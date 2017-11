“PEZ GORDO” Y EL COMENTARIO DE UN AMIGO EXTRANJERO SOBRE LA PERSECUCIÓN DENTRO DE LA IGLESIA: NON PRAEVALEBUNT

Written by

Por Marco Tosatti, de Stilum Curiae

Queridos lectores de Stilum Curiae: “Pez Gordo” hoy nos ofrece el comentario de un amigo suyo extranjero, del cual no conocemos la identidad, pero que parece versado en materia religiosa. Me parece que es una contribución importante, porque está lleno de lucidez sobre la situación actual, pero también de esperanza. Leámoslo:

“Querido Tosatti, le propongo una reflexión de un muy querido amigo mío, no italiano, que es un observador involucrado en esta iglesia “revolucionaria”. Estas son sus palabras:



¡Querido Tosatti, exultemos! Leyendo en estas últimas horas sobre la suspensión del P. Thomas Weinandy, precedido por aquello mismo ocurrido a otros teólogos, perplejos sobre Amoris Laetitia, como Thomas Stark y el prof. Seifert, después del desprecio manifestado a los cardenales de las Dubia, la demonización de los firmantes de la Correctio y aquello recientemente expresado en relación con un hombre santo como el card. Sarah, he entendido dos cosas, una referida a Amoris Laetitia y la otra referida al creciente miedo que están sufriendo estos valientes defensores de la fe. La primera cosa comprendida sobre Amoris Laetitia es que no debe ser puesta en discusión porque es la llave de ingreso al luteranismo. Con ella se ponen en entredicho tres Sacramentos (matrimonio, confesión y Eucaristía), y en consecuencia todos los demás. La segunda cosa que he entendido es que los verdaderos enemigos de la Iglesia y del Vicario de Cristo, son pocos, poquísimos, pero parecen vencer por el miedo de tantos y la vileza, llamada prudencia, de muchos otros. Estas personas han entendido bien que los verdaderos católicos son mucho más numerosos que ellos, han entendido bien que la iglesia que están reprimiendo, excluyendo, intimidando e incluso amenazando, es la Iglesia de Cristo protegida por la Virgen María y es muy superior a aquella pequeña multitud oscura que se ha impuesto temporalmente por las riendas del poder oficial y está ahora aterrorizada hasta que pueda detenerse el proceso en curso. De aquí viene la imposición de Amoris Laetitia y la aceleración de los licenciamientos.

Querido Tosatti, usted opinionista escuchado debe abrir los ojos a aquella parte de la Iglesia confundida, temerosa, intimidada, pero firme en la fe, que continúa repitiendo:”non prevalebunt” y espera que suceda cualquier cosa… Es necesario explicarles que los enemigos verdaderos de la Iglesia y del papa ya están convencidos de que han prevalecido: “Iam prevaluit”. De otro modo no exaltarían sin moderación alguna el luteranismo, la masonería, la gnosis ambientalista y maltusiana, etc. No lo declararán a cara descubierta en una conferencia de la Pontificia Academia de las Ciencias en el Vaticano, nacida en 1994 gracias a San Juan Pablo II para reafirmar la Doctrina Social de la Iglesia. Ni siquiera en la Unesco osarían tratar tantas “invenciones” como verdades, tal y como sucede allí… Pero mientras, nosotros, discriminados, demonizados, intimidados, perseguidos, somos la Iglesia de Cristo que sobrevivirá, ellos verán incorporada la nueva “Santa Sede” que tiene sede en NY, en la plaza de las Naciones Unidas, en el edificio donado por John Rockefeller y proyectado por Óscar Niemeyer, llamado “Palacio de Cristal” (por su “transparencia” en sus objetivos y en los medios que usa…..)”



Marco Tosatti

Artículo original de Stilum Curiae

Traducido por Montse Sanmartí para Como Vara de Almendro

