LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA EN SU PEOR MOMENTO DE CREDIBILIDAD DE LA HISTORIA

Por David de Jesús

El precio lo están pagando por el apoyo que le dan los obispos al falso proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos y al paternalismo eclesiástico con los genocidas de la guerrilla comunista de las Farc.

Muchos católicos aseguran que ya es momento de un relevo urgente en las directivas de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC). Los nuevos obispos no deben tener compromisos políticos de ninguna clase con el gobierno y los terroristas.

La copa se rebosó en las últimas horas con el acuerdo del Gobierno colombiano, a través del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia) y la Conferencia Episcopal Colombiana, con el arzobispo Luis Augusto Castro como presidente para trasladar al jefe guerrillero comunista, Alías Jesús Santrich, sindicado de genocidio, trata de personas, narcotráfico, desde el hospital el Tunal en Bogotá a una sede de la Iglesia denominada “Fundación Religiosa Caminos de Libertad.” Santrich está pedido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos acusado de enviar a ese país más de 10 toneladas de cocaína. Las pruebas son miles de grabaciones, videos, etc, que tienen en su poder las autoridades estadounidenses que también comprometen a otros líderes de las FARC.

El hecho levantó la protesta de miles de católicos colombianos y dos sacerdotes muy reconocidos en este país latinoamericano quienes en sendos mensajes de texto se mostraron contrarios y tomaron distancia de la decisión de la CEC.

El presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, padre Pedro Mercado quien también es Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Bogotá y párroco de la Iglesia Sato Domingo Savio en Bogotá, escribió:

¨Con traslado de Santrich, sindicado de narcotrafico, a una sede eclesiástica se crea un grave precedente jurídico y moral. Personalmente, me aparto de esta decisión (de la CEC) que considero injustificada e inoportuna @episcopadocol¨.

Por su parte, monseñor Alirio López, muy conocido por ser el sacerdote que maneja el tema de las barras bravas del fútbol profesional colombiano, publicó en twitter:

¨Sí, la vida es sagrada, pero me aparto de la decisión de la Conferencia Episcopal de permitir que Santrich haya salido de la cárcel a la Fundación de la Pastoral Penitenciaria. Él debe ser extraditado. Son muchos los crímenes que lleva en su conciencia¨.

Las protestas de los colombianos se cuentan por miles como las siguientes:

Angela Ladino en Facebook:

“Santrich pagando cárcel en El Episcopado, que buen titular para el mundo.”

PREGUNTAS:

¿Es el Episcopado una cárcel?

¿Conoce el Papa esta situación?

¿Está la Curia vinculada a las FARC?

¿Es una orden de Santos?

¿Todos los sacerdotes están de acuerdo?

¿Por qué el Episcopado no trata de igual forma a todos los cristianos?

¿Cuánto le pagará el INPEC por este “servicio”?

¿Conoce el Episcopado la trayectoria terrorista de Santrich?

¿Por qué la Fiscalía y la Procuraduría no hacen respetar las leyes del país?

¿Por qué el Episcopado no ha dicho nada sobre la salud de los presos?

¿Está Santrich confesando todos sus crímenes y no lo sabremos nunca?

¿Es este el uso apropiado de las limosnas y donaciones que recibe la Iglesia?

NECESITAMOS RESPUESTAS.

También el periodista colombiano Gustavo Rugeles advirtió en twitter sobre el tema: ¨Dato: La Casa de la Conferencia Episcopal donde fue trasladado Santrich sin el consentimiento del Fiscal General es representación del Vaticano. Podrían invocar estatus diplomático y evitar que sea extraditado. La trampa de Cepeda, Leyva y Santos para burlar a @USEmbassyBogota¨.

Cepeda es un senador de la izquierda colombiana, Leyva un negociador de la paz también de izquierda y Santos el presidente. Todos muy cercanos a las FARC.

Lo cual significa que la cúpula de la CEC está buscando dar la oportunidad al genocida narcotraficante Santrich de pedir asilo al Vaticano…si es que ya no lo están diligenciando…y les responderán afirmativamente. Reina la falsa misericordia.

Santrich no podrá ser extraditado

Se afirma que la Casa Episcopal es un territorio del VATICANO. Algo parecido a una embajada del Vaticano, Santrich está protegido por un estado libre y soberano; lo que quiere decir que el narco guerrillero esta como refugiado político del Vaticano. Al estar bajo asilo político del Vaticano no podrá ser extraditado. Desde ese mismo momento el gobierno colombiano no tiene poder sobre el episcopado. Una estrategia gestada por la ONU, gobiernos de izquierdas del mundo, la iglesia católica y con la venia de Santos, según ellos para salvar el proceso de paz. De esta manera resulta casi imposible su extradición. En poco tiempo estará lista su salida del país hacia Cuba y se habrá burlado de todos los colombianos.

La agencia de noticias EFE de España informó a instancias del Noticias Caracol de Colombia que contrario a lo que dice la CEC y el INPEC que la Fiscalía colombiana no fue informada, como se debió hacer, sobre el translado de Santrich:

El Inpec solo notificó al fiscal Néstor Humberto Martinez a través de un oficio, se conoció en las últimas horas.

En el documento se lee: “Después de transcurridos 30 días de la huelga de hambre, se allegan a esta Dirección General los requerimientos del Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el representante de la Conferencia Episcopal de Colombia, para que sea atendido por temas humanitarios”.

El líder de la FARC Jesús Santrich, detenido en Bogotá y pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fue trasladado este jueves desde hospital El Tunal a la casa Caminos de Libertad por “razones humanitarias”, informó la ONG Fundación Lazos de Dignidad.

“Informamos a la opinión pública y organizaciones solidarias que Jesús Santrich fue trasladado a la sede ofrecida por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias, pero aún se encuentra en huelga de hambre”, detalló la organización en un twitt que fue replicado por el partido político FARC.

Santrich comenzó la huelga de hambre el pasado 9 de abril, el mismo día de su detención, como protesta al considerar que su detención es ilegal y que hace parte de un “montaje” en su contra.

Al respecto, la cuenta #SantrichLibre, asociada a la FARC, manifestó que por su “compleja situación de salud”, el líder de la exguerrilla “recibió transferencia alimentaria”, aunque recalcó que “su huelga de hambre continúa”.

Santrich, seudónimo de Seuxis Hernández Solarte, fue capturado por la Fiscalía con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.

El pasado 26 de abril el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que Santrich fue trasladado de la cárcel al hospital El Tunal, en donde le pretendían hacer “un control preventivo”.

Las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron ayer una proposición en la que piden al presidente Juan Manuel Santos adoptar medidas para garantizar la salud de Santrich.

Los colombianos no tienen seguridad ninguna de la realidad de una supuesta huelga de hambre de un mes, ya que el jefe guerrillero no ha bajado de peso y sigue altivo como siempre se le ha conocido.

La conferencia episcopal emitió un comunicado de prensa que no lleva la firma de ningún obispo, sino del Departamento de Comunicaciones, tampoco firma ningún periodista.

¡Que Tristeza! Lo siento. Pero este comunicado no me convence ni justifica el irrespeto del clero colombiano con el pueblo católico que cree en Dios y en la justicia que Cristo predicó. Este hecho aleja a muchos y no interpreta a la gran mayoría de los católicos colombianos. Además, no está firmado por ningún obispo y ha sido redactado y presentado al mejor estilo del nuevo paradigma de Bergoglio.

Juan Pablo II – Benedicto XVI y hasta Bergoglio en su visita a Colombia se refirieron al tema del narcotráfico de la siguiente forma.

San Juan Pablo II: En la clausura de la Conferencia Internacional Droga y Alcoholismo Contra la Vida (Noviembre de 1991), llamó a los traficantes “mercaderes de la muerte” y renovó el llamamiento que hizo hace dos años “a las instancias públicas, tanto nacionales como internacionales, a fin de que pongan freno a la difusión del mercado de las sustancias estupefacientes”. (Diario El País de España – noviembre 24 de 1991). https://elpais.com/diario/1991/11/24/sociedad/690937204_850215.html

Benedicto XVI durante el vuelo que lo llevó por segunda vez a América durante su pontificado, en marzo de 2012, habló del problema del narcotráfico, que calificó de “mal destructivo de la humanidad y de nuestra juventud”, y recordó que: ¨la comunidad cristiana…..tiene una “gran responsabilidad” frente al tráfico de drogas y la violencia. “Debemos hacer todo lo posible” contra esta lacra, advirtió.(Diario EL Tiempo, de Bogotá, 24 de marzo de 2012)

Pero, Los obispos de la CEC ni siquiera acatan a Bergoglio quien les dijo en septiembre de 2017 en Bogotá, que ¨LEVANTEN LA VOZ ANTE EL NARCOTRAFICO¨. Pero, hacen todo lo contrario: callan y entran en complicidad. Una cosa se dice y otra se hace en la iglesia actual del nuevo paradigma.

El hereje recibe al mitómano Santos

Como si fuera poco y para completar el cuadro del presente descrédito de la Iglesia Católica en Colombia, se anuncia desde la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, que Juan Manuel Santos quien registra los peores índices de favorabilidad de presidente colombiano alguno (más del 85% en contra), será nuevamente recibido por Bergoglio en audiencia privada el 28 de junio en El Vaticano.

Esta reunión ha sido interpretada por analistas como una nueva intromisión de Bergoglio en la política colombiana:

Definitivamente Bergoglio vive metiéndose en la política de Colombia. Quiere mandar en todo el mundo y encubrir a cuanto comunista existe. ¡Qué horror de hombre!

Es muy posible que tras esta noticia venga el asilo al genocida pedido en extradición por USA, Jesús Santrich en el Vaticano o la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Santos necesita desordenar el país antes de elecciones para declarar Estado de Excepción y que no haya elecciones. ¡Alerta Colombianos!

Este audio corto que compartimos a continuación es de la despedida de la Santa Misa del domingo celebrada por monseñor Alirio López y contiene unas breves palabras antes de dar la bendición final haciendo referencia precisamente al caso Santrich, de forma muy crítica con la situación que se está viviendo con este penoso asunto ¡Dios bendiga a monseñor Alirio!

