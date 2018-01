EL APOCALIPSIS DE LA IGLESIA, DE SIEMPRE, EXPLICADO POR EL BEÁTO DE LIÉBANA

Extractos del Apocalipsis deL Beato de Liébana en torno al año778 (Beato de Liébana, Obras Completas, Comentario al Apocalipsis de San Juan, Ed. BAC, Madrid, 1995, p.485)

“… ahora se ve a los enemigos dentro de la Iglesia, (…) en otro tiempo hubiera sido una blasfemia decir que están dentro de la Iglesia y que son ellos los que la persiguen ”.

“La serpiente dio su poder a la Bestia, que cuenta con falsos hermanos en la Iglesia, los cuales parecen ser parte de ella, pero son sus enemigos. Por medio de ellos el diablo hace sus maquinaciones contra aquéllos que sí pertenecen a la Iglesia a los que pretende seducir (…), fingiendo santidad parecen ser parte de la Iglesia, pero pertenecen en realidad al diablo que inventó este ardid con el fin de lograr imponerse en nombre de la religión a las personas religiosas. (…) Él Logra que permanezcan dentro de la Iglesia los que, disfrazados de ovejas, parecen virtuosos pero en su interior son lobos rapaces. Por eso no son descubiertos como lo son otros hombres francamente malos, ellos tienen la apariencia de santidad; participan en su misma maquinación, el diablo los tiene dentro de la iglesia, en medio de la multitud, revestidos de una santidad aparente (ibid.p.487).

“Se ha dicho muchas veces que se les acusaba injustamente porque no se alzaban abiertamente contra la Iglesia con la que dicen estar unidos, y se llaman hijos de Dios, pero que no cesan de poner asechanzas a los verdaderos hijos de Dios, no profieren imprecaciones abiertamente contra la Iglesia, y sin embargo son parte del misterio de la iniquidad, bajo capa de santidad. Sin embargo, cuando llegue el tiempo en que el Anticristo se haga presente, cuándo ocurra la dispersión, es decir, cuando la desintegración de la Iglesia sea claramente visible, cuando se manifieste al mundo el hombre de pecado, sólo entonces se entenderá, se descubrirá, se comprenderá y se sabrá quiénes eran los que antes estaban bajo el disfraz de la religión , ocultando sus imprecaciones contra Dios, pero en la hora actual hablan como la Iglesia Católica (ibid.p.489).

“… es el mismo el Anticristo que reina ahora de una manera sutil en la Iglesia por medio de los falsos sacerdotes, quien entonces destruirá la Iglesia, ya sin disfrazarse “(ibid.p.507).

” El mar es el mundo intrínsecamente malo; la tierra son los obispos, los sacerdotes y la falsa religión que con pretexto de santidad parece funcionar en silencio, sin aspavientos, haciéndose pasar por ministros de la Iglesia pero que no lo son en absoluto … “(ibid.p.403).

“… se hace pasar por cordero, para mejor inocular, a escondidas, el veneno de la serpiente. Ahora finge ser un cordero, pero lo hace para devorar con más seguridad a los corderos. Habla de Dios, pero intenta alejar del camino de la verdad a quienes buscan sinceramente Dios. Por eso, nuestro Señor advirtió a Su Iglesia, diciendo : “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces ( Mat.7, 15) “(ibid.p.495).

Comentario: Resumen. Los dogmas, conservados en las palabras, serán vaciados de contenido y rellenados de sustancia idolátrica. El Atrio y las Naves han sido conculcados. Pero el Tabernáculo o Sancta Sanctorum estará preservado en el desierto; es decir en el resto fiel perseguido.

” La caña es la medida de la fe. Nadie puede adorar ante el altar sagrado, sino el que hace confesión de la Fe. Porque no todos los que están ante él adoran, ya que está escrito: EL ATRIO EXTERIOR DEL TEMPLO NO FORMA PARTE DE ÉL, HA SIDO DEJADO A LOS GENTILES . El atrio parece que pertenece al Templo, pero no es parte del “Santo de los Santos”. Allí están los que parecen ser parte de la Iglesia pero no lo son en absoluto.Se llama atrio, al patio, espacio vacío entre los muros. A ellos, por ser inútiles, se les expulsa de la Iglesia. PORQUE EL ATRIO HA SIDO DEJADO A LAS NACIONES Y ELLAS PISOTEARÁN LA CIUDAD SANTA DURANTE CUARENTA Y DOS MESES. Quienes han sido excluídos así como todos los demás, es decir, los malvados de este mundo pisotearán a la Iglesia. “(Comentario sobre Apocalipsis, Obras completas p. 453).

Comentario a Apocalipsis 13,11 y ss. Resumen: la principal labor que llevará a cabo esta Segunda Bestia será la adulteración de la religión.

“OTRA BESTIA SALIÓ DE LA TIERRA. Salir de la tierra significa estar llena de sí mismo y de la gloria terrenal. La Bestia del mar es la misma que la Bestia de la tierra. La palabra Otra se refiere a la misión, pero es la misma bestia. La mar hace unas cosas, la tierra otras. El mar se agita, la tierra es tranquila. Por mar se sobreentiende la multitud claramente mala, por tierra, los obispos, los sacerdotes y la falsa religión que, bajo apariencia de santidad, no hacen ruido en el mundo, pero trabajan en silencio simulando ser la Iglesia sin serlo … “ (Comentario sobre el Apocalipsis, Obras completas, p. 493)

Artículo original

Me gusta: Me gusta Cargando...