel rosario bendecido.

Moreno, el caballo Suárez, y tantos otros, así como los sindicalistas más korruptos, todos ellos corrieron a recibir tu bendición liberadora de pecados y tranquilizadora de conciencias.

Y así fue como… la mitad de los argentinos vimos que no había espacio para nosotros en tu corazón, y comenzamos a mirarte con resentimiento.

¡ Nos olvidaste, Francisco !!!

Los que votamos por el fin de la delinkuencia korrupta, nos sentimos defraudados en lo más íntimo, en la creencia de que, finalmente, alguien pudiera traer paz a nuestros espíritus y al alma argentina, tan dañada…

Hiciste todo lo contrario, abriste aún más la grieta.

Pero, Francisco, todo se paga… Y es Dios el encargado de hacerlo. Ahora no podes volver, porque tu presencia solo genera rencor en muchos de nosotros.

¡¡ Nos olvidaste !!!

Y ahora Dios te lo recuerda. El líder de la paz mundial, el embajador del amor divino, viaja por todo el mundo con pasaporte argentino.

¡ Pero no podes volver a tu amada patria !! ¡¡ Qué gran ironía, Francisco !!

Alicia Giavedoni

