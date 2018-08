“LA MUY ALARGADA SOMBRA DEL COMUNISMO”

Luis Henríquez Lorenzo

Llevo hora y media larga escuchando en una emisora de radio llevada por comunistas y similares correligionarios progres, un programa en cuya primera parte llegaron a calificar a Francisco Franco de “golpista asesino, conspirador contra la legalidad republicana, facha enemigo del pueblo, fascista genocida que asesinó a más de un 1.000.000 de personas inocentes y que acabó con la España ideal, democrática, reformista y de las libertades de la Segunda República, criminal que sembró España de 200.000 cadáveres en las cunetas…”.

¡Válgame Dios, a quién se le ocurre, afirmar que Franco asesinó a un 1.000.000 de personas por causa de la Guerra Civil Española y su ulterior represión, cuando hoy se sabe fidedignamente que fueron 2.000.000 las víctimas causadas por el bando franquista en el conflicto fratricida!*

Desde luego, hay que ser muy ruin, muy malvado, muy sectario y muy enemigo de la verdad para seguir propalando tamañas mentiras y tergiversaciones, tamaños odios, pero como la ocasión la pintan calva, mejor seguir escuchando… Se le revuelven a uno las tripas, desde luego, escuchando a adeptos al comunismo, la ideología más perversa, genocida y criminal de cuantas ha habido en la historia de la humanidad, sentenciar que “el franquismo fue el período histórico más oscuro, criminal y genocida de la historia de España”, entre otras majaderías, pero repito: como la ocasión la pintan calva…

De manera que ahora mientras escribo esta nota sigo escuchando, en lo que parece ser la segunda parte del mismo programa, una entrevista que se le hiciera en su momento al comunista Marcos Ana (condenado en la España de Franco por delitos de sangre, vamos, por haber matado a varias personas, entre ellas a un cura), fallecido hace algunos años, acompañado de algunos viejos y recalcitrantes comunistas. Marcos Ana ha acabado alabando, cómo no, al Che Guevara, al Santiago Carrillo de aquella época republicana y guerracivilista (está fuera de toda duda razonable que Carrillo fue conocedor, debido al cargo que ocupaba en la Junta de Defensa en Madrid, de las matanzas en Paracuellos del Jarama), a la Pasionaria, a Largo Caballero, al PCE de aquella época al que se afilió muy joven tras su militancia católica y luego brevemente socialista en las muy estalinistas Juventudes Unificadas Socialistas; ha criticado al general Casado, al que califica de traidor a los intereses del Frente Popular…

Y lo de siempre repetido por Marcos Ana y el resto de viejos comunistas incombustibles y recalcitrantes: Franco asesino, fascista, capitalista, criminal genocida amigo de bestias pardas como Mussolini y Hitler, y a la vez usado como pelele por estos para la extensión del fascismo y el nazismo por toda Europa… Franco sembrador de cadáveres en las cunetas de España, hasta el extremo de que nuestra patria ostenta el muy luctuoso segundo puesto mundial, luego de Camboya, en fosas comunes de la represión franquista, o sea, fascista (vaya mentira más gorda, cómo no se les cae la cara de la vergüenza…). España amenazada por la herencia del franquismo, el peligro de la ultraderecha cristiana, identitaria y patriótica que avanza imparable por Europa… Francisco Franco y el resto de militares golpistas, con el apoyo de las fuerzas de la reacción (fieles católicos, aristocracia, burguesía, terratenientes, clero, falangistas, derechistas todos…), culpables de haber abortado la muy democrática y modélica Segunda República, ejemplo de convivencia pacífica entre todos los españoles de la época, ejemplo de reformas de avance en la justicia social y la cultura de las masas: impulso a los ateneos libertarios, a las universidades populares, a las casas del pueblo, reformas en el Ejército, apertura de miles de centros escolares, campañas de alfabetización, apertura de España a Europa…

En lo que sí insisten es en que debemos seguir apostando por los procesos revolucionarios de Cuba, Venezuela, Bolivia, que son procesos anticapitalistas y de dignidad frente al imperialismo yanki, ¡fuera el fascista de Trump!… Desde luego, llaman fascista a todo lo que consideran enemigo de clase, a todo lo que no es progresista ni comunista, tal vez sin reparar lo suficiente en que el fascismo históricamente se desgajó del tronco común del socialismo, pues no en vano Benito Mussolini militó en las filas del socialismo partidista italiano, fue militante destacado socialista hasta el punto de merecer un reconocido premio por su trayectoria ideológica y partidista socialista, de manera que el mismísimo Mussolini nunca consideró que su obra, el fascismo a la italiana, llamémoslo así, hubiera de ser encuadrado en la posición propia de las derechas.

Más vivas al socialismo, Franco enemigo de las libertades, enemigo del pueblo, la Guerra Civil Española fue la lucha del pueblo contra el facherío, el último intento desesperado de mantener la legalidad republicana contra el peligro del fascismo impulsado por la CEDA: militares, terratenientes, curas, monjas, falangistas y resto de derechistas y fachas… El Che Guevara fue un hombre genial, un idealista, claro que no mató a nadie en la retaguardia, no fue ningún asesino, como de él afirma la prensa reaccionaria capitaneada por traidores a la causa socialista como Pío Moa, Intereconomía, Vox, la derecha identitaria, algunas bitácoras católicas… ¿Santiago Carrillo culpable de las Matanzas de Paracuellos? No, claro que no, esta es otra mentira propalada por la prensa reaccionaria comandada por el traidor fascista Pío Moa. Hay que combatir la reacción, que es el franquista Partido Popular, en nombre del socialismo y la justicia por un mundo más justo…

Ni un voto al Partido Popular (califican de derechas y aun de extrema derecha al PP, manda peras a la plaza esto, cuando lo cierto es que el PP ha asumido, con ligeros matices, casi toda la ingeniería social progre: aborto, homosexualismo, feminismo radical, ideología de género, movidas LGTBIQ, Ley de Memoria Histórica…), ni a Vox, ni a Ciudadanos, ni a ninguna de las organizaciones identitarias y de extrema derecha, ¡pues todo lo que no lleve el sello de lo progre es fascista y de las JONS, nos aclaran, por si acaso!, ¡todos a apoyar a Podemos para que el PSOE haga una política de izquierdas -aunque la misma conlleve el enriquecimiento de sus gerifaltes parejo al empobrecimiento general de la ciudadanía-! Hay que relanzar la Ley de Memoria Histórica porque aún quedan en las cunetas casi 200.000 (algunos elevan la cifra hasta los 300.000) asesinados por el criminal genocida Franco, y hay que apoyar a Izquierda Unida en su propuesta de exhumar los restos del caudillo dictador del Valle de los Caídos, que seguro que vamos a contar para esto con el apoyo del inefable Jorge Mario Bergoglio. De suerte que hay que arrancar de las calles y de la cosa pública cualquier referencia al franquismo, ¡y hay que abolir el Concordato! De nuevo injurias a Franco: golpista, asesino, hipócrita, Iglesia cómplice del franquismo… Los versos de Marcos Ana… Ahora suena La Internacional… Y seguidamente versos de canciones con que se insta a llamar a Franco y a otras personalidades franquistas y falangistas “ratas inmundas, animales rastreros, adefesios malditos”… Ahora suena “El pueblo unido jamás será vencido”, de Quilapayún…

Así que ya puestos en el folklore, canciones de Labordeta, Raimon, Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés… Las agradezco: en una muy subjetiva y emotiva manera, también forman parte de la partitura sentimental de mi vida. Mas me parece que más allá de la belleza sonora de estas canciones -que lo Cortés no quita lo Cabral, digo lo valiente-, destilan odio los promotores de estas emisoras y de este tipo de programas radiofónicos, y resentimiento, sectarismo, revanchismo, falseamiento y grosera manipulación de la historia hasta niveles o límites irrisorios si no causaran sobre todo consternación. En definitiva, como si los moviera el mismo odio a Cristo y a su Iglesia, el mismo desprecio a España, el mismo desprecio a la civilización cristiana que movieron los ánimos de los Largo Caballero y compañía…

¡Ni un voto a la derecha, a la derecha ni agua, muerte a la derecha, parecen proclamar, dignos herederos del jacobino terror y el totalitarismo criminal del Frente Popular, completamente fagocitado entonces por esa maquinaria del exterminio genocida que fue la URSS de Stalin! ¡Aborto libre y gratuito!, ¡vivas al feminismo radical e inhumano destilador de odio contra el hombre! ¡Ni un voto a las derechas, todos con Podemos y sus marcas blancas!

Hasta el extremo de que ante esto que uno escucha radiofónicamente, discurre o concluye: “Ganó Franco contra todo pronóstico -quien, como está documentalmente probado, se sumó al alzamiento militar pocos días antes de este desencadenarse-, y con su victoria evitó que la Iglesia católica fuera exterminada o mandada directamente a las catacumbas, y evitó que España acabara convertida en país satélite orbitando alrededor de la muy comunista URSS, y evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, y evitó lo que habría sido un auténtico genocidio contra la España católica, nacional o de derechas, pues si ya las izquierdas se mataban entre sí (comunistas estalinistas contra comunistas del POUM, comunistas contra anarquistas, cenetistas contra ugetistas: docenas y docenas de sindicalistas de la UGT acabaron asesinados por las balas del pistolerismo anarcosindicalista…) y sobre todo desde febrero del 36 se dedicaron a matar al más puro estilo pistolero o gansteril a falangistas, militares, derechistas, al tiempo que ensayaban la atroz e inminente persecución religiosa quemando iglesias, conventos, bibliotecas, etcétera, imaginémonos que de haber ganado la guerra civil el Frente Popular…

Mas ¿qué hacer ante esto? A mí me gustan las canciones de Serrat, las de Labordeta, la llamada canción de autor, las del muy ideologizado Ismael Serrano y las del no menos progresista Pedro Guerra, y sigo asumiendo ciertas liturgias propias de la izquierda, yo he crecido militantemente en organizaciones de izquierdas, en las que por cierto no he ganado ni un céntimo nunca, me costaron siempre tiempo, esfuerzo y dinero… Sin embargo, me parece que mi vocación de fidelidad a Cristo y a su Iglesia me ha ido llevando a descubrir que las “verdades históricas” pregonadas por las izquierdas ni son tan verdades ni son tan históricas.

Así por ejemplo: si José Antonio Primo de Rivera fue sin duda un católico no poco ejemplar y un patriota fuera de toda duda, y si tuvo tanta o más pasión por la justicia social que un socialista estalinista y guerracivilista tan siniestro como Largo Caballero, ¿por qué en nombre de una supuesta fidelidad a los valores de la izquierda, que así es como si pasara a ser genética, propia de un ADN izquierdista o algo así, debiera seguir alineándome con el aplauso a alguien tan siniestro como Largo Caballero, el Lenin español? Largo Caballero fue más totalitario y menos demócrata que el propio José Antonio, que sin duda tampoco fue demócrata propiamente y que además también osciló hacia un autoritarismo de índole fascista, bien que corregido o amenguado por su catolicismo.

Otro ejemplo: el trabajo de los cantautores me gusta, me interesa (los de ayer, hoy y los de mañana: confiemos…); sin embargo, si las ideas políticas y las convicciones religiosas de los cantautores por lo común oscilan entre el progresismo, el ateísmo, el agnosticismo, el relativismo, el irenismo, la aceptación del aborto como derecho, el homosexualismo, la ideología de género, el feminismo radical y resto de iniciativas progres propias de la ingeniería social izquierdista con que la izquierda trata de suplir el fracaso de su ideario económico, ¿también debo alinearme con ellos en esa ingeniería social que precisamente rechazo por mi condición de católico que se reconoce fiel a la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio?

Llegados a este punto, cedamos la palabra a Pío Moa:

“Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó Gobierno (menos de un mes antes), y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos. Con «La Nación» (periódico de derechas) han hecho la tontería de quemarla.”

Y era solo el comienzo de una escalada que culminaría con el asesinato de Calvo Sotelo. Azaña calificó en varias ocasiones de «tonterías» la quema de iglesias, bastantes de ellas de un alto valor artístico, o de periódicos derechistas. Y lejos de moderarse como había insinuado al principio, anunció muy pronto que el poder no saldría ya de manos de la izquierda, presidió la orgía de desmanes de aquellos cinco meses entre febrero y julio, y orquestó la destitución de Alcalá-Zamora, a quien quería sustituir como presidente de la república.

De nuevo, quienes consideran normal y democrático aquel proceso demuestran con ello no ser demócratas. Por tanto el Frente Popular (al principio no se le llamaba así, sino coalición de izquierdas) careció radicalmente de legitimidad de origen y de legitimidad de ejercicio. El programa de los republicanos de izquierda consistía en anular políticamente a las derechas, al modo de Méjico (con cuyo régimen simpatizaban); y los mucho más potentes revolucionarios obreristas aspiraban a aplastar a lo que llamaban “la burguesía” para imponer un régimen de estilo soviético. Los “¡Viva Rusia!” se extendieron como réplica a los “¡Viva España!”. Para aumentar la confusión, no había solo un designio revolucionario obrerista, pues anarquistas y socialistas rivalizaban y a veces se asesinaban entre sí, aparte de los asesinatos a derechistas, respondidos a veces por estos.

A su vez, los separatistas catalanes, que no se habían integrado formalmente en el Frente Popular, llevaban adelante una política a un tiempo de colaboración con las izquierdas y secesionista. Y el PNV constataba “la descomposición del Estado español”, “Estrago inmenso de su organización social, batida por la inmoralidad y la anarquía”, “convulsiones epilépticas de un pueblo moribundo”, un panorama prometedor, siguiendo la orientación de Sabino Arana: “Tanto nosotros podemos esperar más de cerca nuestro triunfo, cuanto España se encuentre más postrada y arruinada”.

Los separatismos no resultaban tan amenazadores como los impulsos revolucionarios, pero formaban parte del problema de la época y ya en la guerra se unirían todos.

Repito por enésima vez la evidencia: el Frente Popular se compuso, de hecho o de derecho, de estalinistas, socialistas exacerbados, anarquistas, golpistas republicanos y separatistas catalanes, más el ultrarracista PNV. Y no por casualidad todos estos “demócratas” terminaron bajo la protección de Stalin. En la guerra, la cuestión de la democracia no representó ningún papel. Se trató de la lucha entre quienes querían implantar un régimen revolucionario y destruir la cultura cristiana y la integridad nacional, y quienes defendían la continuidad de la nación y de su ancestral cultura católica. Ese fue el contenido esencial de aquella contienda.

Por terminar: he sostenido que la rebelión del 18 de julio del 36 es la más justificada desde la rebelión contra Napoleón en 1808. Cuando los useños se rebelaron contra el yugo inglés, necesitaron justificar tan grave resolución con argumentos sólidos: Inglaterra les sometía a un yugo tiránico imponiéndoles impuestos y negándoles la correspondiente representación. Su guerra de independencia lo fue también, en parte, civil, pues muchos colonos preferían seguir sujetos a Inglaterra. Me parece claro que la rebelión cívico-militar (pues así fue, como admite Viñas y señaló abundantemente Ricardo de la Cierva) de 1936 en España, estuvo más justificada todavía.

A modo de conclusión: si las izquierdas lo que hoy en día nos ofrecen es un verdadero programa de ingeniería social (laicismo, feminismo radical, ideología de género, aplauso a las movidas LGTBIQ, aborto, eutanasia, Ley de Memoria Histórica, odio a Cristo y a su Iglesia en diverso grado, antinatalismo, ataques a la familia tradicional, marxismo cultural, globalismo o multiculturalismo al amparo del oenegeísmo bajo el paraguas del Nuevo Orden Mundial…), a falta de su histórico y militante énfasis en la práctica de la justicia social, ¿cuáles deberían seguir siendo las razones por las que votar por Podemos, por Izquierda Unida, por el Partido Comunista de los Pueblos de España, por el PSOE…?

Luis Henríquez Lorenzo

Profesor de Humanidades, educador, escritor, bloguero, militante social.

24 de julio, 2018.

Notas:

1 Aunque el asunto es de una gravedad máxima y con el mismo no debe jugarse, me causó tanta consternación escuchar, como si escuchara un mantra ya prosaico y desgastado, las cifras siempre tendenciosas y exageradas de los crímenes del franquismo invariablemente aportadas por los contertulios incombustiblemente marxistas, que sobre la marcha se me ocurrió esta gracia de elevar al doble esta cifra aportada por ellos sin ninguna base documental. Y como testimonio de hasta dónde puede llegar la ceguera por causa del sectarismo, ahí queda este artificio. Ciertamente, estos voceros o propagandistas del comunismo en particular y del progresismo en general son ciegos que pretenden erigirse en guías de las masas… Espiritualmente están muertos, viven completamente al margen de Dios, Dios les trae al pairo; en definitiva, viven engañados por el Maligno, en este tiempo de descorazonadora apostasía (se cumplen las Escrituras, todos los signos apuntan a que estamos en el comienzo del final de los tiempos, la Parusía parece próxima…) en el que, empero, debemos renovar nuestra confianza en Dios que es fiel cumplidor de sus promesas.

2 Curiosamente, los tres países que están en el pelotón de cola de toda Hispanoamérica en desarrollo social, los tres paraísos comunistas tan alabados por estos voceros, frente a Chile, mire usted por dónde, el país iberoamericano con mayor desarrollo social, justamente alcanzado por su liberalismo económico, que estos indigentes intelectuales no hacen más que defenestrar en nombre del socialismo, la revolución, la lucha de clases, la clase obrera, el poder popular… O lo que es lo mismo: la dictadura del general Augusto Pinochet (a mi juicio, dictadura sin duda) puso algunas de las bases económicas que explican el actual Estado del Bienestar chileno. Por no mencionar el caso de la España que dejó al morir el odiado Francisco Franco, dictador genocida para las izquierdas, ya sea el PSOE encabezado por ese “chulo puta y macarra” llamado Pedro Sánchez (los piropos los ha puesto en circulación el inconmensurable Enrique de Diego, que está que se sale últimamente, con artículos a cuál más lúcido y crítico sobre la realidad de España y del mundo, siempre desde una perspectiva o cosmovisión católica, patriótica e identitaria), ya sean las distintas familias comunistas encima peleadas entre sí por ver cuál es más la más purista doctrinalemte hablando y cuál la más posibilista: Podemos, partidos comunistas con diversos apellidos… Todas sin embargo denominaciones de izquierda que hoy día ya no luchan -loables excepciones aparte, que igual puede que sigan existiendo, aunque no me constan- por los pobres, los humildes, los descamisados, los parias de la humanidad, y que encima intentan destruir los fundamentos de la civilización cristiana, empresa para la cual cuentan con el inestimable apoyo de Jorge Mario Bergoglio, dicen que usurpador de la silla de Pedro, desde la que viene desmantelando la doctrina católica desde hace cinco largos años y medio, al servicio de la agenda globalista del malvado George Soros, el cojón del Anticristo, como lo denomina Enrique de Diego. En fin, socialistas, podemitas y resto de comunistas a las órdenes del malvado Soros: dado el casi nulo servicio que ustedes prestan a la sociedad actual y considerando todos los perjuicios, daños, robos y crímenes que históricamente ustedes han perpetrado contra la humanidad toda, ojalá sus siglas y sobre todo sus perniciosas doctrinas acaben diluyéndose por el sumidero de la historia… Pues total, la apostasía de que sobre todo adolece la jerarquía católica actual, la dramática falta de autoridad moral de la que muchos de estos hacen gala (malos pastores vestidos con piel de cordero), con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza como jefe de las operaciones tendentes a mundanizar, volviéndolo soso, el mensaje del Evangelio (traicionando la Cruz de Cristo), bien exige que a ustedes no se les haga ni especial caso, más allá de ese desear que en efecto se acaben yendo por el sumidero de la historia sus nefandas siglas y doctrinas.



3 En Alerta Digital. Pío Moa: “¿Fue justificada la rebelión del 18 de julio contra el Frente Popular?”, 18/07/2018.

4 Estos son marxistas-leninistas, me figuro que también maoistas, esto es, comunistas totales: castristas, bolivarianos, guevaristas… Vamos, que se apuntan a todo lo que lleve el siniestro símbolo de la hoz y el martillo -herramientas de trabajo que por cierto permitieron al tirano Fidel Castro llevar una vida muy burguesa, muy capitalista, hasta amasar una de las más caudalosas fortunas de todo el Caribe-, que tanto sufrimiento, tanta hambre y tanta muerte han acarreado precisamente a la clase obrera que dicen defender contra viento y marea y contra la evidencia de los hechos, pues por ejemplo el criminal, genocida y dictador Francisco Franco hizo más por la clase trabajadora en España que los Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro et alii idolatrados. Pero claro, cuando imperan el sectarismo, el odio (de clase), el veneno del marxismo, enemigo mortal de los valores de la civilización cristiana… No creen en la democracia, aunque simulen defenderla, pues son totalitarios. O lo que es lo mismo: el comunismo en el poder que estos defienden, en menos de 100 años de historia ha matado a varias decenas de millones de fieles católicos: antigua URSS, España, México… Su discurso de reivindicar permanentemente la clase obrera -que los dictadores y líderes comunistas han humillado y se han cepillado mortalmente siempre que lo han creído necesario-, no se corresponde con la realidad social actual, ni siquiera con la de sus escasísimos militantes actuales, entre los cuales hay poca clase obrera, por cierto, y sí que hay hasta profesorado universitario, que es por cierto una de las castas más endogámicas y parasitarias, dicho con todos los respetos a los excelentes y muy honestos profesores universitarios que sigue habiendo. Y considerar que algunos de estos comunistas a los que preferentemente mueve el odio a Cristo y a su Iglesia y a todo lo que suene a civilización cristiana, yo mismo he conocido que son o han sido amigachos de curitas ultraprogres, jesuitas o no: Dios los cría y el diablo… De modo que por todo esto, estos mercenarios de la izquierda son todos a cuál más globalista, a cuál más energúmeno en calificar de todo menos bonito a D. Trump…

5 Las siguientes atrocidades está perfectadamente documentado que las perpetraron milicianos del PSOE durante la Guerra Civil Española, si bien para los efectos importa poco que fueran milicianos socialistas, comunistas o anarquistas, pues las tres familias revolucionarias protagonizaron las mismas monstruosidades durante la persecución religiosa española, y todo ello fue por el mismo odium fidei. Esto también es memoria histórica, que sumar a la consistente en los pingües millones de euros que la zapateril Ley de Memoria Histórica invierte en exhumar los supuestos miles de cadáveres de los represaliados por el franquismo, por más que al cabo esos miles se queden en unas pocas docenas que no raramente aparecen mezclados con restos de izquierdistas represaliados por las mismas fuerzas frentepopulistas, o hasta mezclados con huesos de animales. El caso es que Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas (de sangre, se sobreentiende), naturales de Riudanas (Gerona), y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Jóvenes, tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, les introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, les desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo (este testimonio lo reproduzco de un escrito cuyo autor es el historiador y apologeta de la fe católica español Javier Paredes). Desde luego, como en tantas otras mortales atrocidades cometidas por los milicianos, llama poderosamente la atención en este episodio el sadismo contra la mujer perpetrado por partidarios de una Segunda República que, en teoría, según repiten sus más encendidos partidarios, abogaba por el feminismo, las libertades, los derechos humanos, los derechos de la mujer, el derecho al aborto, el divorcio…

