SOBREMESA CON TOSATTI: UN “PANFLETO PIRATA” EN LA IGLESIA DE ROMA INVITA A ORAR….

Comentando la última publicación de Marco Tosatti en Stillum Curiae.

Por Montse Sanmartí

Estimados lectores: quiero hacer el siguiente comentario a la noticia que Marco Tosatti ha compartido en su blog Stillum Curiae, y que no es otra que una iniciativa espontánea del pueblo. No sabemos quién la ha promovido, pero creemos que es una genial idea que nos representa a muchos católicos tristes, aburridos y angustiados. ¡Los laicos están despertando! ¡Los laicos se mueven! ¡Los laicos exigen cambios y buscan formas de paliar el mal que infesta la Iglesia católica! Pero, ¿Qué ha sucedido esta vez?

Recordarán que hace poco compartíamos en Sobremesa con Tosatti, una noticia de su blog, donde alguien proponía si sería lícito hacer públicas todas las cartas sin respuesta escritas por los fieles a Francisco. Tosatti se hizo eco de una carta concreta, la de una mujer católica, esposa y madre de familia que planteaba públicamente sus dudas a Francisco y su preocupación en una misiva al pontífice que nunca fue respondida. Esa iniciativa me gustó, porque yo soy una de esas personas afectadas por el silencio de Bergoglio, ante un mensaje que le escribí a Francisco y del cual nunca, obviamente, recibí respuesta alguna. Yo me dirigí a él para decirle que ante sus declaraciones “NO PODEMOS ESTAR CONSTANTEMENTE HABLANDO DEL ABORTO Y DE LA ANTICONCEPCIÓN” yo me sentía totalmente huérfana y desautorizada por él. Era en el inicio del este pontificado. Yo trabajo en el campo pro vida desde hace casi 9 años. Aquella frase me dejó helada. Iba en la dirección opuesta a las frases pronunciadas constantemente durante el pontificado de Juan Pablo II. Siempre defendiendo la vida, siempre encontrando la ocasión para hablar en contra del aborto……. Como digo, jamás recibí respuesta y ahora sé por qué. La dirección que ha tomado la Pontificia Academia para la Vida, otrora fundada por el papa polaco para defender los derechos de los más vulnerables, les puede dar una idea del porqué nunca iba a responderme y las razones están a la vista, no es necesario que demos más detalles. Pueden, a modo de guía, investigar los personajes nefastos que Francisco ha tenido a bien recibir en el Vaticano e incorporar a esta Academia Pontificia “para la Vida”, excluyendo el juramento obligatorio de los académicos. Todo ello va en contravía de la vida, de la familia, de la sexualidad vista con los ojos de la fe, ya que favorecen el aborto, la anticoncepción, la ideología de género, etc. Investiguen, por favor. En esta misma página hemos hablado de ello en varias ocasiones.

Pero amigos, esta vez el tema que toca Tosatti en su blog es muy interesante. Nos informa de que “misteriosamente”, han aparecido en algunas parroquias de Roma unos folletos con la fotografía de Francisco, rodeado por un rosario en el que se piden oraciones por diversas cosas. En pocas palabras el folleto dice más o menos lo siguiente:

para que Roma vuelva a la fe

para que la Virgen sea antes que Lutero

para que la fe sea antes que la política

para que Pannella y Bonino no sean señalados como ejemplos

para que el papa vuelva a hablar con los cardenales primeramente, antes que con los periodistas

para que el papa no persiga a los sacerdotes y ordenes religiosas que no le placen

para que el papa no calle delante quien combate la vida y la familia.

Está muy claro. ¡Estamos despertando! La gente se mueve. La gente ya se ha cansado. Los católicos no entienden a un papa que está a bien con el mundo y a los de su casa no responde ni hace caso. Al contrario. Parece que su objetivo sea el de colmar de parabienes a personajes que van en contra de nuestra fe.

Creo que esta es una maravillosa noticia.

¡Gracias, Marco, por hacerte eco de ella! Se está formando un pequeño “ejército de batalla” que se está dejando sentir. Roma ha sido el foco de esta iniciativa. Esperemos que surjan nuevas en otras partes del mundo, como la que en España protagonizaron a finales de octubre algunos amigos y lectores de Como Vara de Almendro al colgar en las iglesias y catedrales los Dogmas de nuestra fe, para protestar contra la “celebración del centenario de la Reforma”.

¡La Iglesia se mueve! ¡La Iglesia está viva y no las puertas del Infierno no prevalecerán contra Ella! ¡Es la hora de los laicos!

El artículo en el que se basa este comentario es de Marco Tosatti en su blog, Stillum Curiae



Me gusta: Me gusta Cargando...