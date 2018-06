Written by

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Escucha, alma mía… Aplica el oído…

¿No oyes el rumor de ese caudal sonoro? Observa cómo mana de esa oculta fuente el agua pura y fresca de la Vida. Mira tú con las limpias potencias de tu espíritu cómo lame las llagas de los hombres, cómo se tornan luminosos sus cuerpos antes oscuros, cómo arrebola de estrellas las frentes cansadas de nuestros hermanos…

Entorna tus ojos y contempla aquel Cordero. Fíjate cómo suspira. Cómo camina lento, herido, sin caerse. Hay una extraña grandeza en Él. Mira cómo calla ante los dardos que le lanzan, cómo no esquiva las lanzas que le atraviesan. Cómo le arrastran aquellos bárbaros al sacrificio sin que Él se niegue… Cómo, en fin, esa sangre que derrama no le quita la Vida sino que alimenta las semillas del campo que atraviesa… y florecen.

Por aquella rendija fina de su costado palpita un órgano flamígero. Obsérvalo. Desde esta ribera en la que estamos, nota su calor. Es un fuego que no quema, pero que abrasa la sustancia de tu ser, alma mía, porque fuiste creada con ella y le perteneces.

Aguza tu vista. Contempla cómo asoma a su alrededor una corona de espinas, con la que fue entronizado en su dolor. Y cómo lleva por blasón no laureles de victoria sino una pequeña cruz dorada, incandescente.

Y reza conmigo: “Señor, Cristo, Jesús. Dios mío y Señor mío. Amigo mío. Dame de beber esa agua, que no me falte nunca en ese desierto la sombra y el frescor de tu gracia. Sagrado Corazón de Jesús, sé mi escudo en la aflicción y en la agonía, en la soledad de mi pasión. Porque todo el dolor te pertenece y es tuyo y todo sufrimiento reclamaste. No mires mi miseria sino el brillo de tu amor en mis ojos. Por tu inmensa gloria, sálvame, Señor, a mí y a todos tus hijos. Amén”

