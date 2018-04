UN CAFÉ CON GALAT. A BERGOGLIO LOS ARGENTINOS LO CONOCEN MEJOR

Written by

Estimados amigos de Como Vara de Almendro:

tenemos el placer de compartir con ustedes el excelente Café con Galat de este miércoles pasado en que nuestros amigos colombianos aprovechan los conocimientos del insigne invitado al programa, el Dr. Antonio Caponnetto, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 29 de septiembre de 1951. Él es católico y amante de su patria, profesor de Historia, doctor en Filosofía, investigador del CONICET y director de la Revista Cabildo,

Su profundo conocimiento, como buen patriota y buen católico de la historia de su país, especialmente de sus vivencias en Buenos Aires, diócesis a la que pertenece, le han hecho conocer en profundidad la personalidad extravagante y la doblez en los procedimientos de quien fuera su obispo, Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Sobre él ha escrito dos libros: “La Iglesia Traicionada” y “No lo conozco. Del iscariotismo a la apostasía”. Estas dos obras son de obligada lectura para quien desee formarse una idea clara de dicha personalidad, ya que aportan las pruebas y hechos concretos de muchas cosas que ocurrieron en Argentina en aquellos años e que Bergoglio que fungió como jesuita y como obispo de Buenos Aires y que no deben ser pasados por alto, ya que son un fiel reflejo de lo que ahora estamos viviendo en la Iglesia, pues él no dudó en trasladar su modus operandi al Vaticano. Por tanto, Don Antonio, como argentino y católico, preveía el desastre que suponía la subida al Solio de un personaje como él y vemos que no se ha equivocado en absoluto.

No dejen de ver este programa, amigos, pues, al igual que un padre conoce a su hijo mejor que nadie por haber convivido con él, del mismo modo, este argentino de bien que es Don Antonio, conoce a este otro argentino que tuvo que tratar y sentir en sus carnes y que se llama Jorge Mario Bergoglio.

El equipo de Como Vara de Almendro.

