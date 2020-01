RESUMEN DE LAS PROFECÍAS DE LA BEATA ANA C. EMMERICK

NOTA: Son las visiones de una Beata y la damos como auténtica profecía (privada). No nos corresponde a nosotros discernir el tiempo en que sucede todo esto. Se envía a título informativo.

————–

Entonces Jesús dijo:

“Ésto es una Babel”

VI COSAS DEPLORABLES:

Vi gente apostando, bebiendo y charlando en la iglesia…Toda clase de abominaciones eran perpretradas allí. Los sacerdotes permitían todo y decían la Misa con mucha irreverencia. Vi que un pequeño número tenían un acertado punto de vista de las cosas…

EL VERDADERO PAPA ES POSTERGADO:

El Papa estaba sentado en la oscuridad…Estaba muy enfermo y débil; prácticamente no podía caminar más; muchos eclesiásticos le miraban insinceramente y carentes de fervor religioso; no me gustaban. También le pedi al Papa que no dejara Roma; que si lo hacía, sobrevendría el caos.

LOS DOS PAPAS:

Vi también la relación entablada entre los dos Papas; vi cuán funestas serían las consecuencias de esa falsa iglesia; su tamaño se incrementaba; herejes de todo tipo llegaban a la ciudad de Roma;…había una gran oscuridad…Tuve otra visión de la gran tribulación…

Vi algunos curas ancianos, especialmente uno, que lloraba y se condolía amargamente; algunos pocos jóvenes también se lamentaban del estado de la Iglesia. Era como si la gente estuviese dividida entre dos bandos.

LA VERDADERA IGLESIA ES PERSEGUIDA:

En el mundo entero, la gente buena y devota, especialmente los sacerdotes, eran perseguidos, oprimidos…

Todas las comunidades católicas eran oprimidas, perseguidas, confinadas y quitadas de su libertad. Vi muchas Iglesias cerradas, gran miseria y guerra y derramamiento de sangre.

Un salvaje populacho se manifestaba violentamente.

Pero no duraría mucho…

EL TRIUNFO DE LA VERDADERA IGLESIA DE JESÚS:

Vi otro movimiento guiado por Dios: eran cristianos humildes, llenos de amor a Dios, sumisos enteramente a la voluntad de Dios. Los Ángeles y Santos les ayudaban, les llevaban de la mano y les custodisban. Todas sus acciones eran encaminadas a la Gloria de Dios y la santidad de sus vidas.

Dios era querido y adorado. Sus rostros eran alegres, felices y confiados, porque Dios estaba con ellos… Jesús y su Santísima Madre habitan entre su pueblo…

…Vi una mujer de noble porte que caminaba despacio, lo cual me hizo pensar que estaba encinta. Al verla, los enemigos se atemorizaban y la bestia no pudo dar un solo paso adelante. Alargó su cuello como si fuera a devorarla, pero la Mujer se postró ante el Altar, con su cabeza tocando el piso.

La bestia huyó…

Esta mujer que triunfa sobre el Dragón y la bestia es la Santísima Virgen María. El triunfo de Jesucristo, su Hijo, que quiere venir precedido de su Madre.

San Miguel defenderá a la verdadera Iglesia contra los asaltos del mundo. En el momento más terrible de la batalla, San Miguel en persona herirá a los enemigos…

Cuando hubo terminado el combate, sobre la Iglesia apareció una Mujer alta y resplandeciente, María, que extendía sobre Ella su manto. En la Iglesia hubo actos de reconciliación, acompañados de muestra de humildad…

