OCCIDENTE EN LA MIRA DE LA ESTRATEGIA RUSA.- Conferencia Dra Anca Cernea (Buenos Aires, 2016)

“OCCIDENTE EN LA MIRA DE LA ESTRATEGIA RUSA”

Voy a tratar de hablar hoy sobre Rusia y la estrategia de Rusia acerca de occidente porque esto tiene mucho que ver con la profecía de la Virgen de Fátima y para nosotros en la Europa del Este y para todos los cristianos la profecía de la Virgen de Fátima es muy importante para que podamos comprender las amenazas y los ataques en contra del Cristianismo y de la normalidad que se da en nuestros días.

Lo que pasa es que encontré en Argentina muchas personas, y no solo en Argentina, un problema de muchos países occidentales y de muchos católicos buenos, devotos que defienden la vida y la familia, muchos que tienen la ilusión de que Putin y el actual régimen de Rusia, sea el amparo y la esperanza del cristianismo hoy en día. Y es porque Putin de verdad que tiene una retórica conservadora y yo pienso que nuestra perspectiva de Europa de Este y de haber tenido la experiencia de vivir en un régimen comunista, especialmente de la profecía de Fátima y todo el estudio que hicimos del marxismo, tenemos que traer a Argentina no solo nuestro testimonio, nuestro entender de un tiempo que fue muy importante. Lo que pasa es que insistiría en el concepto de DIALÉCTICA que es muy característico del marxismo y es algo que es difícil de entender en las mentes normales. Una persona normal no puede pensar que es a la vez “blanco y negro”.

En occidente hay muchos políticos corruptos y malvados pero ellos tampoco suelen pensar en estas CATEGORÍAS DOBLES a la vez. Lo que pasa es que en el marxismo esto es una regla básica: LA DIALÉCTICA. Es difícil explicar lo que entiende un marxista por dialéctica. Los manuales ponen definiciones muy sofisticadas pero para resumirlo todo: es el arte de mentir. Porque lo básico, lo esencial del comunismo es LA MENTIRA. Se trata de mentir, de decir a la vez que una cosa es blanca y negra a la vez pero también de adaptarse a las circunstancias y mentir según las circunstancias según conviene a las causas que es la revolución.

Desde esa perspectiva hay que también analizar esta dicotomía entre marxismo clásico y marxismo cultural porque no es solo una sucesión histórica. Las dos cosas empezaron a la vez con Lenin. Lenin al mismo tiempo que desencadenó la revolución violenta bolchevique matando tantas personas en la revolución sangrienta iniciado en 1917, a la vez inició la primera revolución cultural y sexual, legalizando el aborto, el divorcio sin culpa, la homosexualidad, todo eso apareció entonces. En aquel momento en la historia de la humanidad nunca existió el aborto legal, la homosexualidad tampoco era legal. Lenin inició las dos cosas a la vez. Luego las usaron diferentemente. La unión Soviética al momento que Stalin llego al poder opuso un poco de freno a esta decadencia porque él necesitaba de tropas, preparar una guerra y convenía que los rusos no se dedicaran a pasiones carnales, pero utilizaron el marxismo cultural para socavar la resistencia moral del occidente porque desde el principio el plan era de construir el comunismo de todo el planeta y el concepto de nuevo orden mundial nosotros lo aprendimos en la escuela, era algo “positivo”, era el proyecto que el camarada N. Chauchescu trabajaba y hechos varias contribuciones muy importantes, era algo “positivo” y era la meta que se había propuesto.

Otra cosa que también es dialéctica es la historia misma de la Unión Soviética de 1917 que empezó como hablamos con Lenin. Primero Lenin desencadeno aquella represión y confiscó las propiedades y prácticamente destruyó la economía y viendo que no funcionaba porque el hambre abundaba en toda Unión Soviética, había enormes problemas de economía, entonces él mismo, Lenin, inició otra política que se llamó la nueva política económica. Era una clase de perestroika. Lenin bajo un poco las prohibiciones y permitió la propiedad privada muy limitada pero esto fue una señal para occidente que inmediatamente se puso a ayudar a la Unión Soviética para que saliera del hambre. Luego Lenin murió y vino Stalin y con él se dio un retorno a la violencia y a los grandes crímenes, el martirio y los campos de concentraciones y todo eso y hubo digamos una sucesión de represión muy fuerte y después de Stalin llego el camarada Kruschev y él denuncio los abusos de la época de Stalin e inició una nueva “perestroika” y el occidente otra vez entusiasta ayudó mucho a la Unión Soviética para que saliera de la crisis.

Después de Kruschev vino Brézhnev que volvió a una política centralista, a la represión policial y practicó una clase de totalitarismo que era semejante a la de Stalin. Después de Brézhnev vino Chernenko y Andropov y luego vino Gorbachov y como sabemos oficialmente la Unión Soviética falleció.

Lo que pasa es que este cambio había sido previsto profetizado por un oficial KGB que dijo haber oído esto en su profesión en tiempo de la Unión Soviética, porque él se fue a Estados Unidos y como oficial de KGB había oído hablar de un proyecto de lanzar exactamente la perestroika, que llamaban una liberalización del régimen soviético y escribió un libro que apareció en 1984 y dice allí todo lo que pasó después en el ’89 y antes, un poco antes, dice que la Unión Soviética va a abrirse, que probablemente va a denunciar al dogma marxista leninista, a la doctrina marxista leninista, que va a llegar a denunciar al papel central del partido comunista (que era como la “santísima trinidad” para ellos, el dogma central del comunismo), que probablemente van a soltar los países de Europa del este del control Soviético, especialmente porque había mucho movimiento en Polonia y no lo podían controlar más. Lo controlaban, es decir que se habló de los agentes que había en Polonia porque trataban un poco de recuperar, no lo controlaban en su totalidad porque trataban de guardar cierto contacto y canalizarlos, así que mucha gente de nuestra región del mundo piensa que la perestroika no fue auténtica. Fue una estrategia que los dirigentes rusos usaron desde los años ’70 en los círculos internos de ellos, porque se daban cuenta que el sistema no funcionaba, que esa utopía de Marx especialmente en la economía era un desastre y tenían que hacer algo y como ellos piensan en categorías dialécticas, no querían renunciar al poder. Lo que quieren ellos es tener el poder. Pero pensaron en una forma de guardar el poder y ampliarlo en cierta forma dejando todo lo que no funcionaba y guardando las cosas que les permitían guardar el poder. La meta de esta estrategia es de hecho la revolución mundial Leninista. Que lo importante es que el occidente crea que no hay ningún peligro de parte de Rusia y que en vez de defenderse, que se abran y que Rusia pueda hacer negocios en todas partes del mundo y que puedan penetrar fácilmente en todas las sociedades occidentales y un poco trataban de protegerse. Éste es un poco el contexto de la cosa.

Un detalle interesante es el destino de Mijaíl Gorbachov porque él después de dejar de ser oficialmente el jefe de estado de la Unión Soviética, Rusia, Gorbachov ahora se dedica a su fundación y ustedes pueden entrar en Internet y ver de qué se ocupa la fundación de Gorbachov: se trata del nuevo orden mundial y explícitamente puesto en el sitio web de la fundación. Y lo que se propone es promover, además de proteger el planeta, de promover la tolerancia, la misión es aún más profunda, de crear una espiritualidad planetal porque esto es muy peligroso para los cristianos porque es completamente incompatible con el cristianismo y ellos lo saben muy bien, se trata de una espiritualidad neo pagana ambientalista y que no tenga “dogma” como dicen, molesta que los Católicos tengamos Dogmas es decir doctrina y verdades, eso de tener verdad de Fe, eso molesta muchísimo para la funcionabilidad de esta espiritualidad. Gorbachov es uno de los líderes, no el único, pero yo creo que es importante retener que el antiguo jefe de la Unión Soviética, un personaje muy vinculado a los servicios secretos, está ahora empeñado en esto, lo que es el principal factor, un laboratorio, yo creo lo más importante que trabajan en éste proyecto. Y que no hacen sino continuar con lo que nos enseñaban en tiempo de Ceausescu, de un nuevo orden mundial comunista. En aquel entonces se lo llamaba “comunista” pero ahora parece que el término “comunista” no es importante sino lo que queda es la estructura, la estructura de poder, lo que ellos están construyendo.

Mientras tanto, Rusia volvió a una dictadura. Ahora “oficialmente” para los oídos de los cristianos occidentales no hablan tanto de “comunismo”, pero si uno mira un poco lo que pasa en Rusia, volvieron los símbolos de la Unión Soviética, volvió la hoz y el martillo, las líneas aéreas “Aeroflot” siempre tuvieron este símbolo, nunca renunciaron a él, pero ahora vuelven también las banderas rojas, también vuelve el himno nacional de la Unión Soviética para los militares. Hay desfiles cada año bajo los signos de la hoz y del martillo.

Putin, que despierta tantas ilusiones en muchos cristianos, habla del mausoleo de Lenin comparándolo con las reliquias de Santos. Se le preguntó porque todavía guardaban el cadáver de Lenin en el mausoleo y él respondió con las reliquias que se guardan en los monasterios y compara este satanista, este iniciador de la revolución mundial, autor de no se sabe cuántos asesinatos, y autor de esta política que está destruyendo ahora la moral de la base de la civilización, lo compara con los Santos que tenemos los Cristianos.

Estas cosas son públicas, no hay ningún secreto en idiomas que se pueden comprender. Hay otras cosas que son menos conocidas que voy a tratar de compartir con ustedes ciertas informaciones que no circularon en el mundo occidental pero también estudiar lo que escriben los rusos mismos que hay muchos rusos que les debemos respeto por el valor que tienen de tratar de advertir al mundo occidental de lo que le está esperando. Y hubo personas como Anna Politkóvskaya, una periodista muy valiente Rusa que se puso a investigar primero los ataques terroristas que justificaron la elección de Putin. Putin es elegido presidente de Rusia gracias a una serie de acontecimientos porque él no era muy conocido y en aquel entonces, justo en aquel entonces, estallaron unas bombas y se dijo que eran los Chechenos que habían puesto bombas en los diferentes lugares de Rusia. Lo que escribió Anna Politkóvskaya y otros Rusos valientes, fue que, según las investigaciones que hicieron, llegaron a la conclusión que todo era una farsa, los atentados si fueron auténticos pero no los hicieron los Chechenos sino los servicios secretos rusos para justificar la segunda guerra de Chechenia que fue súper genocida. Es difícil de imaginar para la mente occidental y que también Anna Politkóvskaya describió en sus libros y los libros de ella sí que están disponibles en diferentes sitios occidentales de cada persona que está buscando la verdad, de por lo menos de abrirlos porque ésta mujer dio su vida. Simplemente la mataron por haber escrito esto.

Otro Ruso al que le debemos agradecimiento y respeto y debemos mostrar atención a las cosas que dijo Alexander Litvinenko, antiguo coronel FSB (antiguo KGB) que decidió cambiar de campo (esto acontece después de la caída del muro), Litvinenko tuvo que renunciar a su carrera de oficial FSB porque se le pidió organizar un asesinato y él no quiso hacerlo entonces se fue a Inglaterra y ahí en Inglaterra escribió cosas y dio entrevistas y circulo en el mundo una entrevista muy importante que dio en Varsovia y revelo diferentes cosas entre las cuales, por ejemplo, el vínculo entre los servicios secretos Rusos y el terrorismo islámico al qaeda, en especial, y lo que dijo Litvinenko, entre otras revelaciones importantes dijo que él había sido responsable del entrenamiento de al-Zawahiri en Rusia en 1996. al-Zawahiri era el número dos de al-qaeda (mano derecha de Osama bin Laden). Para nosotros de Europa del Este no fue una sorpresa porque nosotros sabíamos que detrás del terrorismo islámico, de la forma contemporánea, había KGB. Porque estamos acostumbrados y era bastante obvio que tenían vínculos con los terroristas y era algo que otros oficiales de KGB o de otros servicios secretos comunistas ya habían revelado. Pero el hecho de que esto continuó después de la caída del muro, después de los cambios en tiempos de Yeltsin (1996) esto lo podíamos suponer porque uno se pregunta si las redes han sido desmanteladas después, hay que ver, es una cosa que como podía pasar así desapercibida, hay que ver como lo hacen porque antes tuvieron mucho vínculo con todas esas organizaciones terroristas del mundo y además las crearon. Pero lo que dijo Litvinenko es importante. Poco tiempo después Litvinenko murió envenenado con una substancia radioactiva que además no es disponible para cualquier asesino mafioso privado, digamos, es algo que solo puede tener un gobierno, es como una firma pero podían hacer de muchas maneras como contratar a un asesino que le disparara o matarlo con un coche, pero el hecho que lo hicieran con Polonio, bueno oficialmente lo niegan pero a la vez dan el otro mensaje “que sí, que somos nosotros” y si alguien se atreve a algo parecido, miren lo que le va a pasar.

Otras cosas que son visibles y que no se pueden pasar de vista, son las agresiones de Rusia contra Georgia en 2008 y el accidente del presidente Polaco y de todos los líderes de aquel entonces, no solo ministros además todos los generales, los jefes de todas las categorías de las fuerzas armadas que iban en el avión que cayó en el territorio Ruso con el presidente de Polonia, hay muchas cosas muy sospechosas sobre este accidente. Ahora que el gobierno de Polonia cambio, se está ocupando seriamente de retomar las investigaciones. Pero desde el momento que oímos las noticias, nadie en Rumanía dudo que era un ataque y lo que para nosotros fue lo más terrible fue que no hubo consecuencias, y para nosotros nada iba a ser como antes después de esto porque Polonia es el mayor país como superficie y potencial militar de nuestra región y país de la OTAN y muere el presidente en territorio de Rusia y no pasa nada, los líderes occidentales tampoco se presentan al funeral porque bajo diferentes pretextos no fueron ni representantes del Vaticano. Cracovia no esta tan lejos de Rumania, bueno, algunas horas de viaje en coche. Nuestro presidente Rumano de aquel entonces hizo el viaje 20 horas en coche ininterrumpido para estar ahí pero los líderes occidentales encontraron motivos y no se presentaron.

Así que el líder más importante de los presentes fue nuestro presidente (Rumania) y para nosotros eso era un símbolo de abandono porque los occidentales no se presentaron.

Luego vino lo de Ucrania y eso también para todos los cristianos por lo menos tiene que despertar ciertas dudas y tienen el deber de buscar información porque no es difícil encontrar. Por lo menos buscar lo que dicen los obispos Católicos de allí porque hay obispos Católicos en Ucrania. Hay 5 millones de greco-católico y su jerarca estuvo también en el Sínodo de la Familia y se comportó muy bien. Fue de los más valientes y de los más firmes en defender la buena doctrina. Con todos los problemas que tienen en Ucrania e interés diplomático de obtener protección de la Santa Sede podría tratar de negociar y expresarse de forma más tímida, pero no lo hizo. Yo creo que por lo menos merece tanto respeto. Repetidas veces pidió a los católicos occidentales que mostraran solidaridad con Ucrania y no solo él sino también los obispos de rito latino (hay muchos católicos de rito latino en Ucrania).

Esto es como una clase de introducción general. Yo quería especialmente ahora de la manera de ver las cosas del régimen Ruso, como piensan ellos y que se puede esperar de esta gente. Y para eso es importante saber el pensamiento de Alexander Dugin es el ideólogo más importante del régimen de Putin y es un personaje que escribe mucho y es muy activo, muy político y tiene muchos contactos y enseña y tiene cursos en varias instituciones militares, diplomáticos, estudiantes de periodismo, es muy activo y su actividad empezó al final de los años 90 y se nota que la jerarquía Rusas empiezan a hablar en el lenguaje de Dugin. Entiendo que Dugin estuvo en Argentina y que tiene aquí, por lo menos, amigos para no decir adeptos. Y por eso yo creo que es importante entender que pasa con Dugin.

Voy a empezar con un documento de la misma Iglesia ortodoxa rusa, una iglesia de la que podemos hablar mucho. El documento data de 2002. Ellos tienen mucha confrontación con sectas, en Rusia, y la iglesia ortodoxa edita una clase de boletín regular sobre sectas.

Y en 2002 dedicaron un número de este boletín a la doctrina Dugin. Y la condenaron. Existe el documento. Desafortunadamente no circula en inglés y en español no creo que fuera traducido y existe en portugués y se pueden dar cuenta de lo que se trata. Lo condenan como satanista, ni más ni menos, habla de satanismo abiertamente. Y porque? Porque Dugin se declara adepto de Aleister Crowley. No lo niega, lo asume. Aleister Crowley, como algunos de ustedes saben, es el autor satanista más importante. Los satanistas no siempre escriben, la cultura de escribir libros manuales no las tenían. Aleister Crowley es el autor más conocido, creo yo, en esta especialidad. Y Dugin es un adepto entusiasta de Aleister Crowley.

Otro maestro muy importante del pensamiento de Dugin es René Guénon, un agnóstico que nació cristiano pero se convirtió al islam en una forma de islam gnóstica. Es muy importante para entender el pensamiento de Dugin. Pero lo que hace Dugin, por decirlo de alguna forma, es tratar de ofrecer al régimen ruso otro pretexto ideológico para sus ambiciones imperiales porque ya el marxismo clásico esta desacreditado, nadie en Rusia y nadie en Europa del Este ahora le presta atención y entonces lo que necesitaban ellos era una doctrina e ideología de sustitución del marxismo clásico dominante. Y la nueva ideología es una composición de 3 ingredientes y Dugin lo expresa de esta forma: el tercer right, lo que quiere decir el nazismo, la tercera internacional, el bolchevismo, y la tercera Roma que es algo que pretenden los rusos desde hace tiempo, que la iglesia de ellos, el patriarcado de Moscú, “la tercera Roma”. Bueno dicen que Roma es herética, Bizancio cayó y ahora es Moscú el centro del universo cristiano. Pero lo que entiende Dugin por ser ortodoxo es (y lo dice en una entrevista que lamentablemente no circuló en occidente y circuló mucho en Polonia en una entrevista con un periodista polaco, líder e intelectual católico importante en Polonia y data de 1998, muy antigua la entrevista, pero según podemos ver muy actual. Dugin le dice al periodista polaco lo que entiende él por “ortodoxia”. Ortodoxia es lo opuesto de lo católico, simplemente esto. Y no le importan los dogmas en su sentido que la ortodoxia, como él la entiende, también comprenden elementos paganos, toda clase de supersticiones, ocultismo, masonería, esto también en la perspectiva de Dugin, está contenido en la ortodoxia porque son cosas que se oponen al catolicismo y para él todo lo que se opone al catolicismo está bien y merece ser adoptado. De éste 2002 hasta nuestros días, parece que la posición de Dugin ha avanzado mucho, claramente él no denunció a las cosas que crucificaron aquella condena y además añadió otras, aún peores. Pero la iglesia ortodoxa rusa desde entonces cambió mucho de actitud y ahora el metropolitan Hilarión Alféyev, una clase de ministro del exterior del Patriarcado de Moscú (numero 2 después del Patriarca) es una persona que circula mucho en occidente, estuvo en el Vaticano, estuvo en los dos Sínodos, habló ahí y se le permitió hablar unos minutos e Hilarión Alféyev tiene una cadena de televisión de la iglesia y allí tiene una emisión y en 2013, creo que era, invito a Dugin y está en YouTube y se puede encontrar una entrevista muy amistosa en la cual hablaron de temas que tienen que ver con ortodoxia, el marxismo y hablaban muy amistosamente y lo llamaba por su nombre, que opina usted del cristianismo, de Putin, etc. y la señal que le dieron que era una doctrina que los ortodoxos tenían que evitar y que situaba fuera de los muros de la iglesia, ahora bueno lo invitan y está todo bien.

Lo que pasa es que la preocupación que tenemos que tener está vinculada al hecho de que Dugin habla mucho del fin del mundo y como Rusia es un país que tiene armas nucleares y además está en problemas enormes económicos y demográficos, uno se puede preguntar si algún día nos van a hacer algo “loco” para salir de la situación porque parece que no hay salida porque los precios, especialmente del petróleo lo están bajando y Rusia vive de la exportación del petróleo. Es verdad que para los rusos es también importante tener focos de conflicto en Oriente Medio, y lo hacen muy antiguamente, pero no lograron subir los precios del petróleo y además la situación demográfica es de peligro, peligro, peligro y puede haber algo que los analistas polacos expresan en una frase que es difícil de traducir pero sería como “huir para adelante”, por ejemplo comenzar una guerra para justificar la situación de la población. Está surgiendo ahora la pobreza cada vez más y una guerra sería una buena ocasión para justificar la austeridad en el interior del país, para justificar medidas muy severas represivas en contra de cualquier oposición y ahora se pueden esperar movimientos de contestación, manifestaciones en las calles.

Otra cosa que es muy importante es que ellos tienen y no lo ocultan, la intención de constituir el imperio soviético. Putin lo dijo varias veces y dijo también que la caída de la Unión Soviética era el desastre geopolítico más grave del siglo. El secretario de estado de la unión aduanera Rusia-Bielorrusia dijo una vez a los periodistas que el proyecto es de reconstituir el imperio soviético en 2017 porque es el aniversario de la revolución bolchevique. Y nosotros sabemos también que es el aniversario de la profecía de Fátima. Así que bueno, confiamos a la Virgen las preocupaciones y es posible que nos acerquemos a tiempos muy difíciles y no solo en Europa.

Hay que saber que Rusia, la sociedad Rusa, es muy descristianizada. Los cristianos de occidente vienen a Rusia y los invitan a visitar monasterios que son muy bellos y participan en ceremonias litúrgicas que de veras son muy muy bellas y los cantos que les impresionan muchísimo, y vuelven con la idea de que Rusia se ha convertido y no es verdad. La sociedad Rusa no practica la religión. Hay varias estadísticas de las cuales una mostraba que Rusia era el último país entre 53 países Cristianos, el último país como práctica religiosa: 2%, mientras que Estados Unidos tenía algo como 30%. En otra estadística era Suecia la peor, tenía 5%. Y es algo que no se compara con los países de occidente que ellos critican y dicen que quieren salvar el alma del occidente y el cristianismo. Por lo menos deberían empezar a evangelizar su pueblo, tratar de evitar los abortos porque su país es el mayor número de abortos de la región. Rusia es el primer consumidor de heroína, drogas duras, desde 2011 lidera. Para no hablar de promiscuidad, de prostitución. Hay muchos países africanos que están mucho mejor que Rusia.

Y Putin dirige este país desde hace mucho tiempo que llego al poder y si quería hacer algo por los cristianos tenía los instrumentos y el poder a su disposición.

Otra cosa que hay que entender y también es difícil para una mente normal, es que los rusos, no solo desde el comunismo sino también desde los tiempos del Zar, eran capaces, y son capaces ahora, de ayudar a los dos campos que están en conflicto. Por ejemplo hay elecciones en Estados Unidos y ellos pueden tener vínculos con los dos candidatos. Y eso ocurre también en Europa, por ejemplo Francia y quien será vencedor en las elecciones que van a tener lugar, todos los partidos son pro-rusos. Y para ellos no es un problema por ejemplo tener una alianza que es visible, obvia, con el régimen de al-Asad en Siria y también otras cosas que no se saben en occidente y se escribe mucho en Polonia, en Ucrania y países Bálticos y también en Rumania se habla abiertamente, de los vínculos que tiene Rusia con el Estado Islámico, porque esto se conoce menos en occidente, muchos generales del Estado Islámico vienen del régimen de Sadam Huseim. Y Sadam Huseim era parte de esta red de líderes árabes socialistas y sus servicios secretos y ejércitos tenían muy poco que ver con el Corán y mucho que ver con KGB. Y hay otros líderes del Estado Islámico que vienen de Chechenia y repúblicas Musulmanas de la Unión Soviética imposible imaginar que no haya infiltrados.

En Rumania hace poco, hace meses, el entonces general jefe del estado mayor de Rumania, un hombre muy serio con mucho prestigio, hablo en un programa de televisión, de la más que probable participación de Rusia en la creación de esta ola de “refugiados” inundando Europa occidental de forma híbrida y que eso es una bomba de tiempo. Probablemente muchísimos de los refugiados, jóvenes, probablemente son terroristas que un día cuando venga el momento, van a desencadenar violencia en occidente según los planes de quienes obedecen.

