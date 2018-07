La Iglesia verdadera sigue defendiendo la Humanae Vitae de Pablo VI. ¡Nunca es lícito el uso de los anticonceptivos ni del aborto!

Written by

Estimados amigos y lectores de Como Vara de Almendro:

Esta entrada es una llamada de alerta a todos los católicos de bien que deseamos conocer la verdad única en materia de moral sexual matrimonial y que no es otra que la defensa de la vida desde su concepción, basada, cómo no, en la Encíclica de Pablo VI, la Humanae Vitae. Hemos visto con tristeza como se está atacando dicha encíclica desde el propio Vaticano. Hace escasos meses, concretamente el 14 de diciembre del pasado 2017, el padre Maurizio Chiodi ofreció una charla titulada “Relectura de la Humanae Vitae a la luz de Amoris Laetitia”. Dicha conferencia se celebró en la Pontificia universidad Gregoriana en Roma. ¡Increíble! Pueden leer lo que el profesor Josef Seifert, célebre filósofo austríaco y cofundador de la Academia Internacional de Filosofía comentó sobre dicha conferencia.



Es de todos conocida la árdua lucha que supuso para Pablo VI la publicación de la Humanae Vitae, siendo, en su momento, duramente atacada, pues supuso un duro revés para quienes desde dentro de la propia Iglesia deseaban que se aprobara el uso de los anticonceptivos, algo que sabemos cierra toda posibilidad de engendrar nuevos hijos en las uniones sexuales entre los esposos que los utilizan. Dicha encíclica aportó la luz necesaria para conocer que dichas prácticas van en contra de la moral católica de siempre. Muchas personas creen, erróneamente, que los anticonceptivos son meramente anovulatorios que impiden la fecundación. Nada más lejos de la realidad. La inmensa mayoría de ellos son abortivos, pues eliminan, en los primeros días de la fecundación del óvulo, la incipiente vida tanto en su ser físico, impidiendo su desarrollo biológico, como espiritual, con un alma infundida por Dios a la que se impide habitar en ese ser físico, algo realmente muy grave. De ese modo se malogra y descarta definitivamente la vida ya concebida.

Cabe recordar, además, que el aborto no solamente está presente en las estadísticas que hacen el recuento de los millones de seres humanos eliminados y asesinados en los hospitales y clínicas. El aborto también está presente de forma oculta y silenciosa en los millones y millones de parejas que, usando los métodos eufemísticamente llamados “anticonceptivos”, destruyen la vida de sus hijos en forma de microabortos.



A este respecto, y en el marco de la defensa férrea de la vida en Argentina por parte de tantas personas de bien, compartimos con todos ustedes, y especialmente a todos los amigos argentinos, una invitación a asistir a una jornada muy interesante. En ella participarán, entre otros, Mons. Aguer, Arzobispo emérito de La Plata y defensor a ultranza del valor de la vida, a quien agradecemos desde aquí su fidelidad en seguir hablando alto y claro. A este respecto les animamos a escuchar el vídeo que hemos compartido en nuestra portada. Destacamos también la asistencia a dicho acto del Dr. Roberto Castellano y de la Dra. Chinda Brandolino, ambos férreos defensores de la vida tras la concepción dentro del seno materno. En el primer vídeo que aparece al final del artículo podrán escuchar los excelentes alegatos en pro de la vida de ambos ponentes.



Y finalmente, a los hermanos de Argentina que nos leen y que sabemos son muchos, les animamos a acudir a dicho Acto de Recuerdo del 50 Aniversario de la publicación de la Humanae Vitae agradeciendo al padre Christian Viña el haber compartido con nosotros el programa que acompañamos a continuación.

El equipo de Como Vara de Almendro.

INVITACIÓN

Invitamos a Usted al Acto Recordatorio por los 50 años de la promulgación de la Encíclica HUMANAE VITAE del Papa Pablo VI, a realizarse el próximo día 31 de Julio a las 19 hs. en el COLEGIO SAN PABLO, ubicado en calle Pacheco de Melo 2300, (esquina calle Larrea ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Los disertantes que tratarán la vigencia y actualidad de tan importante documento de la Iglesia serán:

S.E. Monseñor Héctor Aguer

Dra. Chinda Brandolino

Dr. Roberto Castellano

Es importante hacer especial mención a la necesaria presencia de los católicos para dar testimonio, en los graves momentos que se viven en nuestra Patria y en el mundo, con motivo de las políticas que se promueven o que ya se están aplicando para la destrucción de la vida y la familia.

Lo esperamos, haciendo extensiva la invitación a todos aquellos a quienes usted estime oportuno invitar. Tenemos que reunirnos y expresar masivamente, nuestra posición en defensa de los valores cristianos.

Invitan: Agr. Julio Eduardo Posse por Cruz y Fierro Ediciones – Centro Guadalupano – Librería Imagen y Palabra.

