MUERTE DE CAFFARRA, DEFENESTRACIÓN DE SEIFERT. DOS AMIGOS DE “PEZ GORDO”-UN HEBREO Y UN MASÓN- COMENTAN

SOBREMESA CON TOSATTI

Stilum Curiae – 7 septiembre 2017- Marco Tosatti

Pez Gordo me ha escrito brevemente. En su carta hace referencia al caso del prof. Seifert. He escrito más extensamente de ello en La Nuova Bussola Quotidiana; aqui recuerdo solamente que Josef Seifert es un gran académico austríaco a quien el arzobispo de Granada, España, ha suspendido de la enseñanza en el seminario después de que Seifert publicó en 2016 una carta-estudio en la cual expresaba muchas preocupaciones y objeciones hacia Amoris Laetitia. El arzobispo de Granada, Javier Martínez Fernández, el 31 de agosto pasado, ha decidido de manera imprevisible, la retirada obligatoria de la Academia Internacional de Filosofía de Granada del profesor Seifert. Una respuesta directa a una segunda carta de perplejidad y duda sobre Amoris Laetitia. El presbítero afirma que los estudios de Seifert confunden a los fieles y anuncia públicamente que ha adoptado para su diócesis las directrices pastorales de los obispos de la región de Buenos Aires, Argentina.



Pero aquí está lo que escribe Pez Gordo:



“Querido Tosatti, estoy aún sacudido por la pérdida que ha sufrido el interior del mundo católico con la muerte del Card. Cafarra, para quien hoy voy a ser brevísimo, prefiriendo dedicar tiempo a rogar por el bien de la Iglesia. Quisiera solo hacer un comentario referente al despido del prof. Josef Seifert de parte del Arzobispo de Granada, Martínez Fernández, habiendo Seifert escrito un artículo de consideración crítica sobre Amoris Laetitia. Bien, ayer, conmemorando con amigos, también no católicos, al amado Cafarra, claramente dos de ellos (un emprendedor hebreo francés y un intelectual masón, supuestamente “cristiano” no practicante) me han iluminado con la siguiente reflexión: Pero este comportamiento de rígida intransigencia, punitivo e intimidatorio del Papa Francisco, realizado por sus “dependientes”, no hará más creíbles sus declaraciones de apertura, de pluralismo, de ecumenismo. Nadie lo creerá nunca, más bien después de no reponder a las Dubia y a la destitución de Seifert, estamos convencidos de que no lo crea ya gran parte del mundo que cuenta…pensamos más bien que esta postura provocará cualquier cosa inesperada…”. Sin ningún comentario.



Pez Gordo.

Y tampoco quien escribe comenta. Los hechos hablan por si solos, y, como se dice en Roma, la claridad queda a cero.

Marco Tosatti

Artículo original de Stilum Curiae

Traducido por Montse Sanmartí para Como Vara de Almendro

Me gusta: Me gusta Cargando...