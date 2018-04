Somos acusados por ostentación en el cuidado de la Liturgia

Written by

Por aquí estamos de nuevo con Gaudete( Lloremos) et Exsultate (Lloremos de nuevo).

Somos acusados de obsesión por la ley y de ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Claro que tenemos que observar la Ley. Jesús mismo nos dijo que el que se salte la letra más pequeña de la ley será el más pequeño en el Reino de los Cielos. Y el cuidado de la Liturgia siempre será poco para todo lo que se merece el Señor. En las celebraciones litúrgicas se comunica un lenguaje no sólo con las palabras sino también con los gestos y los silencios. Desde hace algunos años estamos viendo todo tipo de abusos en la Liturgia como observamos en la foto. A cada sacerdote se le ocurre hacer experimentos de todo tipo y por ningún lado están los obispos para llamar al orden.

No entiendo a qué le llama Francisco, obsesión por la doctrina. ¿Acaso no es tarea de los sacerdotes, obispos y especialmente del Papa, confirmar a sus hermanos en la fe como lo mandó Cristo? Seguramente Nuestro Señor Jesús también estaba obsesionado.

Nos dice que también estamos obsesionados por el prestigio de la Iglesia. Claro que sí!!! Estamos obsesionados porque la Iglesia es nuestra Madre y la amamos. Por eso la defendemos con todas nuestras fuerzas!!! Cuando no se ama la Iglesia la desprestigiamos y la exponemos al escarnio público, la ponemos a merced de los enemigos de Dios para que se burlen de ella. Muchos ministros del Señor hoy día se comportan más como sus enemigos.

Se me olvidaba que también se nos acusa de obsesión por mostrar conquistas sociales y políticas y eso es precisamente lo que ha hecho Bergoglio en estos cinco años: Agradar a todo el mundo y hacer política.

Con frecuencia Francisco habla de los impulsos del Espíritu para que la Iglesia no se convierta en una pieza de museo. ¿Ese impulso serán todas las desastrosas novedades con las que nos sorprende al menos cada semana?

Pasamos al capítulo tercero y en el numeral 63 nos habla de las Bienaventuranzas de Jesús en el Evangelio. Para llegar a ser un buen cristiano: “Es necesario hacer, cada uno a su modo. lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas”. Ese, cada uno a su modo, es muy peligroso porque se pueden hacer interpretaciones de tipo modernista, marxista, inmanentista, etc.

Nº 65. “Las palabras de Jesús van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad… el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida”. Leo esto y no lo creo!!! Qué lo esté diciendo Francisco!!!. Claro que estas palabras son verdad pero que nos las diga Bergoglio que se la ha pasado todo este tiempo coqueteando con el mundo y con los que quieren demoler la Iglesia, no tiene presentación. A todos les anda diciendo que hagan lío, sin hablarles con claridad lo que enseña Jesús en el Evangelio y a los que pretenden anunciar el Evangelio sin glosas y denunciando la maldad y el pecado que hay en el mundo los llama fariseos. Realmente no entiendo nada!!! Bueno sí entiendo, y es que estamos ante una persona contradictoria hace una cosa y dice otra.

Nº 71. Comentando la frase de Jesús: “Felices los mansos.porque heredarán la tierra”, dice que clasificamos a los demás por sus ideas, sus costumbres, y hasta por su forma de hablar de vestir. Me viene a la mente el año 2013 cuando Francisco en la celebración de los fieles difuntos visitó la gruta de la Basílica de San Pedro y al saludar a dos monaguillos, le dijo a uno que tenía las manos juntas, que sí las tenía pegadas y se las separó. Pobre niño que con devoción espera el paso del Papa que él siente que es el representante de Dios en la tierra. ¿Francisco respetó la sensibilidad y las costumbres de ese niño?. Vean el vídeo aquí. También recuerdo cuando se mofó de los sacerdotes piadosos que se parecen a la Beata Imelda. Aquí les dejo este artículo que Montse Sanmartí escribió hace unos días.

Más adelante en este mismo numeral, Francisco nos recuerda la mansedumbre de Jesús. Pues a ponerla en práctica porque mucha sí le faltó cuando en México sólo le faltó pegarle a un joven. Lo trató horrible y en su rostro no había nada de mansedumbre, véanlo aquí. Y la actitud de arrogancia con estas monjas que lo querían saludar en la Catedral de la Paz en Bolivia, véanlo aquí.

Bendiciones

Padre Elías

