Aprender a leer lo extraordinario de Dios en lo ordinario

Ayer sábado en las redes sociales y en varios sitios de internet se publicaron videos en los que se ve la estatua de la Virgen de Pompeya con el Rosario que oscila en su mano. Esto ha llamado la atención de muchas personas que estaban allí presentes y que de inmediato comenzaron a rezar el Santo Rosario mirando a la Santísima Virgen. Para muchos es un signo divino y para otros una cosa normal que tiene una explicación lógica según las mismas palabras del vicerrector del Santuario, Don Ivan Licinio. Escribió en en redes sociales esto: “Me había prometido no intervenir porque creía que no era necesario, pero desde ayer por la noche estoy recibiendo mensajes y llamadas de toda Italia sobre esta cuestión del milagro del Rosario de la Virgen de Pompey. Cada uno es libre de entender e interpretar como quiera, pero los hechos dicen que simplemente de ha desenganchado el cable que fija el rosario en la base de la estatua. Por este motivo el viento ha hecho oscilar el rosario un poco hasta que gracias a los bomberos que lo engancharon de nuevo. Eso es todo”.

La explicación del sacerdote tiene su lógica y es posible que haya pasado así pero creo que no se puede ser tan superficial para decir que cada uno es libre para entender o interpretar como quiera. No podemos olvidar que cuando somos sencillos de corazón tenemos una mirada que es capaz de contemplar cómo Dios nos habla incluso a través de las cosas más ordinarias de la vida. Recuerdo que hace muchos años iba los sábados a llevar la Sagrada Comunión a los más enfermos que no podían salir de sus casas. A una señora que sufría esclerosis múltiple y que tenía una fe muy grande, un día tomé la forma consagrada y se me vinieron dos pegadas. Hubiera podido separarlas pero no lo hice porque tenía suficientes para los enfermos que iba a visitar ese día. A la semana siguiente la señora estaba emocionada llorando cuando fui a su casa y me dijo: “Estoy feliz porque el Señor me visitó dos veces el sábado pasado”. Yo no lograba entender pero ella me dijo lo que había pasado. En ese momento recordé y me avergoncé ante el Señor, porque lo que para mí había sido una cosa normal para ella, una mujer de fe fue una gracia del Cielo. Nos enseñan tantas cosas los más pequeños!!!.

Reflexionando qué quiere decirnos la Santísima Virgen en estos momentos, puedo estar seguro que nos pide intensificar nuestra oración por la Paz del mundo ante la amenaza que tenemos por la confrontación de occidente con Siria y especialmente Rusia. Los ataques de esta semana de USA, Francia y Reino Unido contra Siria, pueden desencadenar en un conflicto a gran escala que nos alcance a todos!!!.

Y curiosamente hace sólo una semana a pocos metros del Santuario de la Virgen de Pompey, los organizadores del Gay Pride que se llevará a cabo en esa ciudad el próximo 30 de junio, pusieron afiches con la imagen de Francisco que con una mano hace el signo de la victoria y con la otra sostiene un cartel con el corazón del arco iris, símbolo del orgullo gay en el cual está escrito: “El amor vence. Alto a la homofobia”.

¿Por qué este colectivo escoge una figura como Francisco? Porque sienten que los legitima. No lo harían ni con San Juan Pablo II ni con Benedicto XVI. Ya desde los inicios de su pontificado figuras como Elton John lo consideran un héroe e incluso ya lo tienen canonizado como aparece en esta noticia de octubre del 2014.

“Dime quién te alaba y te diré quién eres!!!

Algo nos quiere decir el Señor!!

Padre Elías

