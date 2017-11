¡CATÓLICOS, ALERTA! LOS ASESINOS DE ALMAS ACECHAN VESTIDOS DE JERARCAS. NO LOS BUSQUEN FUERA. ELLOS ESTÁN DENTRO

Written by

Según nuevas informaciones de LifeSiteNews el cardenal estadounidense Blase Cupich elogió al padre jesuita James Martin por ser lo que él llamó el “principal evangelizador” de los jóvenes en la Iglesia de hoy.

Como bien saben, James Martin es consultor del Vaticano y editor en general de la revista estadounidense dirigida por los jesuitas, uno de los defensores más reconocidos de la homosexualidad en la actualidad dentro de la Iglesia Católica. El l sacerdote jesuita ha pedido a la Iglesia que cambie su lenguaje sobre la homosexualidad, especialmente como se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha expresado su esperanza de que en un futuro cercano las parejas del mismo sexo puedan “besarse” durante el signo de la paz en la misa. Él ha dicho que algunos santos en el cielo son “probablemente homosexuales”. Ha desestimado la enseñanza católica, diciendo: Dios hizo a los homosexuales “como son”.

El cardenal Cupich defendió al padre Martin que dará, para desgracia de quienes le escuchen, una serie de charlas de Cuaresma en su Arquidiócesis el próximo año.

“Sentí que era una cuestión de justicia hablar en su nombre y apoyarlo, pero también hacer algo de manera activa y proactiva, y eso es invitarlo aquí y darle una plataforma para hablarle a la gente sobre el tema que a él más le gusta, es decir, Jesús “, dijo.

El cardenal Cupich rápidamente ha sido elevado a la fama de la mano de Francisco. Antes de convertirse en cardenal en 2016, fue nombrado por Bergoglio para la influyente Congregación para Obispos del Vaticano que recomienda candidatos para ser nombrados obispos.

Tal y como explicaba en mi artículo de hace dos días, Cupich dijo en una reciente charla que si los católicos quieren participar en el “discernimiento” como lo hace el Papa Francisco, deben abandonar sus “creencias más preciadas”.

Pues bien. Como era de esperar, la trayectoria de Blase Cucpich viene de atrás. Hemos conocido más al respecto gracias a que nos ha escrito un sacerdote que tras leer la noticia que les compartimos nos comenta que conoció de primera mano a Cupich. Estas son sus palabras:

Apreciada Montserrat: gracias por tu artículo-denunca Cupich y por el manifiesto de NO RENUNCIA A NUESTRAS CREENCIAS MÁS PRECIADAS.

Soy sacerdote, me llamo padre X. Decirte que trabajo desde hace años en EEUU y conozco a Cupich desde el tiempo en que era obispo de Spokane, antes de Chicago. Yo tenía la costumbre de asistir junto a un grupo de laicos a rezar ante las clínicas de abortos. Cuando se fue a Chicago, los laicos que yo encontraba frente a la clínicas de abortos me decían: “good luck (buena suerte) para los laicos de Chicago”. Estaban re felices de que se hubiera ido.

Cupich mientras estuvo en Spokane, prohibió a sus sacerdotes ir a rezar a las clínicas de aborto. Ahora debe hacer lo mismo en Chicago. Allí promueve la Comunión de los no casados e incluso de homosexuales.

Te aseguro Monserrat, la sensación que me dio este hombre cuando le conocí años atrás, si no es enemigo de la Iglesia de Cristo, es el hombre más ingénuo que he conocido de la jerarquía desde que soy cura.

Un signo de la decadencia de la Iglesia, es que hombres como este Cupich estén en sedes tan importantes como la de Chicago.

En noviembre del año pasado, Francisco nombró, como sabes bien, 17 nuevos cardenales de diversos lugares del mundo. Tres de ellos son de USA. Los tres están a favor de la Comunión de parejas que viven en adulterio y de parejas homosexuales. Cupich es uno de estos tres.

Cupich además fue nombrado por Francisco como responsable del nombramiento de nuevos candidatos para obispo en los EEUU.

Si esto no es una mafia, debe ser el ensayo final, previo a la puesta en escena.

Dios os bendiga y seguid hablando, por favor. Ayúdame a difundir estas cosas que te cuento, ya que en este momento yo no puedo hacerlo, no por mi, sino por mi grey. Ardo en deseos de hablar, pero mis ovejas me necesitan.



Recibe mi bendición sacerdotal:

Padre X

Lo dicho, hermanos. Se echa de sus puestos a teólogos que osan hablar claro, como el padre Thomas G. Weinandy, o se excomulga “doblemente” a sacerdotes de sólida y probada doctrina como a Don Minutella, para colocar en los puestos relevantes de la Iglesia a herejes infiltrados y a devoradores de almas. Muchos no logran darse cuenta de quién es el promotor de todo esto, porque ni leen, ni se informan, y tragan entero. Pero gracias a Dios, ya son muchos los católicos que van despertando y van entendiendo que Dios nos ha dotado de tres potencias en el alma. La memoria, para recordar lo que hemos aprendido sobre Dios y el amor que le debemos. El entendimiento, para discernir el bien del mal. Y la voluntad, para movernos a amar a Dios y poder denunciar tanta locura y transgresión sus santas leyes.

Que el Señor y su santísima Madre nos permitan ser testigos de la verdad, aunque nos cueste la vida.

Montse Sanmartí

