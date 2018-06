DON MINUTELLA EN VERONA. ¡HA DADO INICIO LA ERA DEL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA!

El 9 de junio era la cita a la que Don Minutella invitaba a unirse todo el Resto Fiel, desde su peregrinación por los lugares marianos y santificados de España y Portugal. Sentí vivos deseos de acudir a Verona, no os voy a engañar. De hecho, le dije a mi hijo que me buscara un biellete de avión, ida y vuelta para estar allí. Había seguido a diario a Don Minutella en sus catequesis por España y en Fátima, invitándonos a consagrarnos al Corazón Inmaculado de María. Aunque yo estoy ya consagrada, sabía que esta consagración a la que nos invitaba Don Alessandro no era una consagración convencional. Sabía e intuía en mi interior que tenía un gran y profundo secreto a revelar ese 9 de Junio. Y así fue. No pude sustraerme a escuchar la prédica previa a la consagración, prédica que comparto con todos ustedes, amados amigos de Como Vara de Almendro. Me ha tomado tres días poder aprender a editar los subtítulos en español, pero no podía dejar de traducir esta joya.

Hermanos, en Como Vara de Almendro estamos felices y orgullosos de poder ser en primicia quienes ofrezcamos esta gracia de Dios. Compartimos de principio a fin las palabras de Don Alessandro María Minutella, apóstol de María, hijo de San Luis María Grignon de Montfort.

Hemos publicado muchos artículos, hermanos. Hemos hablado mucho, alto y claro, para abrir los ojos cerrados, para destapar los oídos sordos…y he aquí, que un humilde sacerdote, un Hijo Predilecto de la Santísima Virgen María, viene a refrendar con la fuerza poderosa de quien se siente esclavo de María, todos y cada uno de nuestros escritos. Pero sin duda, este es de los más importantes artículos de Como Vara de Almendro, sino el que más, porque es el resumen maravilloso de todo lo que pensamos y profesamos en la web, dicho íntegramente por boca de este fiel ministro de Dios, en poco más de 20 minutos.

¡GLORIA AL SEÑOR Y A SU SANTÍSIMA MADRE! ¡ALABADO SEA EL NOMBRE DE JESÚS!

Desde el 9 de junio del 2018, un parte aguas, en propias palabras de Don Minutella, se ha iniciado en la Iglesia de Jesucristo. Un parte aguas que separa a la falsa iglesia de la Verdadera Iglesia de Jesucristo, que tal y como señala el propio san Luis María Grignon de Montfort, sera pequeña y aparentemente débil, pero será fuerte porque estará capitaneada por la Reina que vence todas la herejías.

Hermanos, esta consagración que se ha llevado a cabo en Verona, queremos que se lleve a cabo en todo el mundo católico, en todo el Remanente Fiel a la verdadera Iglesia. Desde Como Vara de Almendro, hemos empezado a trabajar para traer a Don Minutella a España, en una solemnidad de la Virgen. Esperamos que muchos, tal y como sucedió en Verona, donde se esperaban 500 personas y se presentaron 1.300, acudan a consagrarse a María y en fidelidad con la Santa y verdadera Iglesia de Dios durante la jornada que avisaremos con suficiente tiempo para reunir al Resto Fiel de toda España. Seamos los que seamos, ¡queremos consagrarnos! Pocos o muchos, pero queremos hacer lo mismo que en Verona. Les emplazamos a ello. Iremos informando de todo lo referente a esta cita ineludible con Nuestra Madre, la defensora y auxilio de los cristianos en estos tiempos de apostasía y abandono de la verdad.

¡ALABADO SEA EL NOMBRE DE JESÚS! ¡VENGA TU REINO! ¡VENGA PRONTO EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA SANTÍSIMA!

Montse Sanmartí.

Les dejamos el vídeo imperdible de la charla de Don Minutella en Verona, traducida al español, para que tomen conciencia de la importancia crucial de dicho evento y vayan preparándose para consagrase al Inmaculado Corazón de María próximamente en España, y ojalá que en muchos lugares más, para ser contados entre el Resto Fiel, que luchará con la Santísima Virgen y verá la derrota de la falsa iglesia. Recuerden activar los subtítulos en español, debajo del vídeo a la derecha.



Traducción y edición de Montse Sanmartí.

