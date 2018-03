¿UNA CARTA MANUSCRITA DE BENEDICTO? ¡POR FAVOR, DEJEN LAS FÁBULAS PARA LOS NIÑOS!

Ayer por la tarde se dispararon las alarmas y se difundió rápido la noticia. “Existe continuidad entre mi pontificado y el de Francisco”, habría dicho Benedicto en una carta “de su puño y letra.”

Según Aciprensa, una de las primeras en lanzar la noticia, Benedicto dijo: “Aplaudo esta iniciativa que quiere oponerse y reaccionar al necio prejuicio por el cual el Papa Francisco sería solo un hombre práctico desprovisto de una particular formación teológica o filosófica, mientras que yo habría sido únicamente un teórico de la teología que poco habría comprendido de la vida concreta de un cristiano hoy”, señaló.

¿Se dan cuenta de la fecha? Hoy se cumplen 5 años de la subida de Francisco al solio de Pedro. Y justo salta esta noticia, noticia que, a mi entender y al de muchos que estamos al tanto del estado de las cosas es de dudosísima procedencia, porque en primer lugar no se ve la carta por ninguna parte. En segundo lugar, aunque la viéramos con nuestros propios ojos, podríamos preguntarnos si le obligaron a escribirla, cosa nada descabellada, sabiendo la jauría que se aloja y se alimenta en el propio Vaticano, organizada para cazar a crédulos e incautos.

En nuestra página hemos puesto de manifiesto que tenemos el convencimiento de que la renuncia de Benedicto fue forzada, y por tanto es inválida. Si pudieron forzar a un papa a renunciar, pregunto, ¿No es posible que le fuercen a escribir algo que no quiere? No sería esta la primera vez que sucediera algo similar, como cuando el propio Benedicto afirmó, al referirse al Tercer Secreto de Fátima, que

En segundo lugar, no puedo creer que Benedicto pueda decir que este pontificado actual concuerde lo más mínimo con el suyo y sea una prolongación del mismo, ya que es diametralmente opuesto al Magisterio y a lo que el propio Benedicto, excelso teólogo y erudito como ninguno, nos ha dejado en sus luminosos escritos. ¿A qué estarán pensando que juegan estos paparazzi? ¿Nos vieron cara de tontos y de crédulos? Entiendo que la impopularidad de Francisco es tan grande que ya no saben que inventar para tratar de remediar la situación. Pero todo este juego es como el que quiere ponerle puertas al mar. ¡Absurdo!

Los creadores de esta noticia pensaron que “el vulgo” iba a tener una reacción de credulidad, pero les ha salido muy mal pues la reacción ha sido justamente la contraria en todas las redes sociales. Entre todos los que tenemos la mosca tras la oreja se ha destapado una ola de comentarios en dichas redes. Les comparto uno que para mi no tiene desperdicio, pues es lo que sin duda pensamos quienes estamos “al quite”:

“Benedicto es plenamente consciente de los acontecimientos que está viviendo la Iglesia y, probablemente, de que estamos en los tiempos finales. Lo dejó entrever el 29 de junio de 2017 en la recepción que brindó a cinco nuevos cardenales en su residencia, en la que en su bendición final les dijo estas palabras: “Al final, el Señor vence”. Frase corta pero de un calado y una profundidad enormes por el significado que tiene y por la “idoneidad” del momento. ¿Porqué esa frase tan enigmática que no venía a cuento en ese acto protocolario? Lógico, tenía que recordar a los enemigos de Jesucristo y de la Iglesia algo de lo que probablemnte se han olvidado por pura soberbia. Y esa frase tiene sentido en medio del fragor de la batalla: la batalla definitiva entre la Iglesia y la anti iglesia.

Por otro lado, su propio secretario personal ha mencionado en un par de ocasiones que Benedicto goza de una salud mental buena.

Si añado en la Coctelera que Benedicto es un grandísimo teólogo… no me cabe en la cabeza que haya podido escribir ese comentario. Huele raro. Y… si; huele a que hay que frenar como sea ese movimiento de resistencia que está germinando a lo largo del mundo. Y como el único que lo puede frenar es Benedicto, por eso han usado su nombre. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que usan “técnicas” de la peor calaña para conseguir sus objetivos (véase el caso Volpi y los Franciscanos de la Inmaculada), no me extrañaría que la carta sea un plagio.”

En lo que atañe a mi, lo que más me extraña en estos momentos no es la noticia en sí. Estamos “acostumbrándonos” con harta frecuencia a los bulos circulantes en este pontificado Bien sabemos que desde el Vaticano se quiere mandar un mensaje de normalidad, porque los escándalos se suceden día a día y qué mejor momento para acallarlos que este 13 de marzo, 5º aniversario de la elección de Francisco. ¡No, no, eso no me extraña nada! Lo que me extraña más es que las webs que están desenmascarando a Francisco y a todos sus adláteres puedan hacerse eco de tamaña barbaridad, creando tanta confusión en los fieles. Cristo nos dijo: ” Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas.“ (Mt. 10; 16).



Cuando el pueblo de Israel se encontraba esperando a que Moises bajara del monte Sinaí, al ver que tardaba se cansó y en su olvido del Dios verdadero, volvió los ojos a los falsos dioses y formó un becerro de oro al que adoraba. Era realmente el pueblo elegido por Dios, pero no tenía paciencia, no sabía que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Puede ser que a nosotros nos esté sucediendo algo similar. Estamos esperando que se den muchos acontecimientos al ver la apostasía de la falsa Iglesia y estamos esperando que Dios intervenga para aliviar nuestros sufrimientos. Pero cuando vemos que tarda también se nos hace larga la espera, y podemos caer en creer en la mentira y en los engaños de los falsos dioses cayendo en la idolatría de creer lo primero que nos dicen y no dejando actuar a Dios en el decurso de la historia y en sus inescrutables designios.

Yo me alegro de que un sector importante de la Iglesia haya reaccionado bien ante esta falsedad, porque eso significa que la Iglesia está viva. Pero me preocupan mucho aquellos que se dejan seducir por los cantos de sirena de las “últimas noticias”, que de noticias no tienen nada de nada; son globos sonda preparados a propósito para medir en qué punto se encuentra la resistencia y la popularidad o impopularidad de Francisco. Y este, sin duda, es un momento muy bueno, porque un lustro es un lustro y las estadísticas pueden ser una verdadera muestra de la realidad rampante que vivimos.

Hace poco escribía que el Resto Fiel tiene que vivir este tiempo bajo dos banderas. Una es la fe en Dios que nunca abandonará a su Iglesia, pues no puede fallar en sus palabras. La otra es la resistencia, porque está claro que lo que persiguen los que difunden este tipo de noticias es hacernos caer en la tristeza o el desánimo. ¡ES TIEMPO DE VALIENTES! ¡ES TIEMPO DE RESISTENCIA!

¡SURSUM CORDA!

Montse Sanmartí.

Me gusta: Me gusta Cargando...