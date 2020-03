DELEZNABLE Y VERGONZOSA PROHIBICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA A JÓVENES DE SAN JOSÉ

Con pesar y profunda consternación queremos hacernos eco la triste noticia de la prohibición de la Procesión de los Pobres de San José, puesto que como católicos nos parece indignante que se permitan infinidad de actos públicos y manifestaciones de todo tipo, mientras que por el contrario se prohiba, de forma totalmente despótica e inargumentada, este acto de fe y de amor a San José en su mes de marzo.

A continuación compartimos la Nota de Prensa que Jóvenes de San José, promotora de la Procesión, ha compartido a los medios y queremos brindarles desde aquí todo nuestro apoyo y oraciones.

Que el bendito San José nos proteja y bendiga a todos los católicos de bien, siendo, como es Él, Patrono de la Iglesia Universal.

El equipo de Como Vara de Almendro.

NOTA DE PRENSA

Los Jóvenes de San José es una asociación que desde hace más de diez años está trabajando incansablemente por los pobres y más necesitados de la ciudad de Barcelona y alrededores. Ayudan a los sin techo, a familias e incluso tienen un “hogar de San José” con el que han sacado a decenas de personas de la pobreza.

Este mes de marzo, han querido honrar a su Santo Patrón, San José de los Pobres, con una procesión por la ciudad de Barcelona. El recorrido escogido era desde la Basílica de Nuestra Señora del Pino hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Merced en la tarde del 28 de marzo. Para ello el día 30 de enero entregaron en el Ayuntamiento de Barcelona los documentos necesarios para obtener la licencia pertinente, es decir, dos meses antes del evento. Para este tipo de licencia se requiere entregar estos documentos al menos 30 días antes. Después de varias visitas para conocer el estado del trámite por parte del Ayuntamiento, la asociación pudo conocer que la concesión de la licencia estaba paralizada por el impago de unas multas por parte de la asociación. La asociación no tenía conocimiento de tales multas y ante esto hizo lo imposible por pagarlas, pero al ser una persona jurídica, no le atendieron en hacienda de Barcelona y la única manera de pagarlas era telemáticamente, con un certificado digital que no poseían. Entonces iniciaron los trámites para obtener este certificado pero el plazo para ello superaba el tiempo que quedaba hasta la fecha de la procesión. Ante esta disyuntiva acudieron de nuevo al Ayuntamiento y el funcionario que les atendió, al ver la situación, les recomendó que presentaran una instancia para pedir el cambio de titularidad de la entidad solicitante de la procesión. Así lo hicieron el 13 de febrero a través de una asociación filial que está libre de deudas. Después de muchas visitas al Ayuntamiento para conocer el estado de

la tramitación, al fin, el día 27 de febrero, recibieron una llamada telefónica con la respuesta:

“NO OS DEJAMOS HACER LA PROCESIÓN A SAN JOSÉ”.

Ante tal respuesta pidieron las razones de la negativa y les dieron tres razones sin sentido. En la misma llamada se expuso lo siguiente ante cada razón:

1. Ya están programadas otras actividades

Así es, esa semana son las fiestas patronales de San José Oriol en el Barrio de la Basílica del Pino. La asociación ya conoció esta situación antes de la llamada, y se había puesto en contacto con los organizadores de la fiesta patronal llegando a un acuerdo mutuo de combinar las actividades sin problema alguno. Aun así, previniendo que el Ayuntamiento no quisiera tanta cercanía entre estos dos actos, trazaron otra alternativa que consistía en cambiar el lugar de salida de la Basílica del Pino a la Plaza de la Catedral de Barcelona. Cuando se trasladó esta solución a la persona responsable que les llamó, aun así, la respuesta fue negativa alegando que no querían más eventos en todo el mes de marzo, cosa que no se puede entender por ningún lado. La Plaza de la Catedral, en esa fecha, no tiene ningún evento programado. La llamada continuó alegando lasegunda razón para no discutir más sobre el primer punto.

2. La asociación tiene una deuda

Como hemos visto antes, esta razón carece de sentido, ya que se tramitó un cambio de titularidad de la entidad solicitante. Se trasladó esta información al locutor del Ayuntamiento que era conocedor de esta actualización y nuevamente la respuesta del Ayuntamiento fue negativa ante estas alegaciones. En estas se llegó a la tercera razón que, si cabe, es la más absurda.

3. No es una entidad del territorio. Parece que hemos topado con una normativa inventada. En la misma página web del Ayuntamiento, donde aparecen los requisitos del solicitante, no se especifica en ningún sitio que la persona física o jurídica que hace una petición para este tipo de eventos deba estar domiciliada en la ciudad de Barcelona.

(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20130001135).

La asociación hizo un cambio de domicilio fiscal fuera de la ciudad de Barcelona a una población de la misma provincia, ya que allí pudo obtener unos locales desde donde organizar su trabajo caritativo. Pero gran parte de su actividad la sigue realizando en Barcelona, donde atiende a cientos de personas que viven en la calle logrando en muchas ocasiones su reinserción social. Aun así, como hemos visto, no es ningún requerimiento obligatorio para obtener estos permisos. No se entiende que todos los eventos que se realizan en las calles de Barcelona, sobre todo los más internacionales y las giras, sean realizadas por organizaciones de la misma ciudad; es incoherente y carece de sentido.

Nuevamente ante esta argumentación, el locutor del ayuntamiento dijo que no se podía hacer, que no podía decirles más, simplemente trasladarles, una vez más, la decisión irrevocablemente negativa de realizar la procesión de San José. Ante esto, la asociación se quedó atónita sin poder llegar a entender el verdadero motivo de la negativa. El Ayuntamiento se resistió a dar más explicaciones y tampoco quiso estudiar una alternativa para solucionarlo. Con todo lo dicho anteriormente solo se puede deducir que el Consistorio de la ciudad española de Barcelona, no quiere permitir realizar una procesión en honor a San José por las calles de la ciudad.

Los Jóvenes de San José han interpretado esta resolución como una ofensa a su Patrono San José, no entienden cómo puede el Ayuntamiento vulnerar su libertad religiosa y su acción de honrar públicamente a San José junto con cientos de fieles católicos que ya habían confirmado su asistencia a la procesión. Es por ello que han querido manifestar su disconformidad ante este atropello a través de todos los medios a su alcance. En su denuncia reivindican el gran papel de San José en la ciudad de Barcelona. Allí se encuentra el Real Santuario de San José de la Montaña. Es el primer Santuario de todo el mundo dedicado al Santo Patriarca. También, el Papa Benedicto XV, en 1920, concedió la Coronación Canónica de San José de la Montaña y fue la primera que se realizaba a una imagen de San José en España. De hecho, la Asociación de los devotos de San José, nacida en San José de la Montaña de Barcelona, fue la promotora del famoso Templo de la Sagrada Familia. La idea inicial del Templo era dedicarlo a San José, pero se decidió ampliar este patrocinio a toda la Sagrada Familia. San José ha sido una pieza central de este Templo a lo largo de toda su historia y la fiesta de San José del 19 de marzo ha sido una fecha clave de todos los avances del Templo. También su famoso arquitecto Antonio Gaudí era un gran devoto de San José. Por otro lado el pueblo catalán, a lo largo de su historia, ha demostrado de muchas maneras, que por brevedad omitimos, su gran devoción a San José. A modo de ejemplo, el Excmo. D. Benito Vilamitjana, Arzobispo de Tarragona, es el que, ante los apremios de la devoción josefina de esta tierra, autoriza el escapulario de san José a titulo diocesano, adelantándose diez años antes de que lo reconociera la Santa Sede en 1893 por el papa León XIII.

Por todo ello, los Jóvenes de San José han decidido no perder esta ocasión de honrar a su Santo Patrón y van a celebrar una Santa Misa en la Basílica de la Merced de Barcelona ese mismo día, 28 de marzo, a las 18:00 horas. Se vestirá al Santo igualmente en las andas adornado de flores y se realizara una entrada solemne en la Basílica. Después de la Santa Misa, se llevará a cabo también una consagración al Patriarca de todos los presentes. Así pues, los Jóvenes de San José, quieren trasladar la invitación a todos los católicos que se quieran unir en este acto de amor al esposo de la Madre de Dios. EL PROXIMO 28 DE MARZO, A LAS 18:00, EN LA BASILICA DE LA MERCED DE BARCELONA, SAN JOSÉ TE ESPERA. ¿ACEPTAS SU INVITACIÓN?

Para los que no puedan asistir a este acto en honor a San José en la ciudad de Barcelona, el Centro Televisivo Tekton retransmitirá en directo el acto en este enlace

https://youtu.be/0fhVxsjXJb0

Marcos Vera, fundador de Jóvenes de San José.

