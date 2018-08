Estimados amigos: hemos recibido el siguiente artículo de parte del prestigioso pediatra valenciano, el Juan Hervas Palazón, doctor en Medicina, profesor universitario y especialista en Pediatría. Ha desarrollado su vida profesional en EEUU (Albert Einstein College of Medicine y Harvard Medical School) y en España (Comunidad Valenciana y Mallorca), donde ha sido Jefe de Servicio de Pediatría en dos hospitales. Recientemente se ha jubilado. En dicho artículo nos relata su experiencia sobre las apariciones en San Sebastián de Garabandal. Por lo interesante de todo ello y por tratarse de una persona de prestigio, tenemos a bien publicarlo para deleite de nuestros lectores, esperando suscite nuevos deseos de conocer a fondo todos los detalles que acompañaron dich a aparición y cuyo mensaje central es totalmente actual, a pesar de haber transcurrido ya 50 años.

Testigos oculares de las apariciones de Garabandal, 57 años más tarde

Por Juan A. Hervas Palazón

Pasar temporadas en Garabandal supone tratar con frecuencia y hacer amistad con personas que vivieron las apariciones durante los años 1961-1965. Algunas de sus historias se pueden ver en youtube pero otros muchos son anónimos. Mi mujer y yo seguimos oyendo historias de las apariciones cada vez que estamos en nuestra casa en Garabandal, y nos confirman cada vez más los fenómenos extraordinarios que acontecieron en esta pequeña localidad del norte de España.

En primer lugar siguen vivos numerosos familiares de las videntes, los que podríamos llamar testigos de primera línea (tíos, hermanos, cuñados), así como testigos oculares no familiares de todas las edades. Creo que no hay ninguno de ellos que no crea en la sobrenaturalidad de lo que vieron.

Uno de estos familiares nos decía recientemente:

-“Yo vi muchas veces a la niña bajar de los pinos marcha atrás y a toda velocidad. Esto era humanamente imposible”.

Sobre esto nos decía Serafín, el hermano de Conchita, hace ya muchos años (murió hace ahora 18 años):

-“Cuando la niña empezó a dudar, yo le dije, muy bien nenuca, ahora mismo subimos a los pinos y bajas marcha atrás… Lógicamente no lo hizo.”

Lo mismo nos han contado personas del pueblo o pueblos vecinos que entonces tenían 15 o 20 años. Una de ellas nos contaba:

-“Yo era de la edad de las niñas y subía al pueblo con mi madre. Las pude ver en éxtasis en multitud de ocasiones, impresionaba verlas bajar marcha atrás desde los pinos. Mi madre tuvo la suerte de estar delante de Conchita cuando ocurrió el milagro de la comunión visible. Ella fue testigo de que este milagro ocurrió realmente.”

Los fenómenos extraordinarios más recordados son como vemos aquéllos en los que las leyes de la gravedad no existían para las niñas. Aunque hay todavía testigos que recibieron pruebas personales de otro tipo como de conocimiento de conciencias, o pruebas de tipo personal.

Hace unas semanas fuimos a visitar a una de las testigos oculares más conocidas. Se trata de María Josefa Villa viuda del Dr. Félix Gallego. Josefa tiene 98 años y es conocida por haber escrito varios libros sobre las apariciones de Garabandal, entre los más conocidos están “Los pinos de Garabandal iluminarán el mundo” y “Los milagros o favores de Nuestra Madre de Garabandal”. Pasamos una muy agradable tarde con ella y sus hijos Marina, Carmela y Javier. Llevamos con nosotros la película “Garabandal sólo Dios lo sabe”, gracias a su distribuidora Mater Spei, y la vimos todos y comentamos historias de cómo se hizo la película y demás historias de Garabandal.

Josefa y su marido, el Dr. Félix Gallego, subieron a Garabandal en Agosto de 1961, apenas un mes y medio de iniciarse las apariciones, al haberse enterado de estos acontecimientos por un familiar. Los dos subieron escépticos de que esto pudiera ser verdad. Sin embargo, esta primera impresión cambió nada más llegar al pueblo. En esa visita el Dr. Gallego tuvo la ocasión de explorar a Mari Loli en una aparición ocurrida en la habitación de la niña. Uno de los hermanos de Mari Loli estaba en cama con dolor abdominal y temían que fuera apendicitis. Como el Dr. Gallego era médico general, lo visitó y descartó este problema, diagnosticándole un simple cólico abdominal pasajero. En agradecimiento, el padre de la niña le ofreció asistir al primer éxtasis que tuviera la niña en casa, cosa que ocurrió esa misma noche. Carmela, la hija del doctor Gallego nos contó lo siguiente:

– “Mi padre nos contó que la niña estaba en éxtasis de rodillas, con la cabeza hacia atrás como era habitual. Le hizo las exploraciones médicas pertinentes: pulso, reflejos, etc. Y asimismo trató de levantarla del suelo, pero fue incapaz ya que tenía un peso inexplicable. En un momento dado se dio cuenta que la niña no tocaba el suelo con las rodillas sino que estaba levitando, lo que confirmaron todos los presentes. Otra cosa que repetía mi padre es que estuvieron allí la noche del milagro de la comunión visible. Mi padre cuenta que vio a la niña al volver a casa tras recibir la comunión del ángel y que le llamó la atención que salía de su boca una luz como si tuviera una bombilla dentro de la boca. Como era noche oscura esto se veía con claridad y le sorprendió, más todavía cuando él no sabía que ya había tenido lugar el milagro de la comunión, de modo que al no haberlo visto él era imposible que se hubiese sugestionado viendo esa luz en la boca de la niña.”

El Dr. Gallego y su esposa Josefa vivieron desde entonces unidos a Garabandal, pero sobre todo ha sido Josefa la que dedicó el resto de su vida al estudio y difusión de las apariciones de Nuestra Señora en Garabandal. Sin lugar a dudas ella ha reunido el mayor número de testimonios, escritos y audiovisuales, de los fenómenos relacionados con Garabandal. Y muchos de estos los ha plasmado en sus libros sobre estas apariciones. Su sancta sanctorum del material de Garabandal está hoy día en buenas manos, las de unos hijos creyentes en estas apariciones y admiradores de tan ejemplar madre y la mayor estudiosa en vida de estos acontecimientos que transformaron su vida familar, y que ella ha ayudado a difundir y convertir con ello a tantas personas del mundo entero.

Nada sabemos del paradero de los testimonios de los testigos oculares que numerosos sacerdotes hicieron poco después de las apariciones, tanto españoles (entre ellos los padres García de la Riva, Pesquera, Loring, etc.) como extranjeros (sobre todo franceses, padre Laffineur, Combe, etc.), además de los entregados por estudiosos como Josefa Villa de Gallego y otros, y que entregaron en el obispado de Santander. En el mejor de los casos allí duermen hasta que sean despertados algún día.

Parece increíble que estas manifestaciones de la Virgen en España, únicas en muchos aspectos, en especial por el número y espectacularidad de sus manifestaciones sobrenaturales, y no menos por su transcendencia para el mundo, hayan sido acalladas de la forma que se hizo. Ninguna manifestación mariana ha sido tan perseguida por el obispado local, a pesar de que miembros de la jerarquía vaticana, y en especial por los Papas Pablo VI y Juan Pablo II, en varias ocasiones manifestaron privadamente que los mensajes de la Virgen en Garabandal y sus avisos proféticos fueran difundidos. En el segundo mensaje del año 1965 la Virgen dijo entre otras cosas que “sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran con ellos a muchas almas”. Algo así dicho en 1965 era incomprensible para la gente, pero hoy día es una realidad manifiesta dado el estado de descomposición de muchos miembros de la Iglesia. (1)

Desde hace 57 años acuden a Garabandal personas de todo el mundo, a pesar de la indiferencia de la Iglesia santanderina, que le ha dado la espalda, aunque bien es cierto que hay que agradecer que hoy día hay un sacerdote diocesano en el pueblo que cumple sus obligaciones pastorales celebrando la Eucaristía allí a diario. Pero a pesar de todas las trabas cada vez es mayor el número de fieles, sacerdotes y obispos de todo el mundo que creen en las apariciones de Nuestra Señora del Carmen y del Arcángel San Miguel en Garabandal. La película “Garabandal sólo Dios lo sabe”, realizada en España de forma inexplicable por no profesionales ha sido vista ya por unas 35.000 personas, está provocando un descubrimiento de las apariciones de Garabandal en España, y por consiguiente del aumento de peregrinos españoles que van allí. Desde hace años se conocen multitud de gracias, favores y milagros relacionados con Garabandal, y lo mismo ocurre en la actualidad. Dada la postura de los obispos de Santander, y del acuerdo no verbalizado de la Conferencia Episcopal Española con relación a no aprobar ninguna manifestación de la Virgen en España, queda claro que será el cielo directamente el que apruebe estas apariciones, haciendo que el pueblo fiel de todo el mundo venere a la Virgen en dicha localidad y reciba allí las gracias que ella otorga.

En portada reproducimos la foto del arco iris en Garabandal, tomada por Mari Carmen, prima de Conchita, y que recuerda el caso del arco iris milagroso descrito por Josefa Gallego en uno de sus libros, en el que el arco iris se grabó como a fuego en las gafas de una señora en los pinos de Garabandal.

(1) Lean por favor el sexto párrafo de este artículo donde se alude a este hecho: https://mariamensajera.blogspot.com/2006/05/la-capilla-de-san-miguel-de-garabandal.html?m=1

También puede intersarles leer la entrevista al Dr. Palazón y los testimonios de otras personas sobre Garabandal en el siguiente enlace: https://www.garabandal.it/es/documentacion/140-que-es/entrevistas-y-testimonios

