CUIDADO CON D. MINUTELLA Y OREMOS POR ÉL

Queridos hermanos en la fe.

Con mucha tristeza nos apartamos definitivamente de D. Minutella. El año pasado ya dejamos claro que se equivocaba gravemente al decir que los fieles no deben asistir a las misas que se hagan en unión con Francisco, porque en ellas no se daba la transubstanciación.

http://comovaradealmendro.com/2018/07/unas-palabras-acalratorias-sobre-el-caso-don-minutella/

Esto es una barbaridad. Para que se dé la transubstanciación, como decíamos, basta que haya un sacerdote válidamente ordenado, materia (pan y vino de uva) y pronunciación de las palabras de la consagración. La unión con un falso papa o con alguien que no es papa no anula eso. En el cisma de Occidente los fieles y santos apoyaron simultáneamente hasta a tres supuestos papas válidos (santos incluidos) y la misa en unión con alguno de ellos seguía siendo válida. Otros consagraban en unión con “el verdadero papa” porque no tenían claro cuál de ellos lo era. Y en todas esas misas se hacía presente el Señor, tras la pronunciación de la anáfora. La prueba evidente es que también en la Iglesia ortodoxa (en cisma con la Iglesia católica desde el s. XI) hay transubstanciación, pues tienen sucesión apostólica, a pesar de que ellos no han estado ni están, desde entonces, en comunión con ningún papa católico.

También, en estos últimos días, le hemos escuchado decir incluso que quien acude a estas misas en las que se nombra a Francisco peca mortalmente y comulga el cuerpo del Anticristo.

Y es que no podía venir de Dios un sacerdote que aleja a los fieles de lo más sagrado y santo, la Eucaristía.

Y ahora lo vemos confirmado, desgraciadamente. Hemos podido ver un vídeo donde el padre D. Alessandro Minutella tiene una supuesta locución interna, y aparece en primer plano como poseído por el padre Pío y luego por la Virgen María, modulando su voz de forma burda.

https://www.youtube.com/watch?v=NpMyNumevoo

Para nosotros todo está claro ya.

Rezaremos por él, para que no dé lugar a más equívocos, pero, mientras tanto, puede hacer mucho daño, sobre todo, apartando a los fieles de la misa.

Nosotros, como saben nuestros lectores, sabemos que el papa es BXVI y que Bergoglio es un usurpador y muy posiblemente el falso profeta del Apocalipsis. Pero no ha llegado aún el momento de salir de la Iglesia. Lo será el momento en que se produzca el cisma, teniendo cada uno de nosotros que elegir quedarse con el resto fiel, en las catacumbas. Y el último momento de salir será la abominación desoladora y el cese de la misa (Mt. 24, 15), Mientras tanto, la tentación está siendo irse con los lefebvristas (que, por cierto, tienen por papa a Bergoglio y antes se pegarán un tiro en el pie que decir que Francisco no es papa o que dejar de criticar a JPII o a BXVI) o con supuestos salvadores como D. Minutella.

Recemos por él y por todos los fieles desesperados que le siguen. El Demonio es muy listo y pone huevos en todas las cestas. Recemos para que se dé cuenta de sus errores y se desdiga de sus falsedades.

El equipo de Comovaradealmendro

