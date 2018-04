¿Gaudete et Exsultate: Documento escrito sólo por Francisco o hay otras manos?

La foto De Francisco y Spadaro es tan sugestiva que me imagino diciéndole este a Francisco: “La escribo yo pero diga que fue usted”.

La verdad es que me propuse leerme este documento sin ningún prejuicio para poder hacer algunas reflexiones sin caer en apasionamientos. Algunos dicen que no vale la pena leerlo para no perder la paz, pero creo que hay que hacerlo para poder dar razón cuando nos pregunten sobre algún punto en concreto. He subrayado con un resaltador algunas frases y también las he ido comentando. No puedo abarcar todo, pero algún aporte haré.

Los numerales 1 y 2 que son como una introducción los veo bien pero cuando nos vamos adentrando en los capítulos, que hasta ahora he leído dos, surgen preguntas. Hay algunas frases muy bellas pero en otras tantas contradicciones que me llevan a pensar, o fue escrito no sólo por Francisco o si lo hizo solo pues más grave aún porque estaríamos antes una persona con un trastorno bipolar o peor, que quiere crear una gran confusión escribiendo cosas doctrinalmente correctas y luego contradiciéndolas.

En capitulo 1, numeral 4 para hablar de la Comunión de Los Santos, hace alusión a la hermosa homilía del Papa Benedicto XVI cuando inició su Ministerio Petrino. Hasta aquí todo va bien pero ya en el numeral 6 dice: “No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado”. Frase para agarrar con pinzas, porque si bien es cierto que formamos comunidad y que participamos de actos litúrgicos juntos, también sabemos de santos en la Historia de la Iglesia, que sintieron una vocación particular al silencio y a la soledad. ¿Entonces ahora los debemos des-canonizar?. Hay que aclarar que aunque se hayan ido a los desiertos, estaban en comunión con toda la Santa Iglesia de Dios.

En el numeral 7 habla de la santidad de los padres que crían a los hijos con tanto amor. Eso no necesariamente es santidad. Padres ateos también sienten amor por sus hijos y llevan el pan a casa todos los días. Conozco familias que hacen muchas cosas por los hijos, les dan una buena educación en la parte intelectual, buscan que nos les falte nada en casa, pero nunca les enseñan a rezar y ni se preocupan para que tengan los sacramentos. Diré algo más fuerte aún. El que roba y asesina luego es capaz de partir un trozo de pan con sus amigos que están con él en el mal camino.

Numeral 14. “¿Eres padre, abuela o abuelo? Se santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús”. Una frase muy hermosa pero ¿Cómo entender entonces cuando dice a los educadores de religión en los colegios italianos que no se debe hacer proselitismo en las escuelas? Y lo volvió a repetir a los Institutos de Vida Consagrada en España. En el video que pongo aquí dice que no hagan proselitismo pero al mismo tiempo que tiene miedo que los jóvenes pierdan las raíces. Son dos ideas contradictorias como muchas cosas que van saliendo en este documento.

Numeral 15. “Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad”. ¿Y entonces si valora tanto el bautismo porque no hay que evangelizar o hacer proselitismo como él lo llama?

En el numeral 17 nombra al Cardenal Van Thuan reconociendo su vida de santidad cuando estaba en la cárcel y al mismo tiempo sabemos que Francisco es simpatizante de la dictadura China que aún hoy persigue a la Iglesia.

Empezó bien citando a Benedicto XVI y ahora ya por el numeral 27 nos cita a Xavier Zubiri, uno de los que tuvo gran influencia en la Teología de la Liberación y en el número 29 citará al Cardenal Martini de la Mafia de Saint Gallen.

Hay en el numeral 28 una frase que es el autorretrato del mismo Francisco: “Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar ciertamente no será santificadora”. Orgullo que no lo ha dejado contestar la Dubbia ya famosa ni después de la muerte llega la respuesta. Me refiero a ya dos cardenales que han muerto sin tener respuesta. La necesidad de aparecer. Cámaras y objetivos por todos lados para presentar la Humildad de Marketing. Y dominar ni se diga. Todos calladitos aunque no estemos de acuerdo porque ya sabemos lo que nos pasa…

Bueno dejemos aquí por hoy!!!

Padre Elías

