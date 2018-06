Qué hay detrás de los vídeos de Francisco

En enero de 2016, Francisco se convirtió en el primer prelado de la Iglesia en abrir su propio canal de YouTube, el objetivo: publicar videos mensuales, de poco más de un minuto, en donde transmite sus intenciones de oración para cada mes sobre los desafíos de la humanidad. Pero la idea no fue suya, se le ocurrió a Juan Della Torre, dueño y presidente de La Machi, una agencia multinacional de publicidad con sede en Argentina, quien, aprovechando que Francisco es paisano suyo, apenas fue nombrado papa le hizo la propuesta para la realización de los videos.

De acuerdo con su página de Internet, La Machi es una agencia humana comprometida con la comunicación para buenas causas y la gran mayoría de sus clientes son instituciones religiosas y empresas humanas y responsables. El curioso nombre de La Machi surge de una historia que cuentan así en el sitio de la agencia:

Hace muchos años, cuando los jesuitas llegaron a la Argentina y a Chile, utilizaron una estrategia. En cada comunidad aborígen buscaron hacerse amigos de la mujer más anciana y sabia, quién recibía el nombre de “la machi”. La machi era una experta en comunicación, empleaba el arte y la música de su kultrún (tambor) para comunicar las cosas que merecían ser contadas y vincular a su tribu con Dios.

La historia suena muy bien, pero está bastante alejada de la realidad. En la tribu mapuche, los aborígenes del sur de Argentina y Chile, la machi (o el machi, porque también los hay hombres) es un personaje bastante oscuro. Es la chamana, la curandera, la líder religiosa, la hechicera, se diferencia de las demás personas de la comunidad por su habilidad para entrar en trance, comunicarse con deidades y espíritus, y tener sueños, visiones y enfermedades que son atribuidas a causas sobrenaturales. Es decir, sí es una experta en comunicación, pero que se comunica con los espíritus caídos para vincular a su tribu con los demonios, no con Dios. La machi practica el espiritismo, la brujería, las artes mágicas y adivinatorias por medio de rituales paganos y satánicos, y está relacionada, incluso, con el sacrificio de niños, como el ocurrido luego del terremoto y consecuente tsunami de 1960 en Chile y con el que pretendían apaciguar a la naturaleza.

Igual que le ocurrió a san Patricio durante su valiente misión para evangelizar a Irlanda, quien tuvo que enfrentarse a los druidas (la contraparte irlandesa de las machis), los misioneros españoles encontraron en las machis una oposición tenaz, no la amiga que les iba a ayudar a evangelizar a la comunidad. Una machi dice: “La Virgen, los santos, la cruz, sirven de adorno no más en los festejos, de allí no saca la fuerza la machi”. Otra machi sostiene: “Yo tengo la Virgen para bonito no más, yo lo compro esa la virgen… ella a la monjita le da poder… yo saco la fuerza de mi espíritu, de la luna”.

Podemos asumir que el fundador de la agencia desconoce la verdad acerca de las machis, o de otro modo sería un nombre muy irónico para una agencia que se preocupa por las buenas causas y que tiene a su cargo el manejo de campañas de varias instituciones católicas.

Es evidente que al dejar la producción de sus mensajes a cargo de una agencia de publicidad, Francisco busca, más que difundir sus intenciones de oración, darle un caracter publicitario a un aspecto más de su pontificado. En palabras de Della Torre: el papa es una de las grandes marcas del mundo. Y es cierto: hábil y erróneamente, Francisco se ha alejado de su carácter de líder de la Iglesia para convertirse en un producto de consumo masivo. Hay que ver el tinglado de medios de comunicación que gira en su torno, atento a cada palabra o gesto para transmitirlo a sus fans; porque a Francisco no lo siguen los fieles, lo siguen, como a cualquier artista de moda, fans embelesados a quienes les canta las melodías que ellos quieren oír.

Detrás de los videos no está solo la agencia de publicidad, existe un consejo editorial conformado por:

P. Frédéric Fornos, sj. Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa – nombrado por Francisco, lo que bien podría no ser una buena referencia.

Juan Della Torre, CEO de La Machi .

. Cristina Miguens, Directora de Revista Sophia. Una publicación con un alto contenido de Nueva Era.

P. Guillermo Marcó, Portavoz del Card. Bergoglio en el Arzobispado de Buenos Aires. Co-Presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso. Y que se ha visto envuelto en más de un escándalo.

Rabino Daniel Goldman, Co-Presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso

Omar Abboud, líder islámico y Co-Presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso.

Marcelo Figueroa, periodista y líder evangélico.

Y cabe preguntarse: ¿qué hacen un rabino, un líder del islam y un predicador evangélico en el consejo editorial de los videos de petición de Francisco? Tal vez cuidando que no se diga nada políticamente incorrecto… Y más aún: ¿por qué necesita Francisco un consejo editorial para la difusión de sus intenciones mensuales? Eso quiere decir que no todo lo que dice Francisco en los videos es de su autoría, ni está dicho como él lo diría, porque, en últimas, es el consejo editorial el que decide qué se dice y cómo se dice: todo está armado para que lo que diga Francisco suene muy bonito y se disfrace de verdad. En una entrevista a la agencia Zenit el padre Fornos afirmó que los guiones de los videos están siempre basados en el Magisterio, pero parecería que no.

Es claro que El Vaticano ha invertido bastante, sin embargo, los videos no han sido un éxito: su canal en español tiene apenas 15.526 subscriptores y el video más visto no alcanza las 200 mil vistas; el canal en inglés solo tiene 3.445 susbscriptores y el italiano no llega a los mil. Después de poco más de dos años de haber lanzado el canal, son cifras un poco decepcionantes para la enorme popularidad de Francisco.

A la fecha (mayo de 2018), se han publicado 29 videos, que se caracterizan por su tono de producción netamente publicitario, particularmente dirigido a los jóvenes: la voz con tono de ciscunstancia y la presencia de Francisco, que sigue un libreto perfectamente diseñado con las pausas y los énfasis en los lugares adecuados, y con la ambigüedad que le caracteriza, son acompañadas por imágenes impecables, originales la mayoría, tratadas con un tono cálido y con modelos/actores que por lo general cuentan una historia que pretende conmover y agitar las fibras sentimentales más profundas. Todo el mensaje reforzado con la música dramática que require. Es evidente que no se trata de una producción barata.

Los videos se dividen en dos segmentos: 1. La presentación del problema o la necesidad que motiva la petición. Y 2. La petición. Hay que anotar que, aunque se supone que son peticiones de oración, en los 28 videos Francisco sólo menciona a Dios dos veces y a Jesucristo 4 (ya se verá en qué contexto). Al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, intercesora mayor y a quien dice amar profundamente, no los menciona ni una sola vez.

Mauricio Acosta Rojas

