SAN PÍO X LE TAPA LA BOCA AL P. THOMAS ROSICA Y AL PROPIO FRANCISCO

Written by

La sarta de barbaridades y locuras proferidas por algunos cargos eclesiásticos de un tiempo a esta parte parece no tener fin. Tal como habrán podido comprobar en la noticia de infocatólica, esta vez la locuacidad y la verborrea satánica se ha desatado en la boca, o si lo prefieren, en la pluma, del padre Thomas Rosica, religioso basiliano, quien fue el portavoz de lengua inglesa durante los pasados sínodos de la Familia y trabajó en la oficina de prensa de la Santa Sede hasta el año 2016.

Este señor ha declarado en un artículo lo siguiente:

«El papa Francisco rompe las tradiciones católicas siempre que quiere, porque está ‘libre de afectos desordenados’. De hecho, nuestra Iglesia ha entrado en una nueva fase: con la llegada de este primer papa jesuita, está gobernada abiertamente por una persona y no por la autoridad de la Escritura solamente ni tampoco por sus propios dictados de Tradición más Escritura». «La Iglesia no existe para dominar la conciencia de las personas, sino para mantenerse humilde ante los fieles que han discernido con oración y a menudo con sufrimiento ante Dios la realidad de sus vidas y situaciones».

Pues bien. Hoy es la fiesta de san Pío X, el papa que Dios donó a la Iglesia y que ya nos alertaba abiertamente en sus cartas y encíclicas de los graves peligros que amenazaban a la Iglesia de Jesucristo. Uno de esos peligros es, ni más ni menos, que el del modernismo. Por este motivo, queremos traer a colación la introducción de su Carta Encíclica Pascendi, porque nos ha parecido de suma actualidad y viene a taparle la boca, literalmente, a este señor Rosica y al propio Francisco.

Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la santa fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor supremo; porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, «hombres de lenguaje perverso»(1), «decidores de novedades y seductores»(2), «sujetos al error y que arrastran al error»(3).

Una reflexión personal a este respecto; Si como dice san Pío X, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la santa fe y que el vigilar para que este se guarde corresponde principalmente a su Pastor supremo, pregunto: ¿Qué hace Rosica hablando tan locamente, con lenguaje perverso, novedoso y seductor, arrastrando al error a muchos? Si Francisco es, supuestamente, ese “Pastor”, ¿por qué no le manda callarse? ¿Es que “son de la misma cuerda”? ¿No será que quien funge como “Pastor supremo”no es más que un mentiroso lobo vestido con piel de cordero? Creo que la respuesta es obvia y no la voy a responder yo. Que cada cual saque sus conclusiones, como siempre les digo. Yo ya he sacado la mía propia.



Montse Sanmartí

Les animamos a leer la Pascendi Dominici Gregis, para entender mejor lo que quieren hacer con la Iglesia y sus fieles. Es de obligada lectura y de aboluta actualidad para quienes quieran defender su fe.

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html

Me gusta: Me gusta Cargando...