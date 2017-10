Antonio José Sánchez Sáez

Descargar en pdf LA MASONERÍA SECUESTRA LA MANIFESTACIÓN DE AYER EN BARCELONA

Ayer domingo 8 de octubre se celebró en Barcelona una multitudinaria manifestación convocada por la asociación Societat Civil Catalana (SCC). Producía una enorme alegría ver a tantos cientos de miles de catalanes que, teniendo muy clara su filiación, se sentían también muy orgullosos de sentirse españoles.

El icono de SCC es un seis invertido

Tras asistir a misa a mediodía, me puse ante la TV para ver cómo se desarrollaba este evento. En la 1 lo ponían en directo. Ya andaba yo preocupado de antemano porque la asociación Societat Civil Catalana, fundada por Mariano Gomá Otero tiene un claro tufillo masónico: en su Manifiesto y estatutos la llamada al pluralismo, la libertad, la multiculturalidad y la integración europea llama mucho la atención 1 .

Tuve una cierta alegría y gozo iniciales al ver tantas banderas españolas entrelazadas con senyeras (sin la marca del Diablo, la estrella de cinco puntas que deja la masonería en sus enseñas). Pero he de confesar que pronto me invadió un sentimiento de sorpresa y de hastío, al ver igualmente muchísimas banderas de la UE, que, a mi juicio, conformaban un cuerpo extraño en un día como el de ayer, al que nadie ha invitado en este asunto interno español, en esta insurrección que estamos sufriendo los patriotas españoles por parte de la coalición PdCat, ERC y las CUP.

Y es que la Unión Europea fue inicialmente un club de países cristianos, impulsada por católicos como Alcide de Gasperi, Robert Schumann y Konrad Adenauer. Incluso su símbolo, la corona de las 12 estrellas sobre fondo azul era el icono de la corona de la Virgen María, según Arsène Heitz, ciudadano francés que ganó un concurso de ideas para elegir bandera del citado Consejo de Europa con el diseño que conocemos. Esta bandera fue aprobada por el comité ministerial el 8 de diciembre de ese año, “curiosamente” el día que los católicos celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, Patrona de España y de Portugal. Pero la UE, desde el principio fue infiltrada globalmente por la masonería, hasta el punto de ser uno de los pilares del satánico Nuevo Orden Mundial que impulsan la ONU y EE.UU. y cuyos caballos de batalla en los Parlamentos nacionales son el aborto libre, la anticoncepción, la eutanasia, la ideología de género y el matrimonio homosexual. Así, a las muy católicas Hungría y Polonia las amenazan constantemente por echarlas del club europeo, por no aceptar sus diabólicas propuestas.

Pero el fin de traca fue triste y trágico. Todo ese caudal patriótico proespañol sin trampa ni cartón quedó secuestrado deleznablemente por los tres oradores elegidos por SCC. Y a fe que acertaron en la elección: tres masones. Y ninguno ha “defraudado” pues taimadamente, aprovechando la ingenuidad de tantos y tantos españoles que allí se manifestaban, esperando una arenga hacia la hispanidad y una condena sin miramientos de la traición y sedición ejecutadas por el Govern y gran parte del Parlament, no tuvieron más remedio que tragarse las melifluas palabras que allí iban escuchando que una y otra vez le echaban agua al vino del furor hispánico hasta envenenarlo y aplacarlo con loas a la libertad (masónica, ergo, el derecho a hacer lo que cada uno quiera), la multiculturalidad (venga, dejemos entrar a todos los musulmanes que se autoproclaman inmigrantes, para disolver los restos, los escasos restos de catolicismo que quedan en Cataluña y en España) y a la Democracia (la misma que aprueba leyes para matar a los hijos en las primeras 14 semanas, leyes de divorcio express, de eutanasia, de matrimonio homosexual, de manipulación de embriones, etc.).

Inició la prédica el anticristiano Mario Vargas Llosa (y por ello premio Nobel de Literatura), que con su voz suave de anticlímax pronto anunció que venía a pedir libertad, elogiando el ambiente de vanguardia con el que se encontró cuando llegó a España, mientras languidecía la “dictadura”. Vargas Llosa es un liberal político y antireligioso: rechaza a Cristo y a la Iglesia, a la que ve como una institución que retarda el triunfo del progresismo y de la democracia en el mundo. Apoya el aborto y el matrimonio homosexual 2 y es uno de los más peligrosos catalizadores del orden social anticristiano, porque no aparenta lo que es, y muchos le tienen por un paladín del conservadurismo, como le ha denunciado el sacerdote Juan Claudio Sanahúja, reciente y tristemente fallecido y experto en NOM 3 . Forma parte de lo que podríamos llamar “la derecha pagana” que en España encarna como nadie el Partido Popular 4 . Acabó pidiendo loas a la libertad, como un girondino más ante la toma de la Bastilla. No es casual que el mismo Rajoy le elogie sin ambages, llamándole “héroe de la libertad” 5 .

Le siguió el ínclito Josep Borrell, representante del PSOE, uno de los asesores de Pedro Sánchez 6, miembro del comité de honor 7 de la Fundación Francisco Ferrer Guardia, aquel masón anarquista que intentó asesinar a Alfonso XIII y que fue participante activo de la Semana Trágica de Barcelona. Desde un principio mandó callar (¡!) a las gentes que pedían cárcel para el Govern, y en un ataque de judicialismo dijo que no, que eso lo pedían las turbas romanas, y que solo debían entrar en la cárcel los que judicialmente se lo merecieran. Dijo que hay que dejar al lado las esteladas catalanas y ondear las esteladas de la UE, de la que él fue Presidente en su Parlamento (como si las estrellas pentálficas no fueran todas hijas de la Sinagoga de Satanás). Aconsejó a todos querer y dar cariño a los independentistas (son ellos los que no nos quieren Sr. Borrell, a pesar de los miles de millones de euros que los Gobiernos de Felipe, ZP, Aznar y Rajoy les hemos remitido vía transferencia o por el FLA). Su final fue muy masónico y pletórico: acabar con las fronteras de las naciones, que son las cicatrices de la historia. El conocido discurso mundialista de la masonería internacional, que aspira a unir el mundo (y lo hará pronto tras un gran conflicto bélico mundial) acabando con los países-nación históricas. Imagine no countries, que cantaba el illuminati John Lennon…

Finalmente, el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo (reconocido masón 8 y ex diputado de Podemos) ha terminado su alocución elogiando a los jueces que luchan contra el Govern.

Tras escuchar con infinita paciencia las peroratas de los oradores, me quedó una tristísima sensación de orfandad, de secuestro del fervor patriótico español que animaba la manifestación por las viperinas y venenosas llamadas al diálogo, a la libertad y a la fraternidad masónicas, emasculando la virilidad de tantos y tantos patriotas que pedían palabras más duras contra los sediciosos. Los tres oradores actuaron como apaciguadores, como retardatarios, como llamadores al consenso, algo que siempre hace muy bien la masonería, huyendo de la verdad para quedarse con la verdad posible y viable. Traducido: siéntense a negociar y lleguemos a una (falsa) paz masónica en la que el Estado acalle la voz de los golpistas con más prebendas y privilegios económicos y jurídicos.

Y no: los consensos en la mentira siguen siendo mentiras. La verdad de este asunto exigiría desde ya:

– meter en la cárcel a todo el Govern y a todos los diputados del Parlament que, desde hace dos semanas, están cometiendo un delito continuado de sedición y de traición a la Patria. Con ello se evitaría que alguno de ellos proclamara la independencia unilateral. El Rey abrió el otro día esa puerta, pero el acobardado Rajoy no quiere tomar la iniciativa. Habría que recordarle que es deber de todo gobernante no sólo perseguir el delito sino prevenir su comisión. Si Ud., Sr. Rajoy, permite que el martes el Sr. Puigdemont proclame la independencia de Cataluña habría permitido un ultraje mayor a España y le aseguro que no podrá parar la frustración de millones de catalanes sediciosos que la odian.

– Aplicación del art. 155 CE, desplegando al ejército en la calle (art. 8 CE) para evitar que los cachorros de las CUP y de ER ocupen los centros de poder y las infraestructuras estratégicas catalanas.

– Intervención de TV3.

– Proclamación del estado de excepción o de sitio, ya que nos encontramos en mitad de un golpe de Estado a cámara lenta, con la suspensión en Cataluña de las siguientes libertades y derechos: seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de circulación y residencia, libertad de expresión y derecho a la información, derechos de reunión, huelga y conflicto colectivo. Además, en el estado de sitio también puede suspenderse el secreto de las comunicaciones.

– Reforma constitucional que llevase a la recuperación de las competencias educativas, de infraestructuras y de seguridad ciudadana por parte del Estado. En esto, claro, nadie le apoyaría ya que todos los partidos políticos tienen prebendas autonómicas.

Conclusión: manifestaciones masivas por nuestra patria española, sí. Pero controladas por la masonería, no.

Este tipo de apelaciones a las libertades masónicas no evitará un conflicto armado entre españoles, ya que los sans culottes de las CUP, ERC, Compromís, Podemos, En Común Podem, Bloque Galego, IU, PC, etc., jaleados por el éxito de los secesionistas catalanes, proclamarán el estado de revolución en toda España ante los “fascistas” patriotas que se sienten españoles. Justamente en 1934 pasó algo parecido: Companys estaba secuestrado por ER y el Dr. Josep Dencàs (ahora Junqueras), que le obligaron a proclamar la independencia. Afortunadamente tuvimos a un Lerroux y a un general Batet que sofocaron la insurrección. ¿Tendremos ahora en Rajoy a un nuevo Lerroux? Me temo que no. Su cobardía política es proverbial y bien conocida. Y eso lo saben en la Generalitat. Además, Sánchez es otro traidor, un jacobino de la Montaña que correrá a los brazos de Podemos para reavivar un Segundo Frente Popular que expulse al Rey (les estorba a todos) y al PP (merecido se lo tiene) para proclamar la III República Española. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí veremos las Iglesias arder como otrora… Pero Cristo barrerá a todos los enemigos de la patria y de la cruz, que son millones en España. Ante Él, ¿quién subsistirá?

Estos odiadores profesionales no cuentan con un arma eficacísima: nuestros Rosarios. Ni con la reciedumbre de un resto fiel católico que no doblará las rodillas ante la partitocracia española corrompida, apátrida y anticlerical. España, Tierra de María, Tierra del Sagrado Corazón, no se perderá. Saldrá purificada de todos los que la odian y está llamada a ser levadura y sal del catolicismo mundial, como siempre fue. Porque también la Iglesia necesita una purificación, que la libre de sus herejías y que la restaure en su belleza original. La Mujer vestida de Sol sufrirá el ataque del Dragón Rojo del comunismo, pero María Santísima le pisará la cabeza a la serpiente antigua. No lo dudéis. Ni los demonios lo hacen.

Bajo tu amparo nos acogemos,

santa Madre de Dios;

no deseches las oraciones

que te dirigimos

en nuestras necesidades,

antes bien

líbranos de todo peligro,

¡oh Virgen gloriosa y bendita!

Amén.

Antonio José Sánchez Sáez

