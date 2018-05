PADRE DÁMASO: APÓSTOL, SOLDADO DE CRISTO, SONRISA DE DIOS EN EL MUNDO

Queridos lectores: después de unos días de asueto en que me he retirado a un breve descanso del alma y del cuerpo, retomo mi tarea para escribir algo hermoso, esperando sea para crecimiento de quienes leen Como Vara de Almendro.

En uno de los días en que me encontraba en un bellísimo monasterio recogida, supe de la noticia del fallecimiento del padre Dámaso Ruiz Tintoré, a través de un mensaje en mi whatsap. Al leer “Ruiz Tintoré” supe que se trataba del hermano de mis amigos, Gadea, Helena, Eulogio, Felipe e Ignacio. Con ellos me unen lazos del espíritu desde mi infancia y adolescencia, especialmente con las chicas, por haber compartido tienda de campaña con ellas bastantes veranos en los campamentos del padre Alba.

El mensaje que recibí decía, en un inicio, que el padre se encontraba muy grave y estaba siendo intervenido en el hospital Juan XXIII, en Tarragona. Pero, desafortunadamente, llegó un siguiente mensaje en el que se decía que el padre había finalmente fallecido. A este texto acompañaba una fotografía muy hermosa del padre en el Estadio del Español, en Cornellá de Llobregat. Supe al instante que era, ciertamente, hermano de mis amigos. Su rostro era muy parecido al de mi estimado hermano en la fe, Eulogio, a quien aprecio de corazón y con quien he tratado en diversas ocasiones, especialmente en la defensa de la vida.

Personalmente no llegué a conocer al padre Dámaso. Era menor que sus hermanos, motivo por el cual no llegamos a coincidir nunca. Pero me interesó saber más de él y empecé a ver los vídeos de su canal, y sus gestos, su voz, su porte y su valor me recordaron mucho a sus hermanos. Era como su calco, pero además ¡era un sacerdote de Cristo! Fallecido por su entrega a los demás, se durmió al volante cuando regresaba de un encuentro de jóvenes en Roma. Por tanto, en él se cumple aquello que dice el mismo Jesús: “Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos.” (Juan 15;13)

Pero, ¿Qué hace que un joven muchacho, amante del deporte, especialmente del fútbol y fan del equipo del Español, “Periquito” de sangre, se haga sacerdote? Creo que mucho se lo debe a sus padres y a su entorno. Al respecto tengo algo bello que contarles, algo que viví con algunos miembros de su familia.

Como dije más arriba, compartí algunos días en varios veranos con los hermanos del padre Dámaso en mi adolescencia. Viene a mi mente un detalle hermoso que no se me olvida. Al igual que mis hermanas y yo, que perdimos a mi papá a temprana edad, también los hermanos Ruiz Tintoré vivieron una situación similar. En los campamentos del padre Alba este hecho no pasaba desapercibido. Él, como buen padre que era y sabiendo lo necesaria que es la figura de los progenitores en edades como las de la infancia y adolescencia, siempre tenía un hermoso detalle para con nosotros, los huérfanos de padre o de madre. En alguno de los 15 días de esos campamentos de verano, siempre oraba en especial por nuestros padres fallecidos, ofreciendo por ellos la Santa Misa. Recuerdo bien como llamaba a todos los que habíamos perdido al papá o a la mamá y nos hacía estar ese día delante de todo, en la Eucaristía, ofreciéndola en sufragio por sus almas. Seguramente, si alguno de los hermanos Ruiz lee este escrito, recordará ese hermoso detalle del padre Alba que nunca agradeceremos suficiente.

Otro recuerdo que tengo también de esta entrañable familia, es el del “Día de Padres”. Ese domingo, en el cenit del campamento, donde una de las cosas más importantes que aprendíamos era la de amar a nuestros padres, recibíamos su visita con mucha alegría, después de una semana de no verles. Preparábamos nuestros cantos, nuestras exhibiciones de gimnasia y de bailes regionales, vigilábamos nuestro aseo y pulcritud al recibirles y les mostrábamos nuestra tienda de campaña, limpia y aseada. Luego comíamos en hermandad, junto a ellos y con el resto de las familias en un día de compartir la amistad y el amor de Cristo. Recuerdo a la mamá de los hermanos Ruiz Tintoré, que al igual que mi madre, subía siempre esa jornada. Ambas viudas; ambas esperadas y queridas especialmente en ese día. Éramos pocos los que solo teníamos un progenitor ese día. La experiencia era dulce y amarga a la vez. Dulce por reencontrarnos con nuestra madre. Amarga por faltarnos nuestro padre y ver a tantos que estaban disfrutando de sus dos papás. Esto lo compartíamos ambas familias, la de los Ruiz Tintoré y la mía. Por eso, ese día, nos desvivíamos por agradecer el esfuerzo de esas madres que, en su soledad, en su dificultad, venían a estar con nosotros, sus hijos, en el “Día de Padres”. Recuerdo a la señora de Ruiz venir con algunos de sus niños, muy pequeños aún. Seguro que uno de ellos era Dámaso.

Quisiera ahora dirigirme a vosotros, Gadea, Helena, Felipe, Eulogio e Ignacio:

Le dije a Eulogio que me impresionó el testimonio de vida de Dámaso, y que tenéis motivos para estar orgullosos de ser sus hermanos y de pertenecer a esta familia, ser esos hijos de unos padres buenos y ejemplares, que os enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. Esas cosas que aprendimos de ellos, de nuestros padres, son las que marcan de por vida lo que seremos. Y en Dámaso cobran un color especial, por haber sido generoso al responder a la llamada del Señor. Por ser su sacerdote, y ¡qué sacerdote…! Basta con verle para comprender su grandeza de alma. Esa es la corona de vuestros padres en el Cielo. Una corona que ya tiene a su piedra preciosa junto a ellos. Ahora toca reunir al resto de perlas y diamantes que sois el resto de los hijos que tuvieron.

Felipe, en tu facebook pude leer:

“Descansa en paz hermano, tu tarea está más que culminada.

Es reconfortane ver lo mucho que te querían todos. Ahora tienes que cuidar de nosotros junto a papá y a mamá.

Intercede por nosotros y por tu tan querido Español.”

No me cabe la menor duda de que tus palabras son ciertas. Tenéis un nuevo intercesor, ciertamente, junto a vuestros queridos padres que tanto dieron por vuestra familia.

En estos casos suele darse el pésame. Pero, si me lo permitís, me gustaría desde el corazón deciros algo diferente, algo que llevo dentro de mi: ¡Benditos seáis! Benditos y felices aunque lloráis la muerte de Dámaso, pues es natural llorar la ausencia de un hermano como él, pero que sin duda, comparte la dicha de los elegidos. Tenéis todos vosotros su ejemplo, que también ha dejado como legado a toda la Iglesia. UN APÓSTOL, SOLDADO DE CRISTO, SONRISA DE DIOS EN EL MUNDO.

Y a usted: ¡Gracias por su ejemplo, padre Dámaso! Creo sinceramente que me puedo encomendar a su intercesión, después de haber tenido ocasión de conocer un poco de su hermosa vida, curiosamente tras su muerte terrena. Interceda ante el Señor por estos peregrinos a la Casa del Padre. Usted que tuvo fuerza para evangelizar, para salir a confesar en plena Rambla a un mundo descreído, usted que no tuvo temores ni respetos humanos. Usted que hablaba de Dios en todo lugar y en todo momento. Su hermoso testimonio me emociona y me parece conocerle desde siempre, y lo digo en presente, porque usted vive. ¡Usted vive más ahora que antes!

Y como dicen los “periquitos”, la afición del club blanquiazul al que tanto amaba, ¡Hoy el cielo es más blanco y azul!

¡GRACIAS, PADRE DÁMASO! D.E.P.

Montse Sanmartí

