Las diócesis alemanas responden a las pautas para ‘dar la Comunión a los protestantes’

A un ritmo sorprendente, un tercio de las 27 diócesis alemanas ya han salido con declaraciones sobre la controvertida guía de intercomunión recientemente publicada por la Conferencia Episcopal Alemana. Hasta el momento, solo una diócesis ha declarado que suspenderá la implementación de la nueva guía que permite, en casos individuales, que los cónyuges protestantes de los católicos reciban la Sagrada Comunión regularmente, aún sin convertirse a la Fe Católica, e incluso sin una previa confesión sacramental.

El mensaje más preocupante salió la semana pasada por el obispo de Würzburg, Franz Jung, quien invitó, durante el fin de semana del 5 y 6 de julio, a todas las esposas protestantes de católicos a tomar la Sagrada Comunión ya que celebraban su aniversario de bodas (de 50 a 60 años) con él en su catedral de St. Kilian. Como dijo durante su homilía del 6 de julio, cada cónyuge protestante fue invitado a la Sagrada Comunión. Sólo agregó estas palabras calificativas: “cuando, o si se sienten dispuestos a hacerlo”. No se requirió ninguna conversación pastoral anterior a ese evento. El obispo Jung, además, contó con el respaldo del consejo diocesano para este enfoque permisivo.

El periódico católico alemán Die Tagespost informó en su nueva edición,que la Diócesis de Würzburg ha declarado que esta medida inusual es “de acuerdo con los preceptos de la ley de la Iglesia”. Sin dar más información para justificar este reclamo.

El periodista Peter Winnemöller, que escribe para la web austriaca de noticias Kath.net, comenta sobre esta iniciativa episcopal de Würzburg de la siguiente manera:

Aquí, la Sagrada Comunión por lo visto, es una recompensa a una ocasión especial. Es decir, a la luz de un matrimonio duradero. Esto es extraño en la medida en que el derecho canónico todavía expresan claramente que los ministros católicos son los administradores válidos para dar los sacramentos solo a los destinatarios católicos.

Concluye su comentario con estas palabras: “La pregunta que queda por responder es, para decirlo brevemente: si ya hay un comienzo de cisma”.

Christoph Ohly, sacerdote y profesor de derecho canónico que escribe en el Die Tagespost, lamenta esta decisión del obispo de Würzburg y deja en claro que “no existe una ley a tal enfoque de una invitación general a recibir la Sagrada Comunión a la que el obispo podría referirse “. Tal iniciativa del lado del obispo, agrega el padre Ohly,” contradice los preceptos y convicciones decisivas de la Iglesia y crea la impresión de que la recepción de los sacramentos depende simplemente de la voluntad actual de un obispo “. Esta invitación episcopal a la Sagrada Comunión contradice “el derecho canónico con sus implicaciones teológicas”. El padre Ohly ve que “la interdependencia esencial entre la fe y el sacramento está en peligro”. Los sacramentos podrían “convertirse en meros rituales de cercanía comunitaria”, el abogado canónico advierte e Insiste en que los obispos alemanes deben esperar a las aclaraciones provenientes de la Sede Apostólica, aclaraciones que luego serían aplicables para “toda la Iglesia”. “Solo entonces se podría construir algo fructífero y duradero”.

El sitio web de los obispos alemanes, Katholisch.de, ofrece en un artículo una buena visión en general a las respuestas de diferentes diócesis alemanas de la nueva guía de intercomunión del 27 de junio publicada por la Conferencia Episcopal Alemana.

Hans-Josef Becker, Arzobispo de Paderborn, fue el primero en declarar, solo tres días después de la publicación del polémico documento de intercomunión, que permitía a algunas esposas protestantes de católicos recibir la Sagrada Comunión, que debía seguir a la guía en su diócesis. Stefan Heße, arzobispo de Hamburgo, entregó la guía de intercomunión a sus sacerdotes y se la recomendó “como una posibilidad de cómo podría actuar en dar la Sagrada Comunión en casos individuales”. El obispo Gerhard Feige, de Magdeburgo, conocido por haber sido uno de los coautores del controvertido documento, también lo envió a todos sus sacerdotes.

Además, el obispo Ulrich Neymeyr (Erfurt), el obispo Franz-Josef Overbeck (Essen) y el obispo Karl-Heinz Wiesemann (Speyer) han aprobado este nuevo enfoque para dar la comunión a los cónyuges protestantes de los católicos en sus propias diócesis.

Como era de esperar, el cardenal Reinhard Marx, el presidente de los obispos alemanes, también anunció que llevará a cabo la guía de intercomunión para su propia Diócesis de Freising-Munich.

Por lo tanto, se puede ver que muchos obispos alemanes ya tratan esta nueva “guía” como si fuese de un documento completamente oficial y autorizado.

El obispo Franz-Josef Bode (Osnabrück) hizo saber que desea que su diócesis actúe “de acuerdo con la dirección de la guía”, pero esperará tras los enfoques y temas que se presenten en la Conferencia Episcopal Alemana hasta su implementación final. La Diócesis de Münster también desea esperar a la asamblea de otoño de los obispos alemanes y sus discusiones sobre esta guía pastoral.

De los siete obispos alemanes que se oponen, hasta ahora, solo dos de ellos han dejado claro dónde están ahora. El Obispo Rudolf Voderholzer, de Regensburg, dijo que no implementará la nueva guía de intercomunión y esperará más clarificaciones de Roma sobre lo que son estas “situaciones de emergencia” que se mencionan en el canon 844§4, que permite la Comunión para los cristianos no católicos en casos raros. Desafortunadamente, su colega, el arzobispo Ludwig Schick, de Bamberg, ahora se une a los partidarios de la guía de la intercomunión, abandonando así su resistencia anterior, y ahora permite que algunos cónyuges protestantes reciban la Sagrada Comunión. Simplemente agregó algunas condiciones más con respecto a esa recepción permitida, por ejemplo, que el cónyuge protestante tiene que aceptar la Profesión de fe católica, los siete sacramentos, la comprensión católica de la Sagrada Eucaristía y la jerarquía de la Iglesia bajo el Papa. Como comenta Katholisch.de, “tal pluralismo está previsto en la guía de orientación” de la Conferencia Episcopal Alemana.

En medio de este nuevo “pluralismo” alemán, el padre Stefan Jürgens, sacerdote de la Diócesis de Münster, fue noticia al comentar, en su propio boletín parroquial, sobre el debate de la intercomunión con estas palabras: “En nuestra parroquia, todos los bautizados que están admitidos a la última cena en sus propias iglesias pueden venir a la Sagrada Comunión. Para eso, uno no tiene que vivir en un matrimonio mixto, sino que simplemente tiene que ser cristiano “. En este mismo boletín, este sacerdote también afirma que,” desafortunadamente, nadie escucha a los obispos; para que eso suceda, ya que puede que sea demasiado tarde “. No se sabe si, de algún modo, el padre Jürgens ha sido amonestado por su propio obispo. OnePeterFive se comunicó con el Obispo Genn, pidiéndole su parecer, y debemos actualizar el informe en caso de que él responda.

Mientras tanto, esta crisis en la Iglesia Católica de Alemania también ha dado lugar a algunas noticias alentadoras. Primero, ha habido una declaración publicada por un grupo de sacerdotes diocesanos de la Arquidiócesis de Paderborn. El grupo se autodenomina Communio veritatis y ha calificado como “inaceptable” la nueva decisión de su arzobispo de admitir cónyuges protestantes, en casos individuales, a la Sagrada Comunión. Con referencia a varios textos magisteriales y canónicos, estos sacerdotes dejan claro que tal iniciativa por parte de su obispo no es correcta. También dicen que “ningún obispo diocesano puede declarar que la situación en un matrimonio mixto es una grave situación de emergencia, para posibilitar la intercomunión”, y señalan que en Alemania, donde hay muchas asociaciones protestantes, cada cónyuge protestante tiene acceso a su propio ministro. Por lo tanto, no se cumple la condición mencionada en el canon 844 de que el propio ministro protestante no puede ser llamado y alcanzado. Communio veritatis concluye su declaración con estas palabras: “El círculo de sacerdotes Communio veritatis sigue decidido a servir lealmente a Jesucristo en todo, también, en consecuencia, al Magisterio continuo de la Iglesia Católica – para la salvación de las almas”.

Junto a este acto de valentía por parte de los sacerdotes en Paderborn, llega la voz de un sacerdote de otra diócesis alemana. El padre Hartmut Constien de Regensburg, un converso del protestantismo que recientemente fue ordenado sacerdote católico, acaba de dar una entrevista a la periodista de Die Tagespost Regina Einig, en la que dejó claro que ve muchos peligros en la reciente decisión de promover la intercomunión por parte de la Iglesia Católica en Alemania. “Cuando ponemos primero a la comunidad eucarística, por encima de la comunidad eclesial, [el ecumenismo] ya no vale mucho”, explica el padre Constien. Se refiere a algunas discusiones anteriores y a un acuerdo hecho entre denominaciones protestantes en 1973 – el llamado “Leuenberger Konkordie” – que esencialmente eludió sus diferencias con respecto a la comprensión de la Última Cena. Como consecuencia, Constien dice, “la fe concerniente al sacramento del altar ya no juega ningún papel”. De lo contrario, “la decisión fundamental del documento común se pondría en tela de juicio”.

Cuando Einig le preguntó qué temía, el padre Constien respondió “que dejamos de lado la cuestión de la fe para celebrar juntos la última cena [sic]. Pero ese no es el camino que la Iglesia ha tomado hasta ahora con respecto a las cuestiones de la fe “.

“Uno siempre busca primero la claridad”, explica el sacerdote. Teme que, de lo contrario, “la unidad se pierda de vista”. Un cierto sufrimiento relacionado con las divisiones [actuales] entre los cristianos es útil, añade el sacerdote, porque “es una herida en el Cuerpo de Cristo”. “Pero si simplemente ignoramos el dolor, eso no es saludable y no conduce a una curación “.

Traducido del artículo original por Pedro Bosman

