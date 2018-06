EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. UN REFUGIO SEGURO PARA NUESTROS TIEMPOS

Soy vuestro, ¡oh buen Jesús!, porque sois mi Creador, porque desde toda la eternidad me habéis llevado en vuestro Amor e Inteligencia como una criatura es llevada por su madre; soy vuestro, porque me habéis redimido del poder del demonio y me habéis comprado con el precio de vuestra Sangre preciosísima; soy vuestro, como el hijo es del padre, como el sarmiento es de la vid, como el fruto es del árbol, pues fruto de vuestra Cruz somos todos los cristianos; y aunque me he rebelado mil veces contra Vos, vuestro Corazón dulcísimo jamás ha dejado de amarme; habéis derramado por mí amargas lágrimas en los días de mi prevaricación, y movido por vuestro amantísimo Corazón, no habéis sosegado hasta hacerme recuperar la Gracia.