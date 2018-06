EL SUBTERFUGIO DE LA ACONFESIONALIDAD

Hace unos días, el pasado 4 de junio, publicó Juan Manuel de Prada en ABC un artículo titulado “Sin Biblia ni crucifijo”, acerca de la promesa de su cargo por parte del nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien De Prada llama “el dr. Sánchez”, recordándonos al personaje quijotesco del doctor Pedro Recio de Agüero, que era natural de Tirteafuera, y que decía tener el grado de doctor en Medicina por la Universidad de Osuna -como todo el mundo sabe, la Universidad de Osuna no tenía estudios de Medicina, por lo que el pretendido título era falso- que amargó con privaciones y puritanismos la vida de Sancho Panza mientras fue gobernador de la ínsula Barataria; lo que, bien entendido, al identificar De Prada a Pedro Sánchez con el doctor Pedro Recio de Agüero -de Malagüero, le llamaba Sancho a su vez- quiere aventurarnos que viene a amargarnos la vida con privaciones y puritanismos.

Pero no lo hará con medidas fiscales, económicas, y administrativas, o no lo hará tanto con eso -que también lo hará- más de lo que ya lo han hecho los anteriores gobernantes. Lo hará sobre todo con toda la batería de medidas propias del puritanismo progresista, como ya nos ha anunciado el mismo “dr. Sánchez” al prometer su cargo en ausencia de la Biblia y del crucifijo, y como nos han ratificado en su toma de posesión las “ministras y ministros” de su gobierno. Por medidas del puritanismo progresista quien esto escribe entiende toda esa caterva de comportamientos, conductas y obligaciones de hacer y decir que nos impone el progresismo, como es el lenguaje que llaman “inclusivo” -consistente en duplicar masculinos y femeninos hasta quedar sin resuello para evitar caer en el pecado de lesa democracia de “invisibilizar” a las mujeres-. Por medidas del puritanismo progresista también entiende quien esto firma todo el postureo ecologista que les hace aparecer muy preocupados por el ahora llamado cambio climático, antes conocido como calentamiento global. Y por medidas del puritanismo progresista también se entiende el figurar sumamente preocupados por la “integración”, velis nolis, y a fuerza de inmigración auspiciada y favorecida, de todas las razas, religiones y culturas ajenas a la nuestra, sobre todo y muy especialmente si se trata de la islámica.

Todas estas cuestiones nos llevan a pensar que el gesto de prometer el cargo procurando que no estén presentes ni la Biblia, ni el crucifjo -dicho sea de paso, cosa que permitió o introdujo el actual rey Felipe VI en el protocolo-, no se debe a un signo de “laicismo” o sedicente aconfesionalidad del estado, como refiere la constitución; sino es signo de un confesionalismo. Pues el estado, aunque en el papel de la constitución diga que es aconfesional, realmente es confesional. Lo que ha pasado es que ha mudado su confesionalismo, sustituyendo la confesionalidad católica que tuvo durante siglos por otra cosa. La aconfesionalidad es en verdad un subterfugio, un aspaviento si se quiere, una postura hipócrita que esconde, muy sibilinamente, el viejo “odium fidei” que es propio de las ideas progresistas cuya fuente está en el ideario masónico. Los hechos lo van demostrando: el político progresista que al mismo tiempo evita todo signo cristiano felicita muy calurosa y complacientemente a los musulmanes cuando llega el ramadán o cualquier otra fiesta de esta religión, lo que nos revela que su neutralidad aconfesional es una impostura hipócrita, pues si fuera sinceramente neutral ante las religiones, no sería complaciente con ninguna. Puesto que lo es con alguna -el Islam en este caso-, y trata displicentemente a otra -la fe católica- necesariamente significa una de estas dos cosas: o se ha hecho musulmán, o trata de congraciarse con la religión musulmana con el fin de ganársela para utilizarla como aliado contra alguna otra fe que estima enemiga suya y del Islam cuyo favor pretende: es decir, aplica el viejo aforismo de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.

No pretende uno que estos políticos progresistas -ni los anteriores gobernantes del PP tampoco, Dios les libre- ahora incorporados al consejo de “ministras y ministros” juren ante el crucifijo y la Biblia, y encima de rodillas; pues al no hacerlo “al menos evitan pecar contra el segundo mandamiento, que es lo que hicieron sus predecesores en idéntica tesitura, poniendo a Dios por testigo”, como dice muy certeramente Juan Manuel de Prada en el artículo que al principio citaba. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: según la fe católica -la única verdadera, las demás son todas falsas, un engaño diabólico, incluida esta nueva religión antropolátrica del progresismo- el gobernante debe servir al bien común, y para ello asume el cargo, al cual ha llegado por voluntad activa o permisiva de la Divina Providencia, pues Dios mismo es la fuente de todo poder terrenal legítimo: “no tendrías ningún poder sobre Mi si no te hubiera sido otorgado de lo alto”, replica Nuestro Señor al gobernador romano Poncio Pilatos cuando éste le conmina a contestarle, arguyéndole que tiene poder para liberarle o para crucificarle. Por eso los cristianos desde siempre hemos sido muy respetuosos y obedientes a las autoridades civiles, pues así lo enseña nuestra fe, así lo enseñó Cristo y después de Él, San Pablo, y los papas. “Omnis potestas a Deo” (Rm, 13, 1), o sea, todo poder viene de Dios. Pero a su vez, todo poder terrenal debe someterse a la suprema soberanía de Dios. Este es el verdadero signficado de la frase evangélica “dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Muy bien lo explicó Juan Pablo II con ocasión de una homilía a los empleados de varios organismos oficiales del gobierno italiano: “Entre las virtudes que deben brillar en vosotros figura sin dudas la lealtad a las instituciones , a las cuales estáis llamados a servir considerando la primacía de Dios: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. No servir al bien común, y llegar al poder con intención de no servir al bien común es faltar al juramento en el momento de tomar posesión, por eso nos congratula que no añadan a sus pecados el de jurar en falso.

Reconocemos como legítimo gobernante a Pedro Sánchez, y a su consejo de “ministras y ministros”, y les obedeceremos en todo cuanto no se oponga a la suprema soberanía de Dios. Pero no somos engañados: sabemos que sus intenciones son aviesas, y están muy lejos de tener propósito de servir al bien común. Antes, al contrario, pretenderán introducir la eutanasia para resolver los problemas de los costes de la Sanidad y las pensiones; azuzarán cuanto puedan los separatismos, pues odian luciferinamente a la nación española; procurarán profundizar aún más en el pandemonium en que las leyes de ideología de género han convertido las relaciones entre hombres y mujeres y continuarán haciendo subversión del orden natural en materia de familia y sexualidad. Porque son confesionales, aunque se pretenden hipócritamente aconfesionales: tienen la fe de los demonios, que como decía Fabrice Hadjadj, “creen y tiemblan”. De puro odio.

Sospecho que los anteriores gobernantes, al menos muchos de ellos, tienen la misma fe de los demonios que refería Fabrice Hadjadj, pues su gobierno no ha servido tampoco al bien común, y si llegan a recuperar el poder, conservarán amorosamente las medidas progresistas de eutanasia, de ideología de género y de subversión del orden natural, como en su momento han hecho con el aborto y otras lindezas de parecido jaez.

Rafael de Isaba y Goyeneche

