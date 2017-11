Campaña de protesta en las iglesias católicas en contra de los festejos por el 500 aniversario de la Reforma Luterana

La iniciativa de nuestro querido amigo y colaborador en Como Vara de Almendro sigue dando frutos. Aquí les compartimos algunos vídeos que hemos visto ya en redes sociales apoyando la idea inicial concebida por Isaac García Cebrián, que a su vez hemos querido apoyar y promover desde nuestra página, por parecernos una inspiración del cielo. Ojalá sirva para demostrar a todo el mundo que los católicos verdaderos no nos vendemos. ¡No somos protestantes! Somos católicos y no celebramos nada, ni queremos ese falso ecumenismo que nos quieren vender. El ecumenismo verdadero es acercar a los herejes, como los luteranos, a la fe verdadera y no al revés. ¡Los católicos tenemos la verdad íntegra! No podemos cambiar eso, aunque los movimientos de cambio vengan directamente del Vaticano.

¡Gracias, querido Isaac! Tu valor ha empezado a expandirse y ya van varios vídeos repitiendo tu mismo ejemplo. Compartimos, por si no lo vieron, este primer vídeo de Isaac que ha sido el ejemplo para mover a otros a hacer lo mismo, como verán más abajo.

¿Te animas a colgar como ellos un pasquín que defienda nuestra fe en la puerta de tu parroquia, en tu catedral o en tu iglesia más cercana? Algunos ya lo han hecho……

Comparte con nosotro tus vídeos. Los publicaremos para que más y más católicos se sumen a esta excelente iniciativa de protesta.

¡Dios os bendiga!

El equipo de Como Vara de Almendro.

Me gusta: Me gusta Cargando...