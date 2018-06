EL MENSAJE DE GARABANDAL: MÁS VIGENTE QUE NUNCA

Written by

Si bien la sola visita y presencia de la Madre del Cielo suponía una alegría enorme a las pequeñas niñas de Garabandal, ellas sufrían por los mensajes tan duros de las que tenían que ser mensajeras. A la misma Virgen Santísima le daba mucha pena tener que dar esos mensajes. De hecho, para dar el segundo, recibido por las niñas el 18 de Junio de 1965, envió a San Miguel, por la pena que le daba tener que darlo.

Si bien Garabandal, como otras apariciones, es una fuente de alegría y de Gracias por la sola presencia de nuestra Madre, también es una fuente de advertencias y guías de por donde se debe ir. Es la manifestación clara y diáfana de la Voluntad de Dios para estos tiempos.

No debemos despreciar el gran favor que nos hace el Cielo de enviar a nuestra Madre para recordarnos lo que debemos hacer dándonos también un claro diagnóstico del estado actual de la Iglesia y del mundo y también ¡SU REMEDIO!

Es MUY importante meditar y cumplir estos mensajes. Es como una regla, una buena síntesis de lo que el Cielo quiere que AHORA vivamos.

El tema del aborto no es ajeno a estos mensajes. Es parte importantísima de los mismos y viene incluida en ellos de forma implícita. Ya lo dijo Conchita: Nuestra Madre sabía lo que vendría si no se le hacía caso. Ya había sido muy clara en Fátima. Por eso lo del castigo y las advertencias y amonestaciones a cierta parte de su Iglesia.

La llena de Gracias, nuestra Madre, nos anuncia en Garabandal dos ayudas muy grandes del Cielo, por venir, para que podamos cumplir estos mensajes.

LOS MENSAJES DE GARABANDAL:

El primer mensaje – 18 de octubre 1961

Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes, tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y, si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande.

El segundo mensaje – 18 de junio 1965

Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Angel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros mas, pensad en la Pasión de Jesús.

A.M.G.D y la B.V.M

