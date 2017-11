LA GUERRA CONTRA EL CARDENAL SARAH

Marco Tosatti para First Things.

Cuando el cardenal Gerhard Müller fue destituido de su puesto en el Vaticano, el principal objetivo del círculo que rodea a Francisco fue el Cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Su último golpe es la publicación de una carta de “corrección” dirigida al Cardenal Sarah y firmada por Francisco. Publicado el domingo, la carta fue celebrada como una humillación justa del cardenal y acompañada de llamadas para su renuncia.

A principios de este otoño, Francisco emitió Magnum Principium, un documento que otorga a las conferencias episcopales una mayor libertad para hacer sus propias traducciones de textos sagrados y liturgia. El cardenal Sarah respondió con una carta que ofrecía una lectura limitada del documento, preservando lo más posible el poder de Roma para evitar malas traducciones (como el deseo de los obispos alemanes de traducir pro multis como “para todos”, en lugar de como el corregir “para muchos”).

Francisco ha declarado públicamente que Sarah está equivocado , y que el Magnum Principium ha reducido el poder de supervisión de Roma.

Esta es una humillación calculada al Cardenal Sarah – y no solo a él. Al Papa Benedicto XVI, también, ya que él es el gran campeón de la “reforma de la reforma”, un intento de corregir las innovaciones litúrgicas que siguieron al Concilio Vaticano II. Y de San Juan Pablo II, que en 2001 emitió el documento Liturgiam Authenticam, que Francis ha tratado de destruir con Magnum Principium.

El cardenal Sarah sufrió una humillación similar hace poco más de un año, después de que instó a los obispos y sacerdotes a celebrar el ad orientem de la misa, mirando hacia el este, según la antigua práctica de la Iglesia. Este fue otro esfuerzo para avanzar en “reformar la reforma”. El cardenal afirmó que había hablado con Francisco sobre el tema, y que él había dado su asentimiento a la propuesta. Si es así, el Vaticano no hizo ningún reconocimiento de este hecho en su nota de negación contundente.

Otra humillación ocurrió cuando Francisco eliminó a la mayoría de los miembros existentes de la Congregación para el Culto Divino y los reemplazó con personas que son más hostiles a Sarah y sus puntos de vista litúrgicos. Y está el asunto de la “Misa Ecuménica”, una liturgia diseñada para unir a católicos y protestantes en torno a la Mesa Santa. Aunque nunca se anunció oficialmente, un comité que informa directamente a Francisco ha estado trabajando en esta liturgia durante algún tiempo. Ciertamente, este tema está dentro de la jurisdicción de la Congregación para el Culto Divino, pero el Cardenal Sarah no ha sido oficialmente informado de la existencia del comité.

Según buenas fuentes, el secretario de Sarah, Arthur Roche -que ocupa cargos opuestos a los de Benedicto XVI y Sarah- está involucrado, al igual que Piero Marini, el hombre de confianza de Monseñor Bugnini, autor de obras tan notables como La Iglesia en Irán y Novus Ordo Missae.

A esos nombres, agregue el Subsecretario de Culto Divino, Corrado Maggioni, y un profano, el liturgista extremadamente “progresista” Andrea Grillo. Recientemente, Grillo atacó duramente a Benedicto XVI después de que el Papa escribió en el prefacio a uno de los libros de Sarah que con Sarah, “la liturgia está en buenas manos”. Y Grillo atacó a Sarah, llamándolo “incompetente e inadecuado”.

Si Grillo se comporta tan groseramente, debe ser porque está seguro de estar protegido por amigos en lugares altos.

Ahora, sabemos que a Francisco no le preocupa mucho la liturgia, y probablemente no le importa mucho este tema tan particular. Pero su orientación ideológica general es no tradicional, y él tiende a ponerse del lado de la parte de la Iglesia que se llama progresista mientras busca un regreso a la década de 1970: los obispos de Alemania, Bélgica e Inglaterra.

Algunas de estas figuras ahora están pidiendo la cabeza del Cardenal Sarah. Pero esto es poco probable que suceda. Fue Francisco quien nombró a Sarah Prefecto del Culto Divino en noviembre de 2014. Si quiere reemplazarlo, debe esperar al menos dos años, cuando el mandato de Sarah de cinco años llegará a su fin. Entonces los autodenominados reformadores que forman el “círculo mágico” para la liturgia deben soportar pacientemente la presencia y la actividad del Cardenal, que no tiene miedo de luchar, ni siquiera solo.

Por supuesto, el partido progresista en el Vaticano tiene otro motivo para atacar al Cardenal Sarah. En diciembre, Francisco cumplirá ochenta y un años. Los cardenales ya están pensando en un futuro cónclave. Uno de los hombres considerados como más susceptibles es el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, quien parece estar distanciándose de algunos de los aspectos más cuestionables del reinado de Francisco. Y otro es el cardenal Robert Sarah, conocido por su santidad de vida y su falta de interés en cualquier forma de poder o coerción, incluso en la Iglesia.

Además, África es el continente donde la Iglesia crece más dramáticamente, y donde la fe se practica a menudo hasta el punto del martirio. Nada podría ser más apropiado que el próximo Papa proviniese de ese continente. Y así llegamos a la gran ironía de la campaña para desacreditar a este callado y sufriente eclesiástico. El cardenal Sarah es atacado precisamente porque se lo ve como poseedor de las cualidades de un Papa.

Marco Tosatti



Traducción de Adeste Fideles en Gloria TV

Artículo original en First Things

