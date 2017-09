¿QUIÉN ES USTED, BERGOGLIO? ¡BASTA DE HEREJÍAS Y BLASFEMIAS CONTRA NUESTRA MADRE Y CONTRA SU HIJO JESÚS!

Desde los inicios de este desastre de pontificado hemos escuchado de boca de Francisco toda clase de frases desconcertantes las más de las veces, algunas de ellas puras blasfemias encubiertas. Muchos de los que nos hemos asombrado y hemos denunciado toda esta jerga usada por Bergoglio con una desfachatez inusitada, hemos sido tildados de poco caritativos, de malos hijos de la Iglesia, e incluso de no ser católicos por ir contra las afirmaciones del papa. Las que personalmente me han impresionado más negativamente, han sido las proferidas al nombrar a María, nuestra santa Madre y Madre de Jesucristo. Recordarlas en estos momentos es del todo necesario, porque vemos que lo que intuíamos en los inicios va en aumento, las blasfemias de ahora son mucho más claras y ya nadie puede escudarse diciendo que “no percibe nada extraño en sus palabras”. Hago aquí referencia a varias de ellas. Decir que la primera que escuché contra nuestra Madre me creó un gran impacto, pues jamás pensé escucharla de boca de un papa. Es la siguiente:



“Pienso en cuantas veces [María] ha guardado silencio y cuantas veces no ha dicho aquello que sentía para custodiar el misterio de la relación con su Hijo, hasta el silencio más crudo al pie de la Cruz.

El Evangelio no nos dice nada si ella dijo o no una palabra… Era silenciosa, pero dentro su corazón, ¡cuántas cosas decía al Señor! “Tú, aquel día —esto es lo que hemos leído— me has dicho que serás grande; tú me has dicho que le habrías dado el Trono de David, su padre, que habría reinado por siempre ¡y ahora lo veo allí!”¡La Virgen era humana! Y quizás tenía ganas de decir: “¡Mentira! ¡He sido engañada!”. Pero Ella, con el silencio, ha cubierto el misterio que no comprendía y con este silencio ha dejado que este misterio pudiese crecer y florecer en la esperanza.” (Homilía en Santa Marta, 20 de diciembre de 2013)

La siguiente fue la forma despectiva con la que se dirigió a la figura de María cuando hablaba de los videntes :

“La curiosidad, dijo el Santo Padre, impulsa a querer sentir que el Señor está acá o allá; o nos hace decir: “pero yo conozco a un vidente, a una vidente, que recibe cartas de la Virgen, mensajes de la Virgen. Pero, mire, ¡la Virgen es Madre! Y nos ama a todos nosotros. Pero no es un jefe de la oficina de Correos, para enviar mensajes todos los días“.

Una tercera fue este pasado viaje de Francisco a Fátima donde habló del siguiente modo:

“María es “una maestra de vida espiritual” y no una “santita” que otorga “gracias baratas”.

Hoy no he podido desligarme nuevamente de escribir y no sin tristeza y consternación tras tener conocimiento de la tremenda blasfemia proferida por Francisco ayer, 8 de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, en Villavicencio, durante la celebración de la Santa Misa, en este viaje a Colombia que personalmente considero político y no pastoral. Pueden escuchar en el vídeo que hemos compartido en la portada unas palabras hirientes e insultantes hacia nuestra Madre, María, y hacia su Hijo, Jesús. Las transcribo aquí, por si alguno las quiere tener por escrito, pero el video es suficientemente elocuente:



“La mención de las mujeres —ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento— nos permite un acercamiento especial: son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y sometimiento. En comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia.”

Hemos constatado muchas veces que los momentos utilizados por Francisco para injuriar a Dios, a la Santísima Virgen María, a los Santos y a la Iglesia los hace siempre en fechas clave. En la fiesta de la Epifanía de 2016, (Manifestación de Dios al mundo) Francisco profana la fiesta con el vídeo de triste recuerdo que pueden ver aquí. La exhortación Amoris Laetitia fue sancionada por Francisco el 19 de marzo de 2016, fiesta de San José, cabeza y patrono de las familias cristianas. El 8 de diciembre de 2015 vimos con horror la proyección en la fachada del Vaticano “Fiat Lux”, una proyección que nada tiene que ver con la festividad de la Inmaculada Concepción de María. Así en otros casos más que no voy a enumerar pues esta no es la idea central de este artículo. Ayer, como ya dije más arriba, festividad de la Natividad de María, el texto del Evangelio que se leyó en la Misa, hace referencia a la genealogía de Jesús, hijo de María siempre virgen, y Francisco lo usó para proferir la blasfemia más horrenda que hayamos escuchado en este pontificado en contra de María y de Jesús y esgrimir varias herejías al ir en contra de varios dogmas de fe. ¿Y por qué estas palabras son herejía y blasfemia y en qué nos basamos para decirlo? Vamos a examinar la frase en negritas de este texto:

“…..por las venas de Jesús corre sangre pagana“.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Decir esto es dar por sentado que Jesús es descendiente en su parte física de Adán y Eva, y por tanto, habría quedado manchado por el pecado original, pecado transmitido de generación en generación y que todo hombre carga sobre si desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, a excepción de las dos únicas personas que nunca lo han sufrido, Jesús y María. Esta afirmación es lo mismo que decir que Jesús es hijo del pecado y que por sus venas no corre la sangre de la siempre pura y limpia Virgen María, que sabemos fue exenta de todo pecado, incluido el original (negando de este modo el dogma de la Inmaculada Concepción de María), y que la Virgen pudo mantener relaciones sexuales con varón (implícitamente niega el dogma de la Virginidad perpetua de María). Al decir estas palabras niega que Dios Espíritu Santo fue quien fecundó su vientre, puesto que Dios Espíritu Santo no tiene pecado alguno. Luego de dicha afirmación se deduce que “ni María es Santa”, “ni Dios es Santo en las personas segunda y tercera de la Santísima Trinidad”. De forma implícita también se injuria la figura de San José ya que deducimos por esta afirmación de Francisco que sería él u otra persona el padre natural y no adoptivo de Jesús y por tanto Jesús habría heredado la sangre “pagana” de los antepasados de San José. ¿Qué sentido tiene decir esa frase si no es para denigrar la santidad de todos ellos? Si no ha querido decir eso, ¿a quién atribuye Francisco la paternidad de Jesucristo? ¿De quién es hijo entonces Jesús, si “por sus venas corre sangre pagana”? No tiene otra explicación. Porque en la genealogía de Jesús podemos encontrar gente extranjera, pecadora e incluso idólatra, pero todos ellos finalmente convertidos y santos. Nunca sangre pagana, pues nada pagano llegó a las entrañas de la Virgen. Todo en esa sangre era puro y santo, el árbol de Jesé del que floreció la flor más hermosa, María Santísima. Todo este oscuro discurso que no tiene por donde cogerse, solo obedece a lo que leemos en el Talmud sobre la Virgen María, y que no vamos a repetir aquí, por tratarse de la blasfemia y herejía que corroboraría las palabras dichas ayer por Francisco y que solo pensarlo nos horroriza. Si alguien quiere leerlo, busque en Google “¿Qué dice el Talmud de la Virgen?” y se horrorizará.



Si a estas alturas no vemos nada y todo está bien, no podemos llamarnos católicos. Desconocemos las verdades más básicas de nuestra fe y que cada domingo, como católicos que somos, en cada una de las iglesias católicas del mundo proclamamos en el Credo, nuestra Profesión de Fe. Si no hemos detectado que estas y otras muchas palabras pronunciadas por Francisco no son de origen divino ni inspiradas por el Espíritu Santo, algo está fallando en nuestra fe y en nuestra formación cristianas. Estamos siendo anestesiados y ya no percibimos el engaño. Para conocer estas verdades, a modo de ejemplo, podemos leer los siguientes numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y que como digo, Francisco ha contravenido verbalmente:

518 Toda la vida de Cristo es misterio de Recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera: «Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 3, 18, 1). Por lo demás, ésta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios (ibíd., 3,18,7; cf. 2, 22, 4).

433 El Nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio (cf. Lv 16, 15-16; Si 50, 20; Hb 9, 7). El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios (cf. Ex 25, 22; Lv 16, 2; Nm 7, 89; Hb 9, 5). Cuando san Pablo dice de Jesús que “Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre” (Rm 3, 25) significa que en su humanidad “estaba Dios reconciliando al mundo consigo” (2 Co 5, 19). (*)



437 El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 11). Desde el principio Él es “a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo”(Jn 10, 36), concebido como “santo” (Lc 1, 35) en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para “tomar consigo a María su esposa” encinta “del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo” (Mt 1, 20) para que Jesús “llamado Cristo” nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David (Mt 1, 16; cf. Rm 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16).

También Francisco contradice la palabra del mismo Dios escrita en la Biblia:

“Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones {que se cometieron} bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna”. (Hebreos 9;12-14)

“En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia”. ( Efesios 1;7)

“Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. ( Apocalipsis 7;14) Finalizo este artículo con la siguiente frase de la Escritura para que el que tenga oídos, oiga, y el que tenga ojos, vea “Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: MÍA ES LA VENGANZA, YO PAGARÉ. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARÁ A SU PUEBLO.

¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!” ( Hebreos 10;28-31 )



*

Montse Sanmartí Nota de la autora: (*) Dios nos reconcilia por la Preciosa Sangre de Cristo, sangre santa, pura y virginal pues proviene de María, la Inmaculada Concepción y la siempre Virgen. No se podría haber reconciliado a la humanidad con sangre pagana, proveniente del pecado original o de personas opuestas a Yahvé. Dios se reserva lo mejor para sí, haciendo de su hijo el sacrificio óptimo de redención, reparación y salvación de las almas.

Me gusta: Me gusta Cargando...