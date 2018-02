EL DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS (ÚLTIMA PARTE III)

Por: Pbro. León Crisóstomo

Hay que estar atentos porque los ángeles verdaderos tienen un ministerio o servicio como la Sagrada Escritura, es tomar a los hombres de la mano para llevarlos y conducirlos -como hacían los pedagogos de la antigüedad, pues eran los encargados de llevar al niño ante el maestro o preceptor- hasta la presencia misma de Dios, así lo comprendía el Apóstol San Pablo (Gal 3,24-26), para quien la Ley de Moisés promulgada por los ángeles de Dios (Gal 3,19), sólo tenía la finalidad de conducir al pueblo hasta Cristo el verdadero Maestro. Así verificamos una vez más que los ángeles tienen el servicio, el ministerio y el deber exigido por Dios de ser mensajeros, mediadores, amigos y compañeros de los seres humanos para conducirlos al encuentro con Dios, pero jamás <<protagonistas>> o con la pretensión de sustituir a Dios, por eso todas sus acciones a favor de los hombres tienen como finalidad que éste adore y glorifique a su Señor.

Bajo este criterio de la Palabra que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura comencemos por tomar la actitud del divino Maestro, el único que tiene la plenitud del Espíritu Santo, a quienes los ángeles fieles a Dios obedecen y sirven, y ante quien los ángeles pervertidos tiemblan por el poder de su Nombre, digamos con todas nuestras fuerzas en contra del ángel maldito líder de todos los ángeles caídos devenidos en demonios: Apártate, Satanás, porque está escrito (Mt 4,10). Se trata sí, efectivamente de decidirse por lo que el Señor nos ha revelado en su Palabra o por las instigaciones del ángel caído, y el criterio es muy sencillo: si se trata de una doctrina o <<sabiduría>> que contradice lo dicho por el Señor, no hay que dudarlo estamos parados ante una doctrina angelical diabólica, está pervertido, es un fruto del árbol malo que nos conducirá a la muerte, por tanto, hay que rechazarlo, <<renegar>> de él decía San Cirilo de Jerusalén en su Catequesis (19,4-8).

Desde este criterio todos esos ángeles que son invocados fuera de los nombres que conocemos en la Sagrada Escritura debemos tener mucho cuidado, porque han sido tomados de libros apócrifos -ciertamente no nos espantamos por esto porque algunas tradiciones católicas de la piedad popular fueron tomados de algunos libros apócrifos, que aunque el término significa <<falso>>, en realidad fueron tomados en la antigüedad como libros edificantes y piadosos; completamente distintos de los libros que fomentaban herejías y que fueron conocidos como notha, es decir, libros que contenían doctrinas heréticas- y sobre todo cuando esos <<ángeles>> sólo son invocados con carácter esotérico y mágico, pues se les invoca para cambiar las vibras, las malas energías, y las situaciones negativas. Así a cada ángel se le invoca para un día determinado, una situación concreta, por ejemplo el <<ángel Samuel>> apoya a las personas que sufren de amor y respeto. Protege contra la envidia y elimina la amargura; así se dice de Uriel que es el encargado de las tierras y de los templos de Dios. Debe ayudar a las personas que atraviesan etapas duras, cuida su integridad y alivia las fatigas.

Los Nefilim o los caídos y el demonio Metatrón

La fuente más antigua de donde se pueden obtener muchos nombres de ángeles que no fueron revelados por el Espíritu Santo, y seguramente con una clara finalidad, es el famoso libro de Enoc en donde son llamados en hebreo los Nefilim o Ángeles caídos, uno de sus líderes fue Semyazza; junto a Samael y Azael conocido como el ángel que enseñó a los humanos el ocultismo, la magia, la brujería y todas las artes de adivinación; Azkeel, Anane, Danel; todos ellos según el libro de Enoc fueron ángeles que pecaron teniendo relaciones sexuales con las hijas de los humanos. Pero nada de lo que se dice ahí es obra del Espíritu Santo, por lo que no hay que darle tanta importancia; pero de todos los nombres que se dan en el texto apócrifo, uno de los más conocidos por muchas personas y que lo han popularizado los promotores de la New Age y su doctrina del <<nuevo orden mundial>> bajo la constelación de Acuario, es el Ángel Metatrón que aparece en muchas canciones, filmes, libros, etc., con una serie de especulaciones en torno a su nombre y a su ministerio en la corte celestial. El criterio para descubrirlo y desenmascararlo que se trata de un ángel caído y por tanto es un demonio es muy sencillo, basta que lo pongamos en la balanza de la Revelación divina contenida en la Sagrada Escritura que funcionará como un poderoso escáner para mostrar su perversión y falsedad, pues es un ángel de mentira y de muerte: Si la doctrina que supuestamente ha comunicado fomenta la adoración al único Dios vivo y verdadero; reconociendo explícitamente el señorío de Jesús ante quien se postra para adorarle por ser el Cordero degollado que derramó su sangre por la humanidad para liberarnos del poder del Maligno; fomenta la obediencia de los mandamientos de la Ley de Dios; y sobre todo conduce al encuentro con Dios como centro de la vida y de la historia, es un verdadero Ángel de Dios y hay que escucharlo y dejarse conducir por él. Pero cuando es un ángel que poco a poco saca a Dios del horizonte humano; no te habla de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo; no fomenta la obediencia de los mandamientos de Dios y de la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura sino que <<dicta>> otras escrituras e induce a la lectura de determinada literatura que se aleja muchísimo de la revelación de Dios, incluso la contradice; o quizá todavía más: no conduce al ser humano al encuentro con el verdadero Dios objetivo, trascendente, personal, revelador, y comprometido con la causa humana de la liberación de poder del Maligno y del pecado, y exigente de la conversión de la mente y del corazón y la vuelta a la obediencia de la Sagrada Escritura: Es un demonio.

Estos <<Ángeles>> tienen la característica de hablar de Dios como energía, como alma del universo, espíritu de la madre tierra, y señalan que todo es divino, que a Dios lo encontramos en el interior del corazón humano, en lo más profundo del ser; en realidad <<Dios>> es la esencia de lo humano, el flujo que corre en todo su ser; presente de manera poderosa en la mente humana que es capaz de transformar la realidad con solo quererlo y desearlo. El universo está lleno de energía y todo confluye a una armonía…etc.; pero observen, ¡Atención! Como decimos de manera popular <<mucho ojo>>: Jamás habló de un Dios que habla en la historia y se revela con el ser humano, y que busca una Alianza de amor con la humanidad; que envió a su Hijo divino como él y se hizo hombre para liberarnos del poder del Maligno y del pecado; que pide y exige un cambio de mentalidad por la fuerza de los pensamientos de Dios; que pide que el ser humano asuma su responsabilidad y el buen manejo de la libertad orientada por el Espíritu Santo. No hay exigencia ética, no existe el compromiso y la responsabilidad, todo se vive de manera mágica a partir del manejo de las energías existentes en el universo…es la religión canaaníta de la antigüedad seduciendo con su esoterismo y ocultismo a muchos judíos que empezaron a abandonar la religión de la Alianza y la observancia de los mandamientos, y corrían tras la adivinación, las prácticas de prostitución sagrada, los ritos y el culto a la fertilidad, el contacto con la <<madre tierra>>, el quemar incienso debajo de la sombra de los árboles, o en la cima de alguna montaña; como puede verse es la mezcla de magia y superstición. En ningún momento, estos <<Ángeles>> nos toman de la mano para ir al encuentro de la adoración del Señor, más bien éstos nos meten en un camino de <<espiritualidad>> en el que nos van alejando cada vez más del encuentro con el Dios personal revelado por Jesucristo.

Pensamos a modo de hipótesis que la razón por la que Dios en su Divina Providencia no quiso revelar el nombre de todos los ángeles y sólo permitió lo suficiente y necesario en orden a nuestra salvación fue para evitar las confusiones que se están dando en esta etapa de la historia fomentado por los ángeles caídos con el propósito de desorientar a las personas y conducirlas a la perdición, y como dijimos tenemos los datos suficientes y necesarios que debemos tener para reconocer el ministerio de los ángeles fieles a Dios. Sin embargo, tras la revelación traída por Jesucristo ya no se necesitaría el ministerio revelador de los ángeles pues el Señor es la plenitud de dicha revelación, y ha conferido a los hombres el ministerio de ser los <<mensajeros>> de la Palabra de Dios, fue el nacimiento del ministerio apostólico y la fundación de la Iglesia, quien es a modo de sacramento universal de Salvación, medianera de la gracia para todos los pueblos, ahora le toca a la Iglesia, a la comunidad de los liberados por el poder del Espíritu Santo, ser la mensajera de la Revelación divina, pues ahora en esta etapa de la historia de la salvación, ya no son los ángeles los que nos promulgan el Evangelio, sino el Hijo eterno del Padre que se ha hecho hombre (Jn 1,14), en el seno purísimo y virginal de Santa María (Lc 1,26ss). Y este mensaje que deberá ser proclamado hasta los últimos rincones de la tierra ha sido encomendada a hombres de carne y hueso, en primer lugar los Apóstoles del Señor después de la resurrección y Ascensión a los Cielos: Jesús se acercó a ellos y les habló así:

“Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,18-19).

Eso no quiere decir que el ministerio de los ángeles quede obsoleto, de ninguna manera, pero ahora es la Iglesia presidida por sus legítimos pastores quien será la continuadora de la misión evangelizadora y salvífica de Jesucristo, esto lo estamos señalando porque estas corrientes que circulan hoy en día y que hablan mucho de los ángeles, obviamente que no hablan del carácter mediador de la Iglesia en cuanto signo puesto por Jesucristo para ser el punto de referencia de la Revelación divina, así <<la barca de Pedro>> queda relegada, no se necesita según esta corriente, pues basta ponerse en contacto con los ángeles para entrar en relación con esta fuente divina.

No hay que olvidar las palabras del Apóstol San Pablo y que es el criterio que hemos manejado repetidas veces en este pequeño trabajo, nadie tiene el derecho de cambiar el Evangelio de Jesucristo por mucha autoridad que tenga en la Iglesia, ni tampoco un ángel bajado del cielo, mucho menos presentarse como <<voz autorizada>> de un mensaje que desorienta a muchas personas; pues si lo hacen, la maldición pesa sobre ellos (Gal 1,8). Los únicos ángeles a quienes tenemos que invocar con toda confianza son los que han sido revelados por sus nombres en la Sagrada Escritura, así mismo el ángel que ha sido destinado por Dios para ser nuestro amigo y compañero de camino: el ángel de la guarda; y finalmente invocando de manera general a todos los ángeles fieles de Dios, con las debidas precauciones que ya hemos visto a lo largo de este trabajo, y rechazando y haciendo caso omiso ante la propuesta del culto a los ángeles que no remiten a Dios, que no enseñan el camino de los mandamientos, que no nos llevan al encuentro con Jesucristo, y que se muestran no como medios, sino como el fin de una nueva manera y experiencia de vivir la espiritualidad, sumado a que son presentados como <<remedios>> a tantas necesidades humanas, siendo aparentemente para un beneficio humano, pero que finalmente se terminará siendo atrapados en la dinámica propia del seductor del mundo.

(Final).

