LOS SIGNOS DEL VOLCÁN KILAUEA. AVISOS

El volcán Kilauea que lleva 30 años activo, en su última colada de lava desde el 3 de mayo está ofreciendo claramente signos a la humanidad que significan avisos. En efecto figuraciones antropomórficas y monstruosas se pueden apreciar en varias tomas de video y fotografías que hemos comprobado y no se trata de montajes fake.

Es la primera vez que la humanidad ve algo así.

La compañía de helicópteros que ha hecho bastantes de las tomas lleva también un nombre paradójico: “Helicópteros del paraíso”.

Las gentes del mundo están enseñadas a no querer ver signos, sólo hechos del azar como dicen o de imaginarios ópticos. Se trata de que no vean y no se arrepientan. Para los demás es necesario tomar nota y salir del letargo común. El mundo lleva siendo avisado desde hace bastante. Ahora aquello de “que no puedo sostener por más tiempo el peso del brazo de mi Hijo” dicho por la Virgen, se está cumpliendo, y aún así como a cámara lenta, para dar un poco más de tiempo. Es así como Justicia y Misericordia van de la mano, no como en las doctrinas actuales de falsa unción donde se niega esa unión.