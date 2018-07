Por Juan Suárez Falcó

BERGOGLIO ATACA LOS MANDAMIENTOS DE DIOS. Documento en pdf para descargar.

Esto dijo hace pocos días el usurpador en una de sus homilías en Santa Marta:

“Los mandamientos no nos dan alegría porque no nos hacen libres”.

Y es que para Bergoglio los mandamientos no son órdenes de Dios sino “diálogo”. “Olvida” Bergoglio que los mandamientos son órdenes no porque Dios sea un déspota (como él deja caer) sino por amor al hombre. Igual que cuando un padre le dice a su hijo pequeño: ¡no metas los dedos en el enchufe! No se lo ordena por arbitrariedad sino porque le quiere y quiere que viva y no que muera. Y se lo ordena para que obedezca, por su propio bien, en esta vida y en la siguiente. Pero se lo ordena. No deja espacio al diálogo, precisamente porque le quiere y porque cualquier relajación de la orden se volvería en su contra.

Bergoglio, como buen sofista, hace equivaler mandamiento a despotismo. Y es que se puede ordenar algo por amor, por misericordia, porque se ama al ser que ha de recibir la orden.

Y para Bergoglio “mandamiento” es sinónimo de legalismo.

Y para Bergoglio diálogo equivale a relajación moral.

Lean ustedes mismos:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html

Eso no es católico. Es más… es satánico. Es lo mismo que le dijo la serpiente a Eva en el Paraíso, para tentarla (Gn, 3), cuando la engañó aduciendo que Dios era un tirano por ponerles órdenes y prohibiciones.

Recordad de lo que nos advirtió el Espíritu Santo por boca del apóstol San Juan sobre el falso profeta, el Anticristo de la tierra:

“Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente”. (Apocalipsis 13, 11:)

Juan Suárez Falcó

Me gusta: Me gusta Cargando...