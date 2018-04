Gaudete et Exsultate o más bien: Lloremos y estemos tristes!!!

Written by

Como les había prometido, aquí estoy de nuevo para seguir analizando el documento de Francisco que más que alegría y regocijo, nos produce ganas de llorar y tristeza. Pero no es el don de lágrimas como gracia del Cielo sino por todo el desastre que estamos viendo en la Iglesia.

Algunos párrafos me han gustado mucho, hay que reconocerlo, porque dice cosas ciertas como por ejemplo el uso que le damos a las nuevas tecnologías. El problema es que en medio de verdades también leemos cosas que nos dejan con la sangre helada!!!

Numeral 30: “¿Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una acedia en la acción evangelizadora…”. NO comprendo si tantas veces está diciendo de no hacer proselitismo que él equipara con la evangelización.

En el Nº 31 nos habla de una santidad impregnada de silencio y servicio. Me pregunto si ese mensaje es para hoy o para hace 70 años cuando los creyentes si cultivaban la soledad. La sociedad de hoy ya ni siquiera sabe qué es eso!!!

Nº 34: “La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia”. Esta frase me parece muy buena. Luego cita a León Bloy que dice: “En la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos”. Ojalá Francisco sepa que este escritor creía firmemente en los mensajes de la Virgen de la Salette que entre muchas cosas dijo esta: “Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas”. Y yo diría comenzando por muchos jesuitas que ahora enseñan tantas herejías en los púlpitos y en las facultades de teología.

Ahora pasamos al capítulo segundo y en el numeral 35 me encuentro que Francisco quiere advertir sobre dos falsificaciones de la santidad: el gnosticismo y el pelagianismo. “Entre las propuestas engañosas de la actualidad hay un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica”. Interesante que sea Francisco precisamente el que escriba estas cosas cuando se ha pasado este pontificado haciendo énfasis en ecología y discursos de ideología marxista que nada tienen que ver con la trascendencia.

No he podido dejar de sonreír muy a mi pesar al leer esto en el Nº39 “No me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana”. ¿Y es que Francisco reconoce que la fe cristiana tiene enemigos? Qué extraño!!! Pues parece que se empeña en ser amigo de los enemigos de la Fe. La lista es larga pero podemos al menos recordar algunos: su gran amigo Eugenio Scalfari, Fidel Castro que nos imaginamos que reza por él, Emma Bonino, Hebe de Bonafini que con otras mujeres hicieron sus necesidades corporales detrás del altar de la catedral de Buenos Aires. Y qué decir de la simpatía que siente por el régimen comunista chino que por tantos años a perseguido a los católicos.

Bergoglio señala en el documento, numeral 40, que puede pasar también al interior de la Iglesia en los que enseñan filosofía y teología en los centros de formación. En eso quizá tenga razón pues en las facultades de filosofía y teología se están enseñando cosas muy peligrosas desde hace muchos años y los frutos los estamos viendo ahora en la mayor parte del clero e incluso en él mismo.

Nº 41: “Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales”. Creo que este numeral es el que mejor define a Bergoglio pues siempre tiene respuesta para todas las preguntas. Nunca habíamos visto un Papa que se expusiera tanto a los medios como este. Quiere dar opiniones de todos los temas aunque no sepa. No es un secreto para nadie de todas sus imprudencias. Y en todos sus “discursos” se nota la falta de formación teológica. Por eso dudo mucho de este documento en el que al menos hay cosas bien redactadas. Ya lo decía que hay otras manos.

Bergoglio mismo dice que uno que sea así es posible que sea un falso profeta. Pues sí es posible que estemos ante el falso profeta. Uno que usa la religión para su propio beneficio sin importar que con sus ocurrencias escandalice al pueblo de Dios. Y de elucubraciones psicológicas y mentales pues mejor dejemos así porque hay mucha tela para cortar en el pasado de Bergoglio con sus dificultades psicológicas.

Padre Elías

