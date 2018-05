FRANCISCO, NO SE DIALOGA CON EL MAL. NO SE PUEDE LLEVAR A DEBATE EL ASESINATO DE INOCENTES

Este fin de semana pasado fue aprobada la ley del aborto en Irlanda. En muchos muros de facebook los usuarios reclamaban a Francisco alguna palabra para defender la vida. La callada por respuesta fue lo que reinó desde el Vaticano, algo a lo Bergoglio ya nos tiene muy acostumbrados. Pero esta mañana constato en Infocatólica que el silencio “ha cesado”. El portal católico se hace eco de una terrorífica noticia. El titular es escabroso: “El papa pide a los médicos católicos que debatan sobre la “interrupción voluntaria del embarazo, el final de la vida y la medicina genética”.

Cuando he leído esto, me he quedado boquiabierta por la “soltura” que tiene al hablar, pero sobretodo indignada. Alguno dirá, pero ¿por qué? ¿No está Francisco tratando de defender la vida al hacer esta demanda a los médicos católicos? Quien piense de ese modo, a mi modo de entender, peca de ingenuo.

Tras estos interminables 5 años de desdichado y funesto pontificado, si algo he aprendido es que muchas de las palabras de Francisco tienen trampa. ¡Sí, sí! Como lo oyen. Trampa y de la gorda. Creo que alguien podría inventar un juego de mesa que se llamara “LAS TRAMPAS ESCONDIDAS DE FRANCISCO”. La diversión estaría asegurada. Los concursantes tendrían que averiguar “dónde se esconde la mentira” y ganaría quien la descubriera primero. Los que no se hayan estado informando bien seguramente no lograrían ver las mentiras y perderían la partida. Por el contrario, los ganadores serían aquellos que hubieran estado “atentos en clase”. ¡Pues atentos! La clase de hoy será: “los engaños en el doble lenguaje de Bergoglio”. Presten oídos si quieren quedar finalistas.

¿Cómo el cabeza de la Iglesia puede “sumarse al carro” de la jerga mundana y pervertidora del lenguaje promovida por el NOM y sus tentáculos en entes televisivos y medios de comunicación de masas? ¿Cómo el cabeza de la Iglesia se permite llamar al asesinato de bebés, al aborto, “Interrupción voluntaria del embarazo”? ¿Acaso no es esto llamar a lo negro, blanco?

Y es que, queridos lectores, esto ya clama al Cielo. Esta mañana en un grupo en que comparto con otros hermanos las noticias de la Iglesia más relevantes surgió la siguiente pregunta: ¿Pero, no deben los médicos católicos debatir estos temas, tomar partido y alzar sus voces? Han surgido bastantes comentarios de los participantes y yo quiero entresacar lo que he compartido y es mi pensamiento, pues esta noticia es tan actual e importante que no podemos dejar de comentarla.

Francisco ha pedido que los médicos católicos debatan sobre “la interrupción voluntaria del embarazo”, (en mi entorno le llamamos por su nombre, es decir, asesinato/aborto provocado), “el final de la vida” (en mi entorno le llamamos eutanasia, o sea, asesinato de personas enfermas y que según sus asesinos no aportan nada a la sociedad, solo problemas), y “medicina genética”, ( en mi entorno le llamamos manipulación genética y de embriones humanos y sabemos que es un pecado gravísimo, como en los dos casos anteriores). ¿Acaso puede alguien en su sano juicio pensar que estos temas se deban debatir entre católicos? Eso lo debaten los políticos y legislan mal si aprueban estas cosas, yendo contra el derecho natural y contra a conciencia.

Pero entonces surge una pregunta: ¿Deben los médicos callar?

Creo que la respuesta es evidente. Aquí el culpable único de la situación es Francisco, ni más ni menos, invitando a los médicos a dialogar con el mal. Del mismo modo que en el “Sínodo de la familia” permitió que se trataran temas zanjados desde siempre, como la Comunión a los adúlteros que viven more uxorio, o la aceptación de la homosexualidad en pareja “estable” como un camino de santificación y entrega mutuos, ahora invita a un “debate” sobre temas zanjados también. El problema único y exclusivo de esta terrible noticia es que Francisco alimenta un diálogo que nunca debiera siquiera habérsele pasado por la mente. Los médicos deben defender la vida, por supuesto, pero en un contexto de TOLERANCIA CERO. ¡NADA DE DEBATES! Los debates entendemos que son para llegar a acuerdos. Y con esto no vamos a pactar, los católicos no pueden pactar jamás con el mal. Francisco, si tuviera verdadero celo por la vida, debiera haber alzado la voz y hablar claro contra el aborto en Irlanda estos días y durante todo su pontificado. No solo no lo ha hecho, sino que ha invitado a no estar siempre hablando de aborto o de anticonceptivos, respondiendo de esa forma a la entrevista a Civiltà Cattolica, realizada por el jesuita Antonio Spadaro. Algo olía a podrido, ya entonces, en sus palabras. Ahora sale a la luz.

Pedimos a Francisco que se deje de falsedades y de palabras biensonantes. Que hable claro. Nadie en sus cabales y con un mínimo de formación se traga que el aborto sea una “interrupción del embarazo”. NIngún católico de bien puede apoyar sus falsificaciones del lenguaje que inducen a entrar en ese debate que reclama. ¡NO CALLAREMOS! Tenemos a Juan Pablo II que nos sigue alentando a hablar del aborto, ¡A-BOR-TO!, con todas sus letras. Eutanasia, manipulación genética de embriones. ¡Así, a pelo, con toda la crudeza que implican estos temas! Sí es sí. No es no. Todo lo que no sea eso viene del maligno. Pedimos a Francisco que se deje de falsedades y de palabras biensonantes. Que hable claro. Nadie en sus cabales y con un mínimo de formación se traga que el aborto sea una “interrupción del embarazo”. NIngún católico de bien puede apoyar sus falsificaciones del lenguaje que inducen a entrar en ese debate que reclama. ¡NO CALLAREMOS! Tenemos a Juan Pablo II que nos sigue alentando a hablar del aborto, ¡A-BOR-TO!, con todas sus letras. Eutanasia, manipulación genética de embriones. ¡Así, a pelo, con toda la crudeza que implican estos temas! Sí es sí. No es no. Todo lo que no sea eso viene del maligno.

La Iglesia siempre ha defendido la vida, en cualquier estadío en que se encuentre, desde su concepción en un acto de amor entre hombre y mujer hasta su muerte natural. Les dejo el vídeo de Juan Pablo II, el Magno. Con magnanimidad defendió la vida. Con valor y fuerza. Algo de lo que a todas luces carece Francisco. Y carecer del valor para defender el primer derecho del ser humano no es concordante con el cargo que ocupa. Estimado alumno, La clase ha terminado. Si ha estado atento se habrá percatado de que le hemos dado suficientes pistas para ganar la próxima partida. ¿Será usted el siguiente finalista? Por favor, le recomendamos no olvide formarse e informarse, leer para saber. Y el que quiera entender que entienda. Montse Sanmartí.

Enlace de interés:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_sp.html

Me gusta: Me gusta Cargando...