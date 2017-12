UNA MADRE ESCRIBE AL PAPA. DESPUÉS DE TANTOS MESES AÚN ESTÁ A LA ESPERA DE RESPUESTA, COMO TANTOS OTROS

No son solamente los cardenales o profesores de universidad, o los teólogos y en todo caso los expertos quienes escriben al Papa para expresar su perplejidad y malestar frente al aparente menoscabo de los principios básicos y consolidados. Incluso los simples fieles han tomado coraje y han dirigido sus mensajes al Papa. Algunos de ellos, al no tener una respuesta, recurrieron a quienes escribieron estas líneas, pensando que era posible encontrar vía privilegiada de esta manera. Los últimos dos, en los últimos días, de los Estados Unidos e Italia. Pero ciertamente hay muchos que han escrito y no se sabe nada de ello.



Hace unos días, una persona con la que estamos en contacto en Twitter, sin conocernos personalmente, me envió un mensaje directo. La carta de un colega y amigo se publicó en el blog de Stilum Curiae, un estallido, realamente. Y así la persona que llamaremos María (quiere anonimato) solía decir: “Leí la última carta que publicó y tuve un pensamiento: ¿hacer públicas las cartas de muchos ‘simples’ que en estos años ciertamente han escrito a Bergoglio sería una cosa factible? ¿Sería, sobretodo, legal? Sin nombres, por supuesto … personalmente le escribí en febrero de 2016 a mi obispo hace unos meses “. Ella No ha obtenido respuesta. Entonces María propuso crear una columna en la que los simples fieles publicaran sus cartas quedando sin respuesta, y concluyó: “Si fuera un clamor unánime a modo de levantarse el rebaño, ¿tal vez los cardenales y obispos encontrarían el coraje de romper el silencio en el que creo que muchos se oculton cobardemente? … Pensé en la fábula en la que el niño en algún momento grita que ‘El rey está desnudo’ … A mi tweet en el perfil otros respondieron diciendo que también habían escrito, o me preguntaron la dirección de la carta registrada “. Esta es la idea … “.

Pero, ¿qué le había escrito María al Papa, sin siquiera merecer recibir la nota clásica de la Secretaría de Estado, como aquella que, para entendernos, había causado un gran clamor al enviar bendiciones a una pareja de lesbianas en América Latina? Aquí está tu carta:

“Santo Padre,

soy una mujer, casada y madre “normal”.

Me presento así porque quisiera que al leer esta carta mía, si le dan la oportunidad de leerla personalmente, pensara en su madre, que seguramente habrá sido una mujer, esposa y madre “normal”.

No soy, por tanto, una lesbiana deseosa de tener un hijo, ni una divorciada vuelta a casas y es mal vista en su parroquia.



Soy una … “normal”.



¿Quizás sea por este motivo que tengo el temor de que no se dignará a responderme?



Pero, le pregunto ¿no respondería tampoco a su madre?



Como mujer, esposa y madre “normal”, por tanto, no puedo callar todo el dolor que siento por lo que veo que sucede en este comienzo del tercer milenio, en el mundo, en la familia y … ¡especialmente en la Iglesia!



¡Contraje el matrimonio con el único hombre con quien sé que tengo que envejecer, en lo bueno pero también en la mala suerte!

He tenido dos hijas, ahora adultas, que han tratado de crecer sobre todo respetando los valores inalienables que, con tanta dificultad hoy en día, trato de defender con mi marido a pesar de todo, ¡en ellas y para ellas!



Solo citaré un episodio muy reciente para darte una idea sobre a qué me refiero inmediatamente.

Mis hijas escucharon en la televisión de su propia boca que “evitar el embarazo en algunos casos no es un mal absoluto” a consecuencia de lo cual se originó una discusión en casa.

Obviamente, para mis hijas “dos y dos son cuatro” y fue suficiente este comentario para que ellas entendieran en un momento: “Entonces, incluso la anticoncepción no es mala; por lo tanto, cometer actos impuros, que para nosotros son actos de amor, no es un mal, siempre que evitemos el embarazo “.



Este es el asunto.



Y este es solo un ejemplo; pero le podría poner otros miles que suceden cotidianamente.

Lo sé, porque un día nos sucedió algo en una reunión de catequesis- Diré el pecado pero no el pecador. Tuve que luchar contra un pobre sacerdote y tuve que convencer a un niño que cometer actos homosexuales es un pecado; él sacerdote tuvo que pedir perdón confesándose a sí mismo; mientras el chico insistía en que el Papa dijo, dijo, dijo …

Hoy en día son escenarios cotidianos y para todos son un problema: por un lado, lo que se considera libertad, alegría, el Papa y el pecado; por el otro, esos pobres sacerdotes que, en el silencio de la oración, luchan contra el pecado con el enorme esfuerzo de quienes no se sienten cercanos a él, en esta lucha, ¡el Vicario de Cristo!

Es una locura!



.Me hago perfectamente cargo del “peso” que puede ser, para un simple hombre asistido por la gracia, el guiar “la barca de Pedro”.



¿Pero usded, Santo Padre, se da cuenta del “peso” que tiene cada palabra y el mal que está produciendo, ¡para el alma y no para el cuerpo! de quien lo escucha?



¡Yo quiero pensar que todo esto no está siendo hecho de manera “calculada”, más bien que es solamente el fruto de su excesiva ingenua, aunque también horrenda espontaneidad!

¡Porque si se tratase de un cálculo buscado, me sentiría totalmente “traicionada” por el Santo Padre, que ha recibido de Jesús la competencia de “confirmar” en la fe, no de insinuar dudas y de destruirla!



Para finalizar quisiera preguntarle algo y concluyo: según usted, su madre, que ciertamente le estará observando desde el Cielo y conoce ahora “toda entera” la Verdad, ¿hoy estará contenta de usted?



Al asegurarle el recuerdo de su persona en mis pobres oraciones, le doy las gracias por el tiempo que habrá querido dedicar a este escrito mío, esperando que le ayude a decidirse por convertirse.



Con lágrimas en los ojos, le ofrezco, Santidad, mis filiales saludos”.



Me parece que la fe de una persona como esta, merece una respuesta y un consuelo.