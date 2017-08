BURKE: ATENTOS A NO CAER EN LA IDOLATRÍA DEL PAPADO. NO CADA PALABRA DEL PAPA ES MAGISTERIO

Written by

11 agosto 2017

El Cardenal Raymond Leo Burke, patrón de la Soberana Orden Militar de Malta, está teniendo una serie de conferencias en los Estados Unidos. El 22 de julio hablaba al “Foro de la Iglesia que enseña”. En aquella ocasión señaló que tratar cada palabra del Pontífice como si fuera enseñanza oficial de la Iglesia sería “caer en una idolatría del papado”.

Los católicos deben buscar permanecer fieles a Cristo y a la Iglesia que ha fundado y aprender a discernir entre “las palabras del hombre que es papa y las palabras del papa como vicario de Cristo en la tierra”.

“El Papa Francisco ha escogido hablar frecuentemente en su primer cuerpo, el cuerpo del hombre que es papa. En efecto incluso en los documentos que en el pasado representaban una enseñanza más solemne, declara claramente que no está ofreciendo una enseñanza magisterial sino su propio pensamiento”.

Pero, ha agregado el cardenal: “Aquellos que están enseñados a un modo diferente de hablar del papa quieren hacer cada declaración suya en cualquier modo parte del Magisterio. Actuar así es contrario a la razón y a lo que la Iglesia siempre ha entendido”.

“Es simplemente equivocado y dañino para la Iglesia recibir cada declaración del Santo Padre como una expresión de enseñanza papal o de Magisterio”.

Burke ha definido “absurdo” para cualquiera pensar que el Papa Francisco como Vicario de Cristo sobre la tierra pueda oficialmente “enseñar cualquier cosa que no esté de acuerdo con aquello que sus predecesores, por ejemplo San Juan Pablo II y Benedicto XVI han enseñado solemnemente”.

El purpurado ha agregado que hacer una distinción entre “las palabras del hombre que es papa y las palabras del Papa como Vicario de Cristo” es crucial para mostrar “el máximo respeto” por el Oficio Petrino. “Sin la distinción, perderemos fácilmente respeto por el Papa o seremos arrastrados a pensar que, si no estamos de acuerdo con las opiniones del hombre que es Papa, entonces debemos romper la comunión con la Iglesia”. Cada declaración del papa debe ser entendida “en el contexto de la enseñanza costante y en la práctica de la Iglesia, para evitar que confusión y división sobre la enseñanza y la práctica de la Iglesia entren en su cuerpo para grande daño de las almas y grande daño a la evangelización del mundo”.

Hace poco más de un año el purpurado, que ha pedido al Pontífice junto a otros cardenales un encuentro para aclarar las dudas nacidas de Amoris Laetitia sin recibir respuesta, había expresado perplejidad sobre el hecho que la exhortación fuera un acto de Magisterio.

Los pastores entonces deben estar atentos de no dejarse engañar de enseñanzas falsas: “Los fieles no son libres de seguir opiniones teológicas que contradicen la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras y en la Tradición Sagrada, y confirmada por el magisterio ordinario, incluso si estas opiniones están encontrando una amplia acogida en la Iglesia y no son corregidas por los Pastores, como estos estarían obligados a hacer”.

