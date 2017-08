Un comentario explosivo sobre la trata de migrantes. ¿Verdaderamente el Vaticano busca la “acogida”o esconde otros intereses?

Estos días estamos presenciando la gravedad de los hechos que acaecen en Italia en referencia a la migración descomunal e indiscriminada que se vive en este país tan querido. Los noticieros nos muestran una “realidad” muy distinta a la que se está viviendo en dicho país, tanto por parte de los propios italianos que ven invadido todo su territorio sin derecho a decir nada, como a nivel de los propios migrantes que sufren las consecuencias de las mafias y del abuso de este tráfico de seres humanos, quedando sumidos en la más vergonzosa trata de personas. Si encima, a todo esto, le sumamos que el propio Vaticano parece estar implicado en este sucio y asqueroso negocio, capitaneado por mons. Galantino, el secretario del presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Bassetti, y promocionado y sumamente cacareado por la petición constante de Francisco, quien no pierde ocasión para “exigir moralmente” a todos los países europeos, especialmente a Italia, la acogida a los miles de migrantes provenientes de África y Bangladesh, principalmente, tenemos un cóctel muy explosivo y escandaloso que nos hace cuestionarnos una vez más: ¿es verdaderamente la acogida de estas personas lo que se busca, o más bien “dinero contante y sonante” proveniente de esta mafia que trafica con seres humanos? Escribiendo esta nota también me pregunto, al igual que lo hace Tosatti en su artículo, si estaré siendo muy dura con lo que digo, pero a tenor de lo que abajo compartimos, parece que ya son muchos los que piensan así. Saquen sus conclusiones tras la lectura del artículo publicado por Stilum Curiae y que transcribimos a continuación.

Stilum Curiae – 15 agosto 2017- Marco Tosatti

Compartimos hace un par de días el artículo con el comentario de la carta de Pez Gordo en tema de migrantes y de responsabilidades. Yo comenté:

” El cardenal Bassetti ha hablado, justamente, de ética de la responsabilidad. Nos preguntamos ¿cuántas vidas-de las que han perecido en el mar- se hubieran salvado, si en lugar de promover con gestos y palabras el desembarco indiscriminado, nuestro gobierno, los obispos, y el primado de Italia, que es el Papa, hubieran dicho palabras de legalidad y sabiduría, cuyos objetivos fueran fomentar políticas similares a las que todos los países del mundo practican, desde España a Australia? ¿Existe responsabilidad en todo esto o lo que llamamos “buenas intenciones” (chorro de dinero) basta para acallar las conciencias? Si yo fuese uno de los predicadores del “migrantismo selvático”, sentiría roer en mi conciencia el pequeño gusano de la duda. Quizás también un topo. O al menos un hámster…..”

Me estuve preguntando si tal vez estuve un tanto duro. Pero hoy he visto que también el ex presidente de la Cámara (¡y tenemos que lamentarlo!) Luciano Violante, afirma que la izquierda “ha perdido el contacto con el pueblo” y ha “confundido lo políticamente correcto con lo políticamente practicable, la política con la estética” cuando se ha hablado de este problema; y he leído un comentario a Stilum Curiae de ayer, que comparto íntegramente:



“Bassetti afirma:



‘¿Saben -dice al diario Avvenire el cardenal- que no hay una sola mujer entre los migrantes acogidos que no haya sido violada? ¿Y saben que todos son continuamente amenazados de ser ahogados si no ceden al chantaje de verdaderas mafias que gestionan el tráfico de migrantes?’

Así que ahora la Conferencia Episcopal italiana descubre que el tráfico de seres humanos que hasta ahora ha protegido y promovido, (La campaña del secretario de Bassetti, Galantino, “Libres para partir y libres para quedarse”), resulta que implica costos humanos de locura.

El principal responsable de este caos es el papa y sus delegados como Galantino. Bassetti solamente ha olisqueado el aire y se está dando cuenta que los laicos se están hartando de las trivialidades ideológicas del Vaticano y de los obispos. Trivialidades hechas sobre la piel de otros, africanos e italianos.

Este papado es un desastre: el papa Francisco ni siquiera es consciente del daño que está haciendo. Está muy lleno de si mismo (la Santa Sede ha autorizado estampar camisetas con “Bergoglio Superpapa” para financiar el óbolo de San Pedro), el ministerio de Pedro se ha convertido en una payasada, pero una payasada trágica. La vacuidad ideológica de este viejo jesuita falto de cultura e hinchado de arrogante ideología están pasando la cuenta, pero su deudor no admitirá jamás su responsabilidad”.



Uno se pregunta por qué la Iglesia a nivel central y en Italia, no ha escuchado los repetidos comentarios negativos de los obispos de los países africanos y de los responsables de gobierno de esos mismos países que nos han advertido que era la escoria la que buscaba venir a Europa. La sinodalidad y la descentralización tan cacareada ¿no sirve para este caso? ¿Fue y es tan difícil ver la red de intereses criminales y geopolíticos que gestionan simplemente intereses económicos desde lejos en esta dramática historia, aprovechándose de la debilidad política y cultural de este país devastado en su cerebro y en su sentido común, antes que en cualquier otra cosa? La Iglesia, a nivel central, puesta en alerta por los obispos locales, debiera ser capaz de ver qué hay detrás de la puesta en escena del “hombre al agua”. Debiera. Y gracias a su sabiduría y prudencia secular poner a todos en guardia. A menos que…..



Marco Tosatti

Artículo original: Stilum Curiae

Artículo en alemán

Traducido y comentado para Como Vara de Almendro por Montse Sanmartí

