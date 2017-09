¿SEÑOR, QUÉ SENTISTE AL ESCUCHAR QUE POR TUS VENAS CORRE SANGRE PAGANA? RELATO DE UN SUEÑO

Dios habla a veces a través de los sueños. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en las vidas de los santos, se relatan muchos sueños. También leemos en las escrituras:

“Y sucederá en los últimos días-dice el Señor-, que derramaré mi espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños”. (Hechos 2;17)



Uno de nuestros colaboradores nos hace llegar el sueño que ha tenido esta noche. Dice el poeta que “los sueños, sueños son”, pero muchas veces hay sueños proféticos. Dejamos a David de Jesús, que nos cuente él mismo lo que ha experimentado esta noche.



Esta madrugada no podía dormir. Me decía a mi mismo: ¿Qué estará sintiendo el Señor por la blasfema y herética frase de Bergoglio? Dando vueltas en la cama, preguntaba al Señor muchas cosas desde el silencio y la tristeza de mi corazón. Finalmente, tras gran dificultad, logré dormir un poco. Y tuve un sueño, creo que Dios me habló y a través de él respondió a tantas preguntas que me hacía.



Fue así:

Me vi llorando por las blasfemias que Francisco pronunció en Villavicencio. En el sueño estaba angustiado y desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió.

-¡David, David!

-Háblame, Señor, que tu siervo escucha, -respondí en el sueño- mientras Jesús prosiguió:



-Por lo mucho que me amas y lo que me defiendes, quiero contarte muchas cosas. Necesito que me escuches bien.

Has de saber que de mi Preciosísima Sangre derramada en la Cruz por ustedes, surge mi infinita misericordia. Si la Sangre que corre por mis venas fuera pagana, sería falsa mi misericordia. En Colombia yo deje ver públicamente ante el mundo cuál es la verdadera sangre pagana que mancha actualmente la blancura de mi Cuerpo Místico con la blasfemia. Esa blancura mancillada con la herejía y la apostasía que pretenden imponer. Todos la visteis sobre el hábito blanco”.

Mi corazón latía con fuerza mientras oraba más, y cuanto más oraba, más entendía.

Esa afirmación de que por mis venas corre sangre pagana lacera mi Cuerpo Místico tal y como lo hiciera la lanza de soldado romano en mi Cuerpo físico y muy pronto será la crucifixión. Mi Iglesia santa y Católica está gravemente herida.

Esa afirmación, con altísimo efecto dominó, va directo a la esencia de mi Sagrada Doctrina Católica, de la fe de mis hijos y de la salvación de sus almas por las siguientes razones:

1.- Ataca el Dogma de la Inmaculada Concepción que afirma que mi madre fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo pura y sin mancha.

2.- Ataca el Dogma de la castidad de mi padre adoptivo san José.

3.- Ataca el dogma de la pureza virginal de mi Madre.

4.- Pone en duda la CONSAGRACIÓN de Mi Sangre en la Santa Misa.

5.- Pone en duda el poder de Mi Preciosísima Sangre.

6.- Busca destruir la devoción a Mi Preciosísima Sangre.

7.- Ataca y pone en duda a Mi Sagrada Familia.

8.- Ataca la celebración de La fiesta de Mi nacimiento en la Navidad.

9.- Ataca Mi Coronilla de la Misericordia que yo mismo pedí a mi hija amada Faustina. Recuerden mi oración: Oh sangre y agua que brotaste…….y, ¨Padre eterno te ofrezco el Cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad…”.

10.- Ataca los misterios de la Semana Santa.

11.- Ataca Mi pasión y muerte, la que también ha llamado dizque “Mi fracaso”.

12.- Ataca todos los misterios del Santo Rosario.

13.- Ataca el Sacramento de la Eucaristía y todos los otros sacramentos.

14.- Niega que Yo, Jesús, soy Hijo de Dios hecho hombre.

15.- Niega Mi divinidad.

16.- Puso en duda la acción de Mi Espíritu Santo y la existencia de mi Santísima Trinidad.

17.- Puso en duda todos Mis milagros Eucarísticos.

18.- Si ataca Mi Preciosísima Sangre, también ataca Mi Sagrado Cuerpo.

19.- Niega todo el Credo católico.

20.- Desanima las visitas a Mi en el Santísimo.

21.- Alimenta un falso ecumenismo exaltado los errores del protestantismo.

22.- Niega Mi Martirio.

23.- Se desacraliza aún más la Iglesia y se hace más mundana.

24.- Se atacan los fundamentos de la catolicidad.

25.- Se ataca Mi Sana Doctrina Católica.

26.- Se ataca Mi Sagrada Liturgia.

27.- Se ataca la Sagrada Tradición de Mi Iglesia.

Actualmente en la dirección de Mi Iglesia no hay Sangre santa, pura, clara. La Sangre que se destaca es sangre altamente paganizada, llena de error, enferma, contaminada de pecado y traición. Mi Iglesia, Mi Cuerpo Místico, pasa ahora por el peor calvario de su existencia. Repito. Ya está atravesada por la lanza mi costado, aunque muchos rechazan mirarlo, ver la verdad. Pero un resto, los hijos que me lloráis estas blasfemias, sois vosotros en los que se cumple aquello de Zacarías:

“Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y alzarán sus ojos a mí. Y aquel a quien traspasaron le llorarán como se llora al unigénito, y se lamentarán por él como se lamenta por el primogénito.” (Zacarías 12:10)

Pronto llevarán a la Iglesia a un nuevo monte calvario pero Yo estaré siempre con ella, hasta el final y mantendré por fin su santidad y su perfección total. Lloran, mirando mi costado traspasado, pero resucitarán conmigo cuando vean su santidad y su perfección, cuando termine todo este dolor que ahora viven ustedes, hijos fieles que permanecen a mi lado.

Oren por tantas almas descarriadas y arrastradas por los medios de comunicación y los espectáculos impíos. Oren por este mundo que trata de engullirlos con sus engaños y placeres que solo conducen al infierno. Reaccionen y vuelvan a mí su verdadero Dios, Justo y Misericordioso.

¡Cuiden de no enredarse en la falsa misericordia y en la falsa piedad!

Tras despertar, quise apuntar este sueño, para que aquel que tenga oídos, oiga, y aquel que tenga ojos, vea.

DAVID DE JESÚS

