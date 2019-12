Estimado sacerdote que me lees: quiero que sepas que te comprendo. A veces me has escrito a mi correo, contándome tu dolor y tu sentimiento de abandono. Sé que eres hombre y que como tal experimentas los mismos sentimientos que experimentó el propio Jesús en la tierra, especialmente los dolores del espíritu, esos que habitualmente son los más difíciles de sobrellevar.

Soy una pobre laica, nada puedo enseñarte, nunca pretendería eso, porque tú sabes mucho más de lo que yo sé. Pero, si me lo permites, quisiera darte una palabra desde mi postura como católica de a pie, ya que tú primeramente te tomaste la libertad de escribirme en tantas ocasiones, desde muchos lugares y con distintas identidades. Me has confesado que en Como Vara de Almendro has encontrado consuelo, apoyo. Me dices que has podido descansar temporalmente tus espaldas del dolor de llevar en soledad tu cruz y has vislumbrado un rayo de esperanza al observar que hay laicos que piensan lo mismo que tú. A parte de volcar tu dolor en tus cartas, nos has agradecido y nos has alentado a decir lo que muchos callan por cobardía, por desidia, por falsa y ciega obediencia, por miedo a ser señalados o por celo de las almas a las cuales puede que tengan que abandonar si los deponen. Nos has animado a continuar con esta labor que intenta ayudar al discernimiento de muchos hermanos que todavía no han comprendido lo que sucede en la Iglesia. Gracias, hermano, amigo sacerdote, por habernos fortalecido en este caminar. Gracias por estar y por vivir. Gracias, hermano, amigo sacerdote, por permanecer fiel a la verdad, por darnos a Cristo, por perdonarnos en su nombre y hacer sus veces en la tierra mientras esperamos su Gloriosa Venida.

Pero hoy, hermano, amigo sacerdote, quiero ir más allá. Hoy no te quiero dar palabras de consuelo a ti. Hoy quiero y necesito que tú me consueles a mi, y cuando digo a mi estoy diciendo a los miles de católicos que sufren conmigo. Y en este día especial quisiera que consolaras a Jesús en su pesebre, sí, hoy, en este día de Navidad, porque anoche me ocurrió algo que quiero contarte. Fue durante la Misa del Gallo a la que acudí con mi familia. Presenciamos una bellísima celebración, con una exquisita liturgia, con una pulcritud de hornamentos y un altar precioso de flores, con hermosísimos cantos, con incienso y bendiciones solemnes y con la adoración al Niñito. Pero, amigo, hermano sacerdote, algo me traspasó como nunca mi corazón. En el momento en que el sacerdote pide por el Papa, escuché, como casi siempre, que el sacerdote pedía por el papa Francisco. Cuando asisto a Misa en una parroquia a la que no voy habitualmente muchas veces anhelo ese momento esperando encontrar a quien no lo nombre, a quien simplemente diga “por el Papa, por nuestro obispo…” así, sin más. Ayer estaba en una parroquia que no es a la que voy habitualmente. Esperé a ver si el padre dejaba de nombrar a Francisco, pero no fue así. Por lo tanto y como hago siempre que esto sucede, cambié el nombre de Francisco por el de Benedicto a quien tengo por verdadero Papa. Pero ayer, día de Navidad, hice algo que todavía no sé ni porqué lo hice, me salió solo. Pronuncié en voz alta el nombre de Benedicto, me salió de dentro del corazón especialmente tras tantas cosas ocurridas últimamente en la Iglesia y que un católico no puede concebir, como la negación del Quinto Dogma Mariano o el estudio del documento sobre el beneplácito que la Iglesia pretende dar a la homosexualidad. En ese momento en que nombré a Benedicto, sentí en mi corazón que Jesús deseaba que te diera un mensaje y es el siguiente: “Dile a mi hijo, por favor, que no nombre más a Francisco. Dile que me hiere. Dile que sea coherente con lo que piensa, que basta de nombrar a este impostor que degrada a mi Madre Santísima, que se mofa de mi Preciosísima Sangre, se ríe de la cruz, se confabula con los poderes del mundo y se burla en la cara de todos los fieles a quienes niega hasta mi bendición. Dile que pida por el Papa, a secas, y yo entenderé y bendeciré su valor y su oración llegará al verdadero Papa, quien, por cierto, tanto la necesita. Dile que no tema, que yo lo protejo, que yo lo bendigo, que yo derramo sobre él mi bendición y una lluvia de gracias sin número. Dile que muchos hijos míos están sufriendo por escuchar nombrar a Francisco, sabiendo que no viene de mi. Dile que algunos fieles están pensando en dejar de ir a la Misa por este motivo y algunos ya la han abandonado, con el dolor que eso me produce, pues, aunque eso no la invalida en forma alguna, enturbia e inquieta las almas y descorazona a aquellos que desean permanecer fieles a la verdad. Dile que le encomendé el cuidado de las almas y que muchas sufren a diario por tener que escuchar lo que no debieran nunca escuchar, justo momentos antes de recibirme, momentos en los que debieran saborear la paz que vengo a traer a sus corazones y que queda empañada por este hecho. Muchos sacerdotes se quejan de que sus superiores no hacen nada por cambiar esta situación insostenible. Diles que ellos me pueden ayudar mucho, si tan solo dejan de nombrar a Francisco. Diles que empezarán a llover muchas gracias sobre la Iglesia si así lo hacen y por ende, sobre todos los católicos y sobre ellos mismos. Dile que yo bendigo con amor a aquel que tome la fuerza de hacer esto y que no quedará confundido, que yo lo bendigo desde mi cuna y que va a sentir como nazco en su corazón y cómo su vocación toma nuevas fuerzas y nueva alegría”.

Este es el mensaje que te quiero transmitir, hermano, amigo sacerdote. Perdona si te molesto pero creo que ha llegado la hora de que hagamos algo todos. No está bien que “carguemos el muerto” a otro cuando podemos nosotros hacer algo. Yo ha hice mi parte al manifestarte lo que sentí en mi corazón ayer y creo sinceramente que es el sentir del Niñito de Belén, pobre y desvalido pidiendo ayuda como mendigo de amor.

Gracias por tu tiempo, amigo, hermano sacerdote. Sabes que rezo por ti.

El Niñito de Belén te bendiga abundantemente y te conceda el premio merecido por tu vida de entrega a Dios y a los hermanos.

Siempre tuya en Cristo:

Montse Sanmartí.

Comparte esto: Imprimir

WhatsApp

Facebook

Twitter

Skype

Tumblr

Pinterest

Telegram

Reddit

LinkedIn

Pocket