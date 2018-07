UNAS PALABRAS ACLARATORIAS SOBRE EL CASO “DON MINUTELLA”

Estimados hermanos y lectores:

El 7 de junio pasado, festividad del Corazón Inmaculado de María, Don Minutella se reunió en Verona con un buen grupo de fieles en una jornada de encuentro emotiva y hermosa, para consagrarse a la Santísima Virgen. Ustedes, seguidores de nuestra página, habrán podido leer un artículo que compartimos aquí, donde nos hicimos eco de ello.

Muchas personas nos han escrito por varios motivos sobre don Minutella: para pedirnos que tradujéramos todos sus vídeos, para hacernos llegar su solidaridad con él y para preguntar si finalmente pudiéramos traerlo a España o ayudarles a llevarlo a otros países para hacer lo mismo que se hizo el 7 de junio en Verona. En esta entrada queremos contestar a todos y así dejar clara la la postura que el equipo de Comovaradealmendro tiene al respecto.

Tras publicar el artículo donde se tradujo toda la charla del evento de Verona, charla aquella que suscribimos en todas sus palabras, Don Minutella, pocos días después, comenzó a desmarcarse diciendo que quienes acudieran a escuchar misa en los lugares donde se cita a Francisco (“en unión con el papa Francisco”) estaban orando con herejes y los consideraba herejes y que en esas misas ya no está el Señor porque en ellas no se produce consagración. También dijo que quienes van a recibir la comunión en estas misas ya no comulgan a Cristo sino al diablo. De este modo cundió seriamente la alarma entre quienes dirigimos la web porque, evidentemente, es muy arriesgado decir con tanta seguridad que en las misas que celebran sacerdotes fieles al magisterio y al dogma, citando a Francisco como papa, ya no son misas válidas. Conocemos, gracias a Dios, a muchísimos sacerdotes que tienen los ojos bien abiertos sobre quién es Bergoglio y que cuando celebran la santa misa, aunque nombran a Francisco, interiormente nombran a Benedicto. Por lo tanto, don Minutella no debería expresarse en esos términos, añadiendo además que quienes acudimos a ellas nos hacemos herejes o comulgamos al Diablo, entre otras cosas porque no hay, por el momento, otra salida. Hablando de ese modo y obligando en conciencia a no acudir a esas misas, don Minutella podría estarse poniendo en una postura similar, aunque en un contexto distinto, a la de muchos lefebvristas que prefieren quedarse en casa el domingo si no tienen la posibilidad de acudir a una misa tradicional, pues así son adoctrinados por la FSSPX.

Nos parece muy peligroso afirmar que en las misas donde se cite a Francisco no hay consagración. Eso es falso, porque según el magisterio y tradición de la Iglesia, hay consagración cuando haya forma (pan de trigo y y vino de uva), intención de consagrar por parte del sacerdote (lo que funciona ex opere operato) y se pronuncien las palabras exactas de la anáfora, cosas todas ellas que se dan en las misas, aunque en ellas se diga “En unión con el papa Francisco”, a pesar de que él no sea papa. Y ello porque, aunque un sacerdote tenga la firme convicción de que el papa es BXVI, citar expresamente a Francisco como papa no anula la misa ni impide la transubstanciación. Quienes así piensan están cayendo de nuevo en una especie de nuevo lefebvrismo que supondrá, de facto, que todos los que sigan a D. Minutella dejarán de ir a misa e incumplirán el precepto dominical, pues es casi imposible asistir a misas donde se cite expresamente a BXVI. Además, mientras BXVI no levante la voz para decir que él es el papa, canónicamente y litúrgicamente no se peca y se debe citar a Francisco. Pronto llegará el momento en que se produzca el cisma y desde ese momento sí que el sacerdote deberá citar a BXVI o al papa que le siga (Pedro romano). Se separará la Iglesia fiel (residual y con su papa auténtico) de la Antiiglesia o falsa Iglesia (con el falso papa Bergoglio o su sucesor). Y en ésta sí que no habrá consagración, porque estarán en cisma y, además, porque cambiarán la fórmula de la anáfora sustituyendo el sacrificio de la misa por una suerte de recuerdo de la última cena, convirtiendo la misa en una especie de comida convivial al estilo protestante.

Cuando escuchamos las dudosas afirmaciones del padre Alessandro, hablamos con extrema preocupación con la persona que lleva su agenda. Le expusimos exactamente lo mismo que acabamos de explicarles a ustedes. Desde ese día estuvimos espectantes y habrán constatado que hemos guardado silencio sobre el asunto, sin traducir ninguno de sus vídeos a la espera de ver cómo evolucionaban las cosas y deseando que él, por nuestras palabras y las de otros muchos que sabemos le están advirtiendo, recapacitara.

Hace escasos día, el padre Minutella volvió a hablar, si cabe, más fuertemente sobre la “inexistencia” de la presencia real de Jesús en las misas donde se nombra a Francisco e insistió nuevamente en que no se puede ir a esas misas. Por tanto, hermanos, en vista de que él persiste en este error, nosotros hemos decidido desmarcamos de sus palabras, al menos por el momento y mientras él no cambie de postura, Dios lo quiera. Lo aclaramos aquí para no confundir a nadie, dado que todo esto ha sido posterior a nuestro escrito y es nuestro deber recalcar que no es lícito nunca dejar de cumplir el precepto dominical ni el de dejar de asistir a la misa diaria con esta excusa. Es triste porque este hecho anula, a nuestro entender, todo el bien que estaba haciendo D. Alessandro al recalcar con buen tino la doctrina de siempre y advirtiendo, como también nosotros venimos haciendo desde Comovaradealmendro, que el papa sigue siendo BXVI y que Bergoglio es un usurpador masónico.

Desde aquí le trasladamos a don Minutella las siguientes preguntas: ¿dónde pueden acudir las personas que no tienen la posibilidad de acudir a una misa donde no se nombre a Francisco? ¿No se da cuenta de que está incitando a dejar de acudir a misa a quienes le siguen? CVA no quiere cargar con esa culpa, ni quiere que quienes nos siguen hagan lo propio. Repetimos: no se puede faltar bajo concepto alguno a la misa dominical so pena de pecado grave, aunque en ellas se cite a Francisco como papa.

Llegará el momento de no hacerlo, tras el cisma, cuando se acrisole el resto fiel, perseguido y excomulgado, que conformará la Iglesia remanente y fiel de los últimos tiempos, algo que no tardará mucho en suceder, pues consideramos que Cristo está a punto de intervenir para separar el trigo de la cizaña en su Iglesia.

Esperamos, con este escrito, dejar clara la postura de Como Vara de Almendro y ser, como lo hemos querido siempre, una ayuda y una luz en estos tiempos tan difíciles y tan complicados que nos toca enfrentar en la Iglesia de Cristo.

Sigamos unidos en las oraciones porque el Señor no nos abandona ni se ha olvidado de su pueblo. Que nadie desespere pensando que Dios no escucha nuestro clamor y nos ha dejado a nuestra suerte. Dios nos ama infinitamente y desea que le amemos y se lo demostremos en las pruebas. Sabemos que Él es fiel a sus palabras y nos dará la solución ante esta cruel apostasía imperante. Mientras tanto, unidos a María Santísima, pastora de las almas.

Y recemos por D. Minutella, para que recapacite en esto, que en todo lo demás tiene razón y nuestro apoyo.

Reciban todos un cordial saludo y cuenten con nuestras oraciones.

El Equipo de Comovaradealmendro.

